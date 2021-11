2020–2024 m. kadencijos Seimas mini pirmąsias metines

Pernai lapkričio 13 d. į pirmąjį posėdį susirinkęs 2020–2024 metų kadencijos Seimas per metus surengė 111 posėdžių, kuriuose priėmė 644 teisės aktus, iš jų – 415 įstatymų.

Pirmajame posėdyje parlamento vadove išrinkus Viktoriją Čmilytę-Nielsen, Seimui teko ne vienas iššūkis, dėl kurio reikėjo priimti itin svarbių sprendimų. Tai – tebesitęsianti kova su COVID-19 pandemija ir jos padariniais, nelegalių migrantų krizė.

Kaip pastebi Seimo kanceliarijos Informacijos ir komunikacijos departamento Spaudos biuras, Seimas dalį iššūkių turėjo priimti pirmą kartą valstybės istorijoje. Pirmą kartą Lietuvos atkurtos nepriklausomybės istorijoje dalyje šalies teritorijos dėl masinio užsieniečių antplūdžio kilusios grėsmės įvesta nepaprastoji padėtis. Kadencijos pradžioje Seimas surengė pirmuosius nuotolinius posėdžius.

Seimo priimtais įstatymais buvo siekiama mažinti koronaviruso pandemijos sukeltus neigiamus padarinius tiek verslui, tiek darbuotojams, auginti darbuotojų, senjorų, šeimų pajamas, gerinti gyventojams teikiamas paslaugas, didinti socialiai pažeidžiamų asmenų saugumą.

Praėję metai išsiskyrė dideliu dėmesiu Lietuvos žaliajam kursui – Seimo darbotvarkėje svarbią vietą užėmė kovos su klimato kaita ir aplinkosaugos klausimai. Per šiuos metus buvo gerinama gyvūnų gerovė, stiprinamas energetinis saugumas, sprendžiami švietimo klausimai.

Konstitucinio Teismo pirmininke Seimas paskyrė Danutę Jočienę, kuri tapo pirmąja moterimi Lietuvos istorijoje, einančia šias svarbias pareigas. Seimas ėmėsi trijų Konstitucijos pataisų, dėl kurių liko galutiniai balsavimai: dėl renkamų Seimo narių amžiaus mažinimo, tiesioginių merų rinkimų, nuolatinio apribojimo panaikinimo užimti pareigas po konstitucinės sankcijos pritaikymo.

Pokyčiai Seimo struktūroje

Per metus Seimo struktūroje įvyko pokyčių. Seimo nario mandato atsisakė Ramūnas Karbauskis ir Antanas Guoga, Amžinybėn iškeliavo Seimo narys, Nepriklausomybės Akto signataras Kęstutis Glaveckas. Juos pakeitė priesaikas davę Asta Kubilienė, Artūras Skardžius ir Edita Rudelienė.

Seimo frakcijose taip pat įvyko pasikeitimų: be kadencijos pradžioje paskelbtų Seimo frakcijų, įkurtos Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“ ir Lietuvos regionų frakcija. Seime nebeliko narių, priklausiančių Mišriai Seimo narių grupei.

Valdančiosios daugumos sudėtis per metus nesikeitė, jai priklauso Laisvės, Liberalų sąjūdžio ir Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijos.

Užsienio svečiai

Per pirmuosius metus parlamente viešėjo ne vienas svarbias ir aukštas pareigas einantis užsienio svečias. Seime lankėsi Europos Parlamento pirmininkas Davidas Marija Sassolis, Danijos kronprincesė Mary, Europos Tarybos generalinė sekretorė Marija Pejčinovič-Burič, Estijos prezidentė Kersti Kaljulaid, Ukrainos ministras pirmininkas Denysas Šmyhalis, kadencijos pradžioje ir praėjusį mėnesį viešėjo Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda, kitų šalių parlamentų ir vyriausybių vadovai, ministrai, parlamentinės delegacijos. Užsienio svečių priėmimą ribojo pandeminė situacija, be to, nemažai susitikimų vyko nuotoliniu būdu.