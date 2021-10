Šimašius: į viešąjį transportą turėtume įleisti tik su galimybių pasu

Komentuodamas situaciją sostinės viešajame transporte, kai net esant stebėjimo kameroms dalis žmonių važinėja be kaukių, o patys autobusai ir troleibusai yra perpildyti, Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius keleivius ragino visų pirma drausminti vieni kitus. Be to, jo nuomone, į viešąjį transportą turėtų būti įleidžiami tik tie keleiviai, kurie turi galimybių pasą.

„Pirmiausia noriu padėkoti tiems žmonėms, kurie patys laikosi taisyklių, sudrausmina [kitus]. Tokių yra dauguma. Aišku, akis bado tie, kurie elgiasi priešingai, ir yra pikta, nes dėl to virusas turi terpę mutuoti, ilgiau išlikti, ir dėl to žmonės, kurie yra pasiskiepiję, bet turi lėtinių ligų, negauna pagalbos, nes gydytojai priversti dirbti viršvalandžius gelbėjant tuos, kurie patys nenorėjo savęs gelbėti“, – „Delfi TV“ laidoje „Delfi diena“ kalbėjo R. Šimašius. Susiję straipsniai Šimašius siūlo Vyriausybei taikyti nepasiskiepijusiems judėjimo ribojimus per Kalėdas: dabar yra du keliai Tiesa, pagal galiojančią tvarką autobusų ar troleibusų vairuotojai į viešąjį transportą negali neįleisti žmonių, kurie nedėvi kaukių. „Turbūt natūralu, kad jei vairuotojas išlipinėtų ir pradėtų bandyti vaidinti tvarkdarį, atrodytų labai blogai, bet žmonių tarpusavio nepakantumas neatsakingumui tikrai labai padėtų“, – tikino Vilniaus miesto meras. Jo nuomone, viešuoju transportu reikėtų leisti naudotis tik žmonėms, turintiems galimybių pasą. „Mano manymu, ir to prašiau ir Vyriausybės, kad mes apskritai turėtume į viešąjį transportą įleisti tik su galimybių pasu. Tai nereiškia, kad būtų kiekvienoje stotelėje tikrinama, bet kad kontrolieriai galėtų patikrinti. Aišku, kad tai sukurtų papildomą saugumo jausmą“, – teigė R. Šimašius. Daugiausia užsikrečiama mokymo įstaigose Nepaisant to, kad tokie siūlymai gali sukelti dalies visuomenės pasipiktinimą, R. Šimašius sako, jog daugiau dėmesio reikia kreipti į tuos žmones, kurie yra atsakingi ir pasiskiepijo. „Mes dabar turime nesiskiepijusių pandemiją. Siūlyčiau paklausti gydytojų, kaip jie vertina ir sutinka tuos ligonius, kurie masiškai patenka į ligoninę dabar sunkios būklės, kadangi absoliuti dauguma sunkios būklės yra neskiepyti“, – kalbėjo meras. Jo vertinimu, pagal kasdien skelbiamus naujų atvejų ir mirčių nuo COVID-19 skaičius, situacija jau yra labai sudėtinga: „Tai yra labai rimta ir tikrai nesinorėtų laukti pavasario, kol visi natūraliai persirgs.“ Pasak R. Šimašiaus, duomenys rodo, kad daugiausia užsikrečiama mokymo įstaigose, mokyklose, darželiuose, ir per artimus asmeninius santykius. Vertindamas priemones, kurių prastėjant epidemiologinei situacijai ėmėsi kaimyninės Latvija ir Estija, R. Šimašius teigė, jog įvedant ribojimus pasiskiepiję asmenys neturėtų patirti nepatogumų. „Turime pašonėje Latvijos ir Estijos situaciją ir sprendimus. Situacija nėra drastiškai skirtinga, bet sprendimai – labai skirtingi. Mes kažkur per vidurį esame. Estija nusprendė, kad iš galimybių paso bus išbraukti testavimosi dalykai – jeigu esi persirgęs ar pasiskiepijęs, tada turi galimybių pasą ir gali eiti visur, jeigu neturi – labai daug apribojimų, daugiau nei Lietuvoje. Latvija nuėjo kitu keliu – uždarė visiems ir įvedė komendanto valandą. Klausimas, kuris kelias yra geresnis. Man atrodo, kad tie žmonės, kurie rūpinasi savimi, neturėtų patirti nepatogumų dėl to, kad kažkas savimi ir aplinkiniais nesirūpina. Aš nežinau, kaip dar žmones galima paskatinti skiepytis, kai popiežius tai paskelbė nuodėme – nesiskiepyti yra nuodėmė, gydytojai nuolat skambina pavojaus varpais, tikimybė užsikrėsti nesiskiepijus keturis kartus didesnė nei pasiskiepijus, tikimybė patirti rimtas pasekmes, jei susirgai, irgi keturis kartus didesnė. Reiškia, 16 kartų didesnė tikimybė patekti į reanimaciją, jei esi nesiskiepijęs. Nežinau, ką galvoja žmonės, kurie vis dar nesiskiepija, bet čia yra esmių esmė“, – „Delfi TV“ laidoje „Delfi diena“ sakė Vilniaus miesto meras.

