Skirmantas Malinauskas: Berijos akinukus užsidėjęs Vilniaus meras kvočia žurnalistą

Vlogeris, buvęs premjero Sauliaus Skvernelio patarėjas Skirmantas Malinauskas užstojo Vilniaus miesto mero Remigijaus Šimašiaus dėl publikacijos užsipultą „Delfi“ žurnalistą.

„Berijos akinukus užsidėjęs Vilniaus meras kvočia žurnalistą Tomą Janonį, kuris vienintelis ėmė kelti visus jo nešvarius reikalus main stream žiniasklaidoje. Pradėjo nuo „Do architects“. Rašė ir apie „BaltCap“. Dabar apie ryšius su NT lobistais.

Juokingiausia, kad Šimašius surengė spaudos konferenciją dėl STT atliekamo tyrimo savivaldybėje, kuriai jis vadovauja jau šešerius metus. Paskubėjo pasiteisinti, kad čia ne apie jį, čia ne apie jo komandą, nes savivaldybės darbuotojai, tai, aišku, jau ne jo komanda ir tikrai ne jo atsakomybė. Čia kažkas tyliai kamputyje nepastebimas priiminėja milijonų vertus sprendimus“, – feisbuke rašė S. Malinauskas.

Vlogeris sako šį kartą norįs pasisakyti „ne apie Šimašiaus lyderystę ir svitą“.

„Ryte Tomas parašė tekstą apie nedeklaruotus statybų lobistų ir mero ryšius. Paprastai tariant, kaip meras advokatauja NT bendrovėms ir tai daroma neskaidriai, ką rodo „Delfi“ gautas susirašinėjimas. Niekaip su tyrimu nesu susijęs, paskaičiau ir tikrai sužinojau svarbios informacijos. Daug svarbesnės, nei visas tas PRas apie sodinukus ir gatvių siaurinimą, kuris pilasi iš dangoraižio Konstitucijos prospekte pastaruoju metu“, – rašė S. Malinauskas.

Savo įraše jis pasidalino ištraukomis iš spaudos konferencijos.

„Šimašius žurnalisto klausia: Jei aš parašau laišką, jo turinį nukopijuoja kažkas ir išsiunčia kaip savo, tai kas autorius?

Atsakau, esat mano miesto meras ir privalot užtikrinti sprendimų skaidrumą. Jei daroma įtaka Seimo nariams, turi būti aišku, kas už jos stovi, kieno tai iniciatyva ir interesai. Kas ką rašė ir kopijavo, tai jūsų vidiniai reikalai. Bendrai, toks bendravimas turi būti viešas ir deklaruotas, ką Tomas ir nurodė straipsnyje.

Būtent todėl jūsų vadovaujamoje mano miesto savivaldybėje STT dabar atlieka kratas. Dėl tokio ir panašaus mėšlo. Kai po viešu interesu paslepiama labai konkrečių asmenų piniginių turinio gynyba“, – rašė S. Malinauskas.

Piktinasi, kad bėga nuo klausimų

Vlogeriui užkliuvo ir kiti spaudos konferencijos momentai.

„Ir dar, jūsų klausė žurnalistas apie galimus savivaldybės korupcinius ryšius su konkrečia bendrove ir STT kratas. Čia esmė dabar, ne rytinis straipsnis, kurį galite aptarti atskirai. Atsakykit, nebėkit nuo klausimo, kaip bėgot nuo žurnalistų klausiamų apie stadiono koncesiją. Turėkit gėdos bent šiek tiek. Jūs politikas, jūsų pareiga atsakinėti, jūs asmeniškai atsakingas už mūsų visų pinigus. Tai ne jūsų privatus UAB „Do what I want and pofig viskas“, – piktinosi S. Malinauskas.

Vlogeriui kilo klausimų ir žurnalistams.

„Man klausimas, kiek savigarbos turi žurnalistai? Kaip jūs leidžiate taip iš savęs tyčiotis? Čia juk ne iš kolegos tyčiojasi, iš jūsų visų. Eikit dabar, praveskit apmokėtas savivaldybės laidas, kur Šimašius pasiteisins vienas sėdėdamas be jokio oponavimo, kaip viskas puiku ir skaidru. Kai bet koks jo kliedesys praryjamas be papildomų klausimų.

Tomas Janonis, esi šaunuolis. Padarei tai, ką privalo daryti žurnalistai. Neišsigandai. Kurk savo Patreon, būsiu pirmas patronas“, – rašė S. Malinauskas.