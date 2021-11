Įspūdingo masto tyrimas atskleidė korupcinę schemą: prokurorai kreipėsi į tuos, kurie buvo priversti duoti kyšį paminėjo kyšių sumas

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) daugiau nei metus vykdo tyrimą, kuriame pavyko atskleisti korupcinę schemą valstybės institucijose, atsakingose už teritorijų planavimą ir statybų valstybinę priežiūrą.

STT Centrinės tyrimų valdybos vadovas Darius Balčiūnas informavo, kad po daugiau nei metus laiko trukusio tyrimo, kurio metu buvo taikomi įvairūs ne viešo pobūdžio veiksmai ir kitos procesinės prievartos priemonės pavyko atskleisti korupcinę schemą valstybės institucijose, atsakingose už teritorijų planavimą ir statybų valstybinę priežiūrą.

„Įtariama, kad valstybės tarnautojai per tarpininkus priimdavo kyšius įvairiose teritorijų planavimo, dokumentų rengimo stadijose: išduodant statybos leidimus, viešinant, derinant projektus, priduodant įvairius NT objektus“, - sakė D. Balčiūnas.

Ikiteisminio tyrimo metu bus siekiama nustatyti, ar valstybės tarnautojai priimdavo kyšius už teisėtą veikimą, vykdant įgaliojimus, ar už neteisėtą. Tai yra dirbtinai sudarant biurokratines kliūtis, tokiu būdu netiesiogiai provokuojant, ar reikalaujant duoti kyšius.

„Ikiteisminis tyrimas pradėtas dėl kyšininkavimo, papirkimo, prekybos poveikiu, neteisėto praturtėjimo bei pinigų plovimo. Ikiteisminiame tyrime yra nustatyta virš 80 nusikalstamos veikos epizodų, tiriama virš 150 nusikalstamų veikų. Nustatyta per 60 galimų įtariamųjų, iš kurių 20 valstybės tarnautojų“, - sakė D. Balčiūnas.

Pasak STT Centrinės valdybos vadovo, per šią savaitę, atliekant intensyvius ikiteisminio tyrimo veiksmus, per 170 kratų, operacijoje dalyvavo virš 100 STT pareigūnų iš visos Lietuvos Respublikos.

„Intensyvūs veiksmai buvo atliekami šešiose institucijose: Vilniaus miesto savivaldybėje, Valstybinėje teritorijų planavimo inspekcijoje, Darbo inspekcijoje, Nacionalinėje žemės tarnyboje, Nacionaliniame visuomenės sveikatos centre bei Žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacijoje“, - sakė D. Balčiūnas.

Kviečia atsiliepti papirkėjus

Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius sakė, kad, pagal bylos aplinkybes, yra matyti, kad kyšius davė ne viena ir ne dvi dešimtys papirkėjų. Šiuo momentu nei vienam iš papirkėjų nėra pateiktas įtarimas.

„Naudodamasis proga, norėčiau kreiptis viešai ir išaiškinti galbūt nelabai žinomą Baudžiamojo kodekso (BK) nuostatą, tai yra specialųjį atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės. (…) Baudžiamasis įstatymas byloja, kad atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės asmuo, kuris yra pažadėjęs arba susitaręs duoti kyšį, arba perdavęs kyšį tiek tiesiogiai, tiek per tarpininkus asmeniui, kuris tokio kyšio iš jo reikalavo arba provokavo duoti, jeigu toks papirkėjas laisvanoriškai per kiek galima trumpesnį laiką (tai yra per tokį laiką, kol dar jam nėra surašytas pranešimas apie įtarimą) apie tokį kyšio perdavimo faktą informuoja teisėsaugos instituciją.

Informuoju apie šias įstatymo nuostatas, ir visus tuos, kurie save pažino šioje situacijoje, ir kurie yra davę kyšius mano kolegos paminėtų institucijų darbuotojams, siūlau apmąstyti ir kreiptis su pareiškimais dėl tokių faktų į STT Centrinių tyrimų valdybą“, - sakė J. Laucius.

Prokuroras pažymėjo, kad, pagal įstatymo prasmę ir Lietuvos teismų praktiką, toks pagrindas nuo baudžiamosios atsakomybės asmeniui yra besąlyginis.

„Kitaip tariant toks asmuo baudžiamojon atsakomybėn negali būti traukiamas, prokuroras neturi teisės tokiam asmeniui surašyti įtarimo, ir jis baudžiamajame procese (…) turi procesinį liudytojo statusą“, - minėjo J. Laucius.

Paminėjo kyšių sumas

Pasak STT Centrinės valdybos vadovo, kyšių sumos yra įvairios – nuo kelių šimtų eurų iki kelių dešimčių tūkstančių eurų.

„Dauguma atvejų (kyšiai būdavo duodami) grynais“, - sakė D. Balčiūnas.

Jis sakė, kad šią savaitę per kratas buvo rasta virš 300 tūkst. eurų grynųjų pinigų. Pinigai surasti asmenų namuose. Pareigūnai turi tokius informacijos, kad kyšiai buvo perduodami darbo vietose.

Pasak STT atstovo, tiriamos nusikalstamos veikos, susijusios su 50 statybos objektų.

„Turto vystytojų veikla taip pat tiriama. Jų yra apie 23. Tai yra fiziniai ir juridiniai asmenys”, - sakė D. Balčiūnas.

Pasak jo, didžioji dauguma iš tų penkiasdešimties objektų yra Vilniuje. Kitų vietovių pareigūnai neįvardijo.

Prokuroras patikslino, kad tarp tų objektų yra ir tokių, kurie yra pastatyti, ir tokių, kurie dar yra statymo stadijoje.

Jis taip pat paaiškino, kad tarp įtariamų valstybės tarnautojų yra ir eilinių valstybės tarnautojų, ir tokių, kurie turėjo įgaliojimų eilinių valstybės tarnautojų atžvilgiu.

Per šią savaitę sulaikyti 25 asmenys, suimtų asmenų nebuvo. Yra asmenų, kuriems paskirtos švelnesnės kardomosios priemonės, pagrinde - rašytinis pasižadėjimas neišvykti.

Apie tuos dalykus jau buvo šnekama dešimtmečius

Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius anksčiau ketvirtadienį pranešė gavęs informacijos apie tarpinstitucinę nusikalstamą schemą, kurioje galimai yra ir keli savivaldybės darbuotojai. Pasak mero, jie nėra iš jo politinės komandos.

BNS žiniomis, vykstant tyrimui įtarimai pateikti septyniems savivaldybės darbuotojams.

Meras pasidžiaugė, kad tarp įtariamųjų nėra jo politinės komandos narių.

"Nėra ir nė vieno, kuris pradėjo darbą per pastaruosius šešerius metus, mano kadencijų metais, ir nėra nė vieno, kuris tuo metu pakilo karjeros laiptais. Dar kartą ačiū tarnyboms, kai bus tikslesnės informacijos – pasidalinsiu“, – teigė R. Šimašius.

Specialiųjų tyrimų tarnyba Delfi pateikė savo komentarą. Kaip informavo STT atstovė Renata Keblienė, teisėsauga atlieka stambaus masto ikiteisminį tyrimą dėl įtariamos korupcijos teritorijų planavimo ir statybų valstybinės priežiūros srityse.

Meras teigė, kad savivaldybė padeda institucijoms.

„Sveikinu, kad ėmėsi tų dalykų, apie kuriuos puse lūpų buvo šnekama dešimtmečius“, - sakė R. Šimašius.

R. Šimašius teigė, jog tyrimas susijęs su „statybų ir žemės reikalais“.

„Negaliu nei patvirtinti, nei paneigti, galimai tai yra 7 žmonės. Ką minėjau, tai yra žmonės, kurie labai seniai dirba savivaldybėje. (…) Reikalai susiję su statybų ir žemės reikalais, būtent vilkinimu nepagrįstu ir nebevilkinimu reikalaujant atlygio“, - sakė jis.

Pasak mero, tie darbuotojai arba jau nušalinti, arba bus nušalinti.

„Jeigu viskas pasitvirtins, tai nė kruopelytės nebus tam tolerancijos“, - sakė R. Šimašius.

STT tyrimas palietė ir Statybos inspekciją

„Džiaugiamės, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos (Statybos inspekcija) teikta informacija padeda ikiteisminio tyrimo institucijoms nustatyti galimas įstaigos tarnautojų ir kitų asmenų padarytas nusikalstamas veikas", - rašoma ketvirtadienį išplatintame pranešime spaudai.

Jame pabrėžiama, kad Statybos inspekcija laikosi nulinės tolerancijos korupcijai politikos, todėl darbuotojai, kurie šiuo atveju savo veiksmais išdavė įstaigos paskirtį ir tikslus, savo nusikalstamu elgesiu paniekino organizaciją ir savo kolegas, nedelsiant bus atleisti. Dėkojame Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) už pagalbą šalinant korupcijos apraiškas statybos priežiūros srityje, šiuo atveju pritaikyti veiksmai buvo būtini įgyvendinti aukštesnius skaidrumo standartus sektoriuje.

Statybos inspekcija tęsia aktyvų bendradarbiavimą su STT. Be abejonės korupcijos pasireiškimo tikimybę įstaigoje ženkliai sumažins ir Statybos inspekcijos pasiūlytos bei Seimo šią savaitę jau priimtos įstatymų pataisos, kuriomis korupciniu požiūriu rizikingiausios įstaigos teikiamos paslaugos nuo 2022-05-01 bus perduotos teikti ekspertizės įmonėms.

Statybos inspekcija skelbia, kad bendradarbiaudama su teisėsaugos institucijomis per pastaruosius metus iniciavo 12 pradėtų ikiteisminių tyrimų dėl galimų nusikalstamų veikų. Neturime duomenų ar šiuo metu aptariamas STT atliekamas ikiteisminis tyrimas yra susijęs su Statybos inspekcijos teikta informacija.

Statybos inspekcija kviečia piliečius būti sąmoningais ir pastebėjus bet kokias galimas korupcijos apraiškas, informuoti apie jas STT.