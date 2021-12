Vis dėlto jų teigimu, didesnį spaudimą pasienyje Lietuva atlaikytų.

Lopata: labiau nerimą kelia kitas dalykas

Kaip Delfi sakė Liberalų sąjūdžio frakcijos atstovas, politologas Raimundas Lopata, iš A. Lukašenkos po JAV sankcijų įsigaliojimo galima tikėtis įvairių veiksmų.

„Galima tikėtis kaip visada – karingų pareiškimų, kad mus spaudžia, puola ir panašiai. Čia tradicinis atsakas“, – sakė R. Lopata.

Jis teigė, kad situacijos paaštrėjimo pasienyje galima tikėtis, tačiau, pasak parlamentaro, jį ramiau neramina pačios Lietuvos reakcija į JAV sankcijas „Belaruskalij“.

Kaip anksčiau rašė BNS, „Belaruskalij“ daugiau nei dešimtmetį eksportuojančiai produkciją per Klaipėdos uostą, vis dar galutinai neaišku, kas įvyks po gruodžio 8-osios – iki tol verslui duota laiko pasiruošti ir užbaigti sandorius. Per Lietuvą nustojus vežti „Belaruskalij“ produktus, valstybės valdomi „Lietuvos geležinkeliai“ netektų maždaug ketvirtadalio krovinių. Plačiau tai skaitykite čia.

„Viena vertus, mes beldžiamės į amerikiečių duris, prašydami tokių sankcijų, norėdami nubausti režimą, o kita vertus, nėra aišku, ar mūsų geležinkeliai paklus sankcijoms.

Aš suprantu, kad amerikiečių įstamdavystė neliečia Lietuvos, bet čia kalba eina apie labai rimtą geopolitiką. Jeigu geležinkeliai toliau veš „Belaruskalij“ krovinius, tai bus skandalas. Nežinau, kaip mūsų susisiekimo ministras susitvarkys su šiuo klausimu“, – komentavo R. Lopata.

Čia, pasak jo, didžiausias pavojus – suklupti strateginių sąjungininkų akyse.

„Yra abejonių, nes abejoja pats ministras ir geležinkeliai. Nekonsoliduota politinė valia, tas labai keista“, – konstatavo Seimo narys.

Jo teigimu, jei per šalį toliau riedės baltarusiškų trąšų vagonai, sąjungininkai nebegalės pasitikėti Lietuva.

„Jei patys prašome bausti režimą ir patys toliau dirbam režimui, tai juokinga“, – sakė R. Lopata.

Skvernelis: reakcija yra nenuspėjama

Buvęs premjeras saulius Skvernelis teigė nemanantis, kad A. Lukašenka sugalvos naujų būdų atkeršyti už sankcijas.

„Kiek tos sankcijos yra paveikios, jos, matyt, skauda režimui. Tai yra faktas, bet Baltarusija vis labiau ir labiau gręžiasi į Rusijos pusę, į jos glėbį – yra tam tikri ir politiniai pareiškimai. Jei anksčiau būdavo susilaikoma nuo tam tikrų jautrių vertinimų, pavyzdžiui, apie Krymą arba karinę agresiją Ukrainoje, tai retorika visiškai pasikeitė“, – Delfi sakė politikas.

„Kiekvienos sankcijos veikia ir kai ieškoma būtų, kaip gelbėti ekonomiką, gręžiamasi į didįjį kaimyną. Nemanau, kad kažkoks skirtumas bus. Tikrai matyt nebus taip, jog pasakys, kad nuo sankcijų yra labai blogai ir aš dabar keisiu savo migracijos arba politinių kalinių teisių politiką. Greičiausiai ne“, – įvertino S. Skvernelis.

Kalbėdamas apie situaciją pasienyje, ekspremjeras teigė, kad A. Lukašenkos reakcija į įsigaliojančias sankcijas gali būti nenuspėjama.

„Mes suprantame, kad ta reakcija yra nenuspėjama. Jei bus dar vienas pykčio ir agresijos protrūkis, tai taip ir bus – bus dar vienas pabandymas parodyti, kad jūs man nieko padaryti negalite. Visgi čia tik spėliojimas. Visko gali būti“, – komentavo parlamentaras.

S. Skvernelis antrino R. Lopatai, kad iki šiol dar yra klausimų dėl tolesnio „Belaruskalij“ trąšų tranzito per Lietuvą.

„Iš tikrųjų tokių pakankamai atvirų klausimų dar yra – kiek ir kokiu laikotarpiu palies, ar dabartinės sutartys galios, bet jeigu nukreipta prieš esminį eksporto pajamų šaltinį – baltarusiškas trąšas ir norima, kad sankcijos būtų paveikios, jos turėtų būti visa apimtimi. Tada paveiks, aišku, ne tik Baltarusiją, o ir kitas valstybes, kurios susijusios su tranzitu, krova. Mes irgi gausime pakankamai rimtą smūgį“, – sakė S. Skvernelis, akcentavęs, kad daugiau detalių apie tolesnį trąšų tranzitą žino valdantieji.

Saudargas: spaudimas pasienyje nebūtų netikėtumas

Seimo vicepirmininkas Paulius Saudargas teigė, kad sankcijų reikšmė yra itin didžiulė.

„Mes pasiekėme tai, kad sankcijos bus įjungtos. Svarbiausia žinia yra ta. Galime turbūt konstatuoti, kad atsilaikėme, Europa atsilaikė, nepakeitė savo griežtos pozicijos ir tai yra svarbiausia. Nesame išgąsdinti, nors bandymų yra“, – komentavo parlamentaras.

Jis atkreipė dėmesį, kad Baltarusija, kartu su Rusija, organizuoja hibridinę ataką visais frontais.

„Tikrai galime sakyti, kad bendrame paveiksle matome ir Ukrainos pasienyje telkiamas Rusijos pajėgas. (…) Artėjant žiemai vis labiau matome ir energetinę tam tikrą krizę, kuri nesitraukia. Kai kurias Europos šalis užgriūna tiek kylančios kainos, kad net galvojama apie tam tikrus taupymus, išjungimas netgi atskirų regionų nuo energijos šaltinių. Čia Rusija irgi žaidžia savo žaidimą ir nori greičiau įjungti Nord Stream, ir bendrai gali paspausti Europą su dujomis“, – sakė P. Saudargas.

Politikas akcentavo, kad tai yra ir energetinis, ir karinis, ir humanitarinis – hibridinis – projektas.

„Tai, kad mes sugebėjome Europoje susitarti, susidėlioti ir baltarusiai gauna sankcijas, kurių tas režimas tikrai nusipelnė savo nežmoniškais veiksmais, manau, kad yra geras ženklas“, – teigė Seimo vicepirmininkas.

Jo teigimu, gali būti, kad baltarusiai norės atgrasyti nuo sankcijų didinant spaudimą pasienyje. Visgi, pasak P. Saudargo, Lietuva tai atlaikytų.

„Kai jos įsigalios, tai jau šaukštai po pietų. Yra tokia patarlė, – kad po mūšio kumščiais nebemosuojama. Mūsų tikslas buvo atsilaikyti, aš manau, kad mes atsilaikėme. Europos kursas nepakito, Lietuva irgi nepalūžo, nesugriuvo, laikom frontą šioje vietoje ir tai yra gera žinia“, – teigė Seimo narys.

„Kaip mes iki šiol atlaikėme, taip ir toliau atlaikysime. Tai, ką patyrė Lenkija, buvo naujos kokybės ataka, bet iš tokių precedentų mokomasi, valstybės keičiasi patirtimi, parama. Jeigu panašūs precedentai įvyktų prie Lietuvos sienos, aš manau, mes gautume ir Europos, ir brolių lenkų paramą, ir patys esame pasiruošę tokiems scenarijams. Tai nebebūtų netikėtumas“, – pridūrė P. Saudargas.

ES taip pat patvirtino sankcijas Baltarusijai

Europos Sąjunga galutinai patvirtino naujas sankcijas Baltarusijai. Visas sąrašas bus paskelbtas oficialiame ES žurnale ketvirtadienį. Apie tai „Twitter“ pranešė „Radio Free Europe / Radio Liberty“ žurnalistas Briuselyje Rikardas Jozwiakas.

Skelbiama, kad sankcijų sąraše – 17 fizinių ir 11 juridinių asmenų.

EU ambassadors have just given green light to the EU's 5th sanctions package on #Belarus. 17 people and 11 entities. to be published in the EU official journal tomorrow. Work on a sixth package has started but premature to talk numbers now. might be ready Jan/Feb.