Ekspertas: Lukašenkos grasinimai dėl dujų – realūs

Lukašenkos grasinimai užsukti dujas Europai yra ne blefas, bet reali grėsmė, sako energetikos ekspertas, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) lektorius Romas Švedas. Anot. R. Švedo, nutrauktas dujų tiekimas per Baltarusiją būtų net naudingas Kremliui.

„Visų pirma, tokia situacija būtų naudinga Kremliui. Todėl, kad per Baltarusiją tranzitu tiekiama nemažai dujų Europos Sąjungai (ES). Jeigu tas tiekimas būtų nutrauktas, energetinė krizė ES būtų tik sustiprinta“, – interviu „Info TV“ laidai „Info diena“ sakė R. Švedas.

Pasak eksperto, tai yra naudinga Kremliui, kuris dabar daro spaudimą ES tam, kad savo veiklą pradėtų „Nord Stream 2“ projektas.

„Nes „Nord Stream 2“ dar nėra sertifikuotas ir licencijuotas. Jis yra pastatytas, bet dar neįjungtas. Kaltę už visą tai Kremlius nurašytų Baltarusijos prezidentui A. Lukašenkai.

Tokiu būdu nebūtų kažkokių sankcijų už kontrakto nevykdymą. Mano vertinimu, tai yra tikrai realu“, – sakė R. Švedas.

Ekspertas aiškino, kad dujotiekio Jamalas-Europa pajėgumai yra apie 33 mlrd. kubinių metrų per metus.

„Palyginimui, Vokietija suvartoja apie 90 mlrd., visa ES – apie 400 mlrd., tai yra gana reikšmingas ir didelis kiekis. Tokiu atveju būtų paveiktos tokios šalys kaip Vokietija, Čekija, Slovakija“, – dėstė R. Švedas.

Ekspertas neigė argumentą, kad Rusija esą to nedarytų, kadangi dujos turėtų tekėti tranzitu į Kaliningradą.

„Bet iš tikrųjų Rusija jau užtikrino Kaliningrado energetinę autonomiją, padarė, kad Kaliningradas galėtų funkcionuoti nepriklausomai. Dabar tas tranzitas per Baltarusiją, per Lietuvą į Kaliningradą jau nebėra Rusijai būtinas“, – sakė R. Švedas.

Nauji Lukašenkos grasinimai

Baltarusijos prezidentas A. Lukašenka pagrasino ES, kad tuo atveju, jei bus išplėstos sankcijos, jis nutrauks dujų tranzitą į Europą tarptautiniu dujotiekiu „Jamalas – Europa“. Toks A.Lukašenkos pareiškimas paskelbtas ketvirtadienį per susitikimą su šalies vyriausybe, rašė ELTA.

„Mes šildome Europą, o jie dar mums grasina, kad uždarys sieną. O jei mes nutrauksime gamtinių dujų tiekimą? Todėl rekomenduočiau Lenkijos vadovybei, lietuviams ir kitiems begalviams pagalvoti prieš kalbant“, – citavo A. Lukašenką naujienų agentūra „BelTA“.

Baltarusijos prezidentas pažymėjo, kad tranzito uždarymas gali būti griežtas jo šalies atsakas į naujus ES sankcijų paketus.

„O jei uždarysime tranzitą per Baltarusiją? Per Ukrainą jis nevyks: ten uždaryta Rusijos siena, per Baltijos šalis kelių nėra. Jei uždarysime, pavyzdžiui, lenkams, vokiečiams, kas tada bus? Gindami savo suverenitetą ir nepriklausomybę neturime prieš nieką sustoti“, – sakė A. Lukašenka, komentuodamas Varšuvos planus uždaryti Lenkijos ir Baltarusijos sieną.