Anušauskas: Rusija vykdo neįprastą karinių pajėgumų telkimą prie Ukrainos sienų

Krašto apsaugos ministras Arvydas Anušauskas penktadienį su Europos Sąjungos Karinio komiteto pirmininku generolu Claudio Graziano aptarė neįprastą Rusijos karinių pajėgų telkimą prie sienos su Ukraina. Ministras pabrėžė, kad ES negali būti pasyvi stebėtoja.

„Turime būti aktyvūs ir netapti pasyviais stebėtojais, kai Rusija vykdo neįprastą karinių pajėgumų telkimą prie Ukrainos sienų, nes nusileidžianti ir atsitraukianti pozicija nesprendžia keliamos įtampos ir nerimo. Situaciją komplikuoja Rusijos vykdoma dezinformacija ir psichologinės operacijos Ukrainos atžvilgiu.

Mūsų parama gali stiprinti bendrą Rusijos atgrasymo politiką“, – sakė A. Anušauskas.

A. Anušauskas atkreipė gen. C. Graziano dėmesį į Lietuvos inicijuojamą ES karinę patariamąją ir mokymo misiją Ukrainoje.

Anot ministro, ES turėtų remti Ukrainos parodytą ryžtą reformuoti gynybos sektorių, o ši parama turės įtaką ne tik Ukrainos, bet ir visos ES saugumui bei stabilumui. A. Anušauskas pabrėžė, kad karinė misija

Ukrainoje būtų orientuota į profesinio karinio švietimo sistemą.

Ministras padėkojo generolui už „Frontex“ agentūros Lietuvai teikiamą paramą pasienyje su Baltarusija bei pabrėžė, kad tinkamas nacionalinių ir ES pastangų suderinamumas yra efektyvi priemonė kovojant su nelegalia migracija. Pasak A. Anušausko, jei ES nori būti svarbiu geopolitiniu veikėju, visos ES šalys turi išleisti gynybai daugiau kaip 2 proc. nuo BVP.

„Europa bus stipri ne deklaracijomis, o kurdama realius pajėgumus“, – sakė ministras.

Gen. C. Graziano, lankydamasis Lietuvoje, susitiko ir su Lietuvos kariuomenės vadu generolu leitenantu Valdemaru Rupšiu, Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto nariais bei Seimo pirmininke Viktorija Čmilyte-Nielsen. Po susitikimo su ministru svečias bendravo ir su Krašto apsaugos ministerijos kibernetinio saugumo greitojo reagavimo grupe.

Planuojama, kad generolas taip pat vyks apžiūrėti Lietuvos pasienio su Baltarusija užkardas, susitiks su Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnais ir jiems talkinančiais kariais.

Europos Sąjungos karinis komitetas yra aukščiausia ES karinė institucija, kurią sudaro ES šalių kariuomenių vadai. Jis vadovauja visai ES karinei veiklai, visų pirma – bendros saugumo ir gynybos politikos srityje vykdomų karinių misijų ir operacijų planavimui bei vykdymui ir karinių pajėgumų plėtojimui. Be to, komitetas teikia rekomendacijas kariniais klausimais ES politiniam ir saugumo komitetui, formuojančiam bendrą užsienio ir saugumo politiką. Į karinio komiteto konferencijas ES kariuomenių vadai renkasi du kartus per metus.