Teismas panaikino baudą kaimynų dėl karantino pažeidimų apskųstai moteriai

Tauragės apylinkės teismo Šilutės rūmai pirmadienį panaikino policijos moteriai už karantino pažeidimus skirtą baudą, konstatavę, jog moteris nubausta tik pagal kaimynų, kurių vienas buvo neblaivus, informaciją.

Kaip antradienį pranešė teismas, moteris policijos pareigūnės nubausta 600 eurų dydžio bauda už tai, kad paskelbto karantino laikotarpiu artimai kontaktavo, bendravo su drauge negyvenančiais asmenimis ir tuo sukėlė pavojų išplisti COVID-19 ligai bei nesilaikė reikalavimo, draudusio daugiau nei vienos šeimos artimus kontaktus.

Moteris skunde teismui nurodė, kad nusižengimo nepadarė, teigė nesuprantanti, kodėl pareigūnės patikėjo kaimynų, iš kurių vienas buvo neblaivus, kalbomis, o jos pačios pasakojimas nebuvo išklausytas.

Moteris teigė su ją įskundusiais kaimynais jokių ryšių nepalaikanti ir tvirtino, jog jie nuolat girtuokliauja, triukšmauja, dažnai kviečia policiją. Įvykio dieną ji teigė buvusi savo namuose, pas ją niekas nebuvo atėjęs.

Moteris teigė, kad jos neblaivus kaimynas kartais vaikšto apie langus, šūkauja, prašo įleisti, tačiau ji niekada jo neįleidžia.

Tačiau kai balandžio 1 dieną pas ją atvyko pareigūnės, į butą įsiveržė neblaivus vyras ir pasakojo, kad buvo jos bute, gėrė alkoholį. Ji pareigūnei aiškino, kad to nebuvo, kad kaimynas nesupranta, ką kalba, bet pareigūnė jos nesiklausė ir surašė administracinio nusižengimo protokolą bei paskyrė baudą. Moteris skunde nurodė nežinanti, kodėl kaimynai šitaip kalba.

Policijos komisariato atstovas su skundu nesutiko, prašė jį atmesti, nurodydamas, kad moters argumentai niekuo nepagrįsti, jos kaltė yra įrodyta byloje surinktais įrodymais, o skunde nurodyti argumentai, kad ji nusižengimo nepadarė, vertinami kritiškai, kaip siekimas išvengti administracinės atsakomybės už padarytą nusižengimą.

Teismas, ištyręs byloje esančius įrodymus, nustatė, kad administracinio nusižengimo protokolą policijos tyrėja pareiškėjai surašė remdamasi kaimynų paaiškinimais, iš kurių vienas paaiškinimą rašė, būdamas stipriai apgirtęs – jam buvo nustatytas 2 promilių girtumas.

Pastarasis apklausiamas teisme nurodė kiek kitas aplinkybes, o kai kurių įvykių neprisiminė. Pareiškėja teigė, kad kaimynas jos namuose nėra buvęs. Šis posėdžio metu tai patvirtino, tačiau skambindamas pagalbos telefonu nurodė, kad svečiavosi pas pareiškėją.

Tuo tarpu kitos kaimynės parodymus teismas įvertino kaip prieštaringus, kadangi ji duodama parodymus pareigūnams nurodė, kad su pareiškėja gėrė šampaną, tačiau apklausiama teisme jau nurodė, kad gėrė tik kavos ir jokio alkoholio nebuvo.

Iš byloje esančio vaizdo įrašo teismas nustatė, kad atvykus pareigūnėms, kaimynas elgėsi neadekvačiai, kalbėjo nesuvokiamus dalykus. Įvertinęs liudytojų parodymų prieštaringumą, konfliktinius pareiškėjos ir kaimynų tarpusavio santykius, teismas sprendė, kad apklaustų liudytojų parodymais tikėti negalima.

Be to, teismas pažymėjo, kad administracinių nusižengimų bylos paprastai išnagrinėjamos per dvidešimt darbo dienų nuo administracinio nusižengimo protokolo įteikimo dienos, tačiau nagrinėjamu atveju pareigūnė bylą išnagrinėjo ir priėmė nutarimą po dviejų minučių nuo nusižengimo protokolo surašymo. Teismas pabrėžė, kad laikantis teisės aktų reglamentuotų procedūrų, fiziškai tai padaryti neįmanoma.

Pasak teismo, moteriai surašytame nutarime nėra išdėstyta jokių nagrinėjimo metu nustatytų aplinkybių bei jų vertinimo, todėl skundžiamą nutarimą teismas įvertino kaip aiškiai neatitinkantį įstatymo reikalavimų.

Teismas padaręs išvadą, kad byloje nėra įrodymų, kurie neginčijamai patvirtintų, jog moteris padarė nusižengimą ir nenustačius jai inkriminuoto nusižengimo požymių, policijos komisariato nutarimą administracinio nusižengimo byloje panaikino ir teiseną nutraukė.

Šį nutarimą per 20 dienų galima skųsti Klaipėdos apygardos teismui.