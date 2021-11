COVID-19 sirgusi ir izoliacijos taisykles pažeidusi gydytoja lieka nuteista

Klaipėdos apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje dėl kovos su epidemijomis ar užkrečiamosiomis ligomis taisyklių pažeidimo konstatavo, kad gydytojos kaltė dėl jai pareikštų kaltinimų įrodyta.

Šilutės gydytoja apylinkės teismo nuosprendžiu nuteista už tai, kad sukėlė pavojų kitam asmeniui užsikrėsti ypač pavojinga liga. Mat būdama informuota apie jai nustatytą COVID-19 ligą ir įspėta dėl apsaugos priemonių, kurių privalo laikytis bendraudama su žmonėmis, t. y. apie būtinybę nurodytą laiką izoliuotis savo faktinėje gyvenamojoje vietoje, trečią izoliacijos dieną vėlai vakare išėjo iš namų į gatvę, kur ją sustabdė policijos pareigūnai. Pirmosios instancijos teismas jai skyrė 2000 eurų baudą.

Su apylinkės teismo nuosprendžiu nesutikusi moteris padavė skundą apeliacinės instancijos teismui ir prašė ją išteisinti arba atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės dėl mažareikšmiškumo.

Moteris teigė, kad ji nebuvo tinkamai informuota apie izoliacijos sąlygas, t. y. kad negali apskritai išeiti iš namų. Be to, išėjusi iš namų ji niekam pavojaus sukelti negalėjo, nes ėjo lauke, žmonių nesutiko, su niekuo kontakto neturėjo, buvo užsidėjusi veido kaukę, pirštines ir dar galvą užsidengusi gobtuvu. Pažymėjo, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) specialistai jai nurodė, kad ji galinti trumpam, maždaug 15 minučių, išeiti į lauką.

Apygardos teismas, apeliacine tvarka išnagrinėjęs bylą, konstatavo, kad moters skundas nepagrįstas. Teisėjų kolegija padarė išvadą, kad byloje esantys įrodymai patvirtina, kad moteris vis dėlto buvo tinkamai informuota apie izoliacijos sąlygas, t. y. kad privalo likti namuose ir negali net trumpam išeiti į lauką.

Kaip liudytoja apklausta NVSC specialistė taip pat patvirtino nurodžiusi nuteistajai visą laiką būti namuose. Teismas pažymėjo, kad pagal galiojančias izoliacijos sąlygas nustatančias taisykles trumpam palikti izoliacijos vietą gali tik sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga turėję asmenys, kurie nejaučia ūmiai virusinei kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių ir neturi galimybės perduoti kitiems asmenims augintinių priežiūros, jie gali išeiti su augintiniu į lauką ne ilgiau kaip 15 min.

Tuo tarpu nuteistoji sirgo šia ypač pavojinga užkrečiamąja liga, dėl to izoliacijos vietos negalėjo palikti, sakoma Klaipėdos apygardos teismo pranešime.

Pasak teisėjų kolegijos, nekyla jokių abejonių, kad visą reikalingą informaciją apie tai, kaip asmuo, sergantis COVID-19 liga, turi elgtis būdamas saviizoliacijoje, moteris gavo tiek iš NVSC specialistės, tiek bendraudama su šeimos gydytoja dėl nedarbingumo laikotarpio nustatymo. Be to, visos šalies visuomenės informavimo priemonės tuo metu skleidė ir dabar aktyviai skleidžia informaciją apie tai, kaip turi elgtis asmuo, susirgęs COVID-19 liga. Būdama medikė, ji turėjo suprasti, kad, išeidama iš buto į namo bendrąsias patalpas ir po to į miesto gatvę, sukels pavojų kitiems asmenims užsikrėsti šia virusine liga. Vien tai, kad moteris, išėjusi iš namų, nesutiko namo koridoriuje, o po to gatvėje kitų žmonių, nešalina jos nusikalstamai neatsargios kaltės ir tokių jos veiksmų pavojingumo, pažymi Klaipėdos apygardos teismas.

Pervertindama tamsaus paros meto ir žmonių (ne)judėjimo miesto gatvėmis aplinkybes, jas vertindama kaip pakankamas apsaugoti kitus žmones nuo savo ypač pavojingos užkrečiamosios COVID-19 ligos, moteris elgėsi išties lengvabūdiškai ir sukėlė pavojų kitam asmeniui užsikrėsti šia ypač pavojinga užkrečiamąja liga.

Teismas pažymėjo, kad padaryta veika pagal jos požymių turinį ir pasireiškimą užtraukia ne administracinę, o baudžiamąją atsakomybę, nes moteris žinojo, kad serga užkrečiamąja liga, ir neatsargiu elgesiu sukėlė pavojų kitam asmeniui užsikrėsti tokia liga. Administracinė atsakomybė galėtų būti taikoma, jeigu moteris nebūtų žinojusi apie jai nustatytą ligą.

Teismas padarė išvadą, kad moteris negali būti atleista nuo baudžiamosios atsakomybės dėl mažareikšmiškumo, nes nusikalstama veika pasikėsinta į įstatymais saugomą žmonių sveikatą, be to, nenustatyta ir baudžiamąją atsakomybę šalinančių ar atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės aplinkybių.

Apygardos teismo nutartis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos, tačiau per tris mėnesius gali būti skundžiama kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.