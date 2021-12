Detektyvas dėl į Baltarusiją pasiprašiusios migrantų grupės su 6 vaikais: jie turi savo versiją

Antradienį Varėnos rajone aptikta migrantų grupė savo noru nusprendė grįžti į Baltarusiją. Joje buvusios dvi irakiečių šeimos taip pat atmetė pasieniečių siūlymą padedant tarptautinėms organizacijoms lėktuvu iš Lietuvos savanoriškai grįžti Iraką, praneša Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Tačiau su šiais migrantais ryšį palaikantys savanoriai pasakoja priešingą istoriją - esą grupė jėga stumiama atgal į Baltarusiją.

14-os neteisėtų migrantų grupė antradienį buvo aptikta Varėnos rajone maždaug už 300 metrų nuo sienos su Baltarusija. Šie užsieniečiai buvo pristatyti į Aleksandro Barausko užkardą, kur buvo pamaitinti, įsikūrė, ilsėjosi ir pan.

12 migrantų - dokumentus turėję Irako piliečiai. Dvi dokumentų neturėjusios užsienietės prisistatė Somalio pilietėmis. Tarp Irako piliečių buvo dvi šeimos, kurias sudarė sutuoktinių poros bei po 3 nepilnamečius. Likę du Irako piliečiai – vieniši vyrai.

Antradienį tuoj po grupės aptikimo jos apžiūrai buvo iškviesti medikai. Keli migrantai pateikė nusiskundimų sveikata, todėl į gydymo įstaigas buvo išvežta viena moteris su vaiku bei du vyrai.

Nepilnamečiui po medicinos patikrinimo ir tyrimų sveikatos sutrikimų ar ligų nenustatyta. Kad pavojaus sveikatai ir jos sutrikimų nėra, nustatyta ir dviem suaugusiesiems. Iš gydymo įstaigų tą patį antradienį visi keturi užsieniečiai buvo grąžinti į A. Barausko užkardą. Ten migrantai pernakvojo.

Antradienį iki vėlumos užkardoje lankėsi ir nepilnamečių būklę bei sąlygas vertino vaiko teisių apsaugos specialistai. Pirminiais duomenimis, pasieniečiams pastabų nebuvo.

Trečiadienį buvo tęsiami veiksmai aiškinantis šių užsieniečių patekimo į Lietuvą faktus, vyko migrantų apklausos. Pokalbių metu pasieniečiai grupę informavo apie šios migrantų krizės metu neteisėtai į Lietuvą patekusių užsieniečių apgyvendinimo Lietuvoje situaciją, jų statusą, taikomas procedūras. Migrantai supažindinti, kokios yra užsieniečių teisinę padėtį Lietuvoje reglamentuojančių teisės aktų nuostatos.

Jie taip taip pat buvo informuoti, kaip į Lietuvą galima patekti legaliai, kur dėl to reikia kreiptis. Migrantai prieglobsčio Lietuvoje nesiprašė. VSAT pareigūnai atsakė į visus užsieniečių klausimus. Svarbi ir visus migrantus susimąstyti paskatinusi pasieniečių pateikta žinia buvo ir ta, kad abi somalietės bei du vieniši irakiečiai negali būti įleisti į Lietuvą ir pagal galiojančią tvarką turi grįžti į šalį, iš kurios neteisėtai pateko, t. y. Baltarusiją.

Šeimoms pasieniečiai pateikė siūlymą, kad pasinaudojant tarptautinių organizacijų pagalba jos savanoriškai galėtų lėktuvu iš Lietuvos grįžti į kilmės šalį, t. y. Iraką. Šio siūlymo šeimos atsisakė. Įvertinę gautą informaciją ir pasitarę migrantai nusprendė visi kartu su nepilnamečiais savo noru grįžti į Baltarusiją.

Tuomet pasieniečiai juos aprūpino humanitariniais daviniais. Migrantams buvo pasiūlyta paimti papildomų drabužių, tačiau jie padėkoję to atsisakė. Buvo darsyk įvertinta visų asmenų sveikata bei savijauta – dėl to nei nusiskundimų, nei problemų nebuvo.

Trečiadienį popiet 14-os migrantų grupė grįžo į Baltarusiją.

Tačiau pasak organizacijos „Siena“ savanorių, kurie su šiais migrantais palaiko ryšį, grupė šiuo metu dar yra Lietuvoje ir į Baltarusiją grįžti visai nenori. Ten jie neva stumiami jėga.

Be to, savanoriai tikina, kad vienas vaikas grupėje serga, esą Alytaus ligoninėje jį apžiūrėjusi gydytoja rekomendavo jį vežti į klinikas, tačiau to nebuvo padaryta.

Pasidalinta ir vaizdo įrašu, kuriame matosi miško proskynoje sėdinti ši migrantų grupė ir girdisi verkiantis vaikas.