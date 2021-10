Žinomų verslininkų elgesys svetimoje žemėje virto skandalu: prabilęs ministras Navickas negailėjo kritikos

Šią savaitę publikavus Delfi tyrimą apie tai, kad Skuodo rajone 2,4 ha sklypą valdančios moters žemę ilgus metus deklaravo ir už tai išmokas gavo svetimi ir su ja niekaip nesusiję asmenys, sureagavo ir žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas. Jis sako, kad susiklosčiusią situaciją vertina kritiškai.

Bendradarbiauja su STT

Kaip rašėme, sklypo savininkė negalėjo patikėti tuo, ką išgirdo Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA). Jos sklypą neturėdami jokių dokumentų eilę metų deklaravo stambūs vietos ūkininkai ir už jį gavo išmokas.

Tuo metu NMA valdininkai dėl to tragedijos nematė ir netgi prašomi neįžvelgė reikalo informuoti sklypo savininkės, kokias išmokas už tai žinomi ūkininkai ir verslininkai gavo.

Savo mamai apginti interesus padedanti Ilma Miliutė – Žilienė Delfi teigė negalinti suprasti, kaip Lietuvoje įmanomas toks scenarijus, kad be savininko žinios kažkas deklaruoja jo sklypą ir gauna už tai išmokas.

Labiausiai moterį šokiruoja Nacionalinės mokėjimo agentūros pozicija ir tai, kaip sunkiai iš šios tarnybos išreikalaujama informacija, susijusi su konkrečiu jos artimųjų valdomu sklypu. I. Miliutė – Žilienė teigė iki šiol iš NMA gavusi ne visą informaciją. Ir galiausiai ji svarstė, kiek dar Lietuvoje gali būti tokių atvejų, kai be savininko žinios kažkas gauna išmokas už jo valdomus sklypus.

Tuo metu ketvirtadienį Žemės ūkio ministro patarėjas Saulius Jarmalis perdavė žemės ūkio ministro K. Navicko poziciją dėl portale Delfi aprašytos situacijos. Anot ministro, čia svarbus ir Specialiųjų tyrimų tarnybos bendradarbiavimas.

„Žemės ūkio ministras K. Navickas labai kritiškai vertina situacijas, kai asmenys, neturėdami žemės valdymo dokumentų, deklaruoja žemę tiesioginėms išmokoms gauti ir siekia neteisėtai pasinaudoti Europos Sąjungos parama. Žemės ūkio ministerija intensyviai bendradarbiauja su STT šiuo klausimu.

Šių metų vasarą gavusi informaciją iš STT apie galimą neteisėtą valstybinės žemės deklaravimą, Žemės ūkio ministerija ėmėsi papildomų veiksmų galimiems neteisėto valstybinės žemės deklaravimo atvejams išaiškinti ir užkirsti kelią, kad tokie atvejai nesikartotų“, - teigiama Delfi perduotame komentare.



Jame taip pat pažymėta, kad žemės ūkio ministro pavedimais Nacionalinei žemės tarnybai buvo pavesta nustatyti ir įvertinti valstybinės žemės deklaravimo, neturint žemės valdymo dokumentų, atvejus ir juos ištirti, teisės aktuose nustatytais atvejais pažeidimus padariusius asmenis patraukti administracinėn atsakomybėn.

„Žemės ūkio ministro pavedimu Nacionalinei mokėjimo agentūrai buvo pavesta pakartotinai įvertinti valstybinės žemės plotus neteisėtai deklaravusių pareiškėjų paraiškas ir, vadovaujantis teisės aktais, susigrąžinti iš deklaravusių asmenų nepagrįstai gautas išmokas.

Žemės ūkio ministro pavedimais nurodoma Nacionalinei mokėjimo agentūrai ir Nacionalinei žemės tarnybai intensyviau bendradarbiauti, siekiant užkirsti kelią neteisėto valstybinės žemės deklaravimo atvejams, stiprinti kontrolės priemones (tobulinant valstybinių žemės plotų skaitmenizavimo procesą) bei įsivertinant galimas rizikas, pateikti Žemės ūkio ministerijai priemonių, galimoms rizikoms šalinti planą.

(...) Ypatingas dėmesys skiriamas rizikingiausiems atvejams, kurie tikrinami be išimties. Be to, siekiant skaitmenizavimo tikslų šiuo metu optimizuotos informacinės sistemos leidžia patikrinti valdymo teisę be pridėtinės administracinės naštos ūkininkams, pavyzdžiui, pasinaudojant valstybinės žemės nuomos registru ar Registrų centro duomenų baze“, - teigiama S. Jarmalio perduotame komentare.

Kreipiasi į FNTT

Savo komentarą Delfi perdavė ir Nacionalinė mokėjimo agentūra. Jos atstovė Vaiva Kovaliūnienė teigė, kad „Nacionalinė mokėjimo agentūra buvo, yra ir liks principinga, užkardydama neteisingo paramos gavimo atvejus“.

Anot jos, NMA, siekdama užtikrinti, kad išmokos už deklaruotus plotus būtų išmokamos jų savininkams arba kitu teisėtu pagrindu plotus valdantiems bei dirbantiems asmenims, atlieka kontrolę, vadovaudamasi Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklėmis, patvirtintomis žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu ir kitais teisės aktais.



Kaip nurodė NMA atstovė, nustačius, kad paramą siekiama gauti nepagrįstai, visais atvejais taikomos taisyklėse numatytos sankcijos dėl neteisingo deklaravimo. Esą NMA yra teikusi pasiūlymų Žemės ūkio ministerijai, ką reikėtų keisti, tačiau į pasiūlymus nebuvo atsižvelgta.

„NMA dar 2017 m. pateikė Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) siūlymą pavesti Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui įdiegti funkcionalumą, kad deklaruojant Paramos paraiškų informacinėje sistemoje automatiškai būtų patikrinama, ar pareiškėjas turi deklaruojamo naudmenų ploto valdymo teisę. Tinkamai veikiant automatiniam duomenų patikrinimui, NMA nereikėtų prašyti iš pareiškėjų žemės valdymo teisę įrodančių dokumentų.

Taip pat NMA, savo iniciatyva, 2018 m. sudarė ilgalaikį tvarkos, apimančios deklaruojamos žemės valdymo teisės duomenų pateikimą, tobulinimo projektą, kuriame buvo pateikti konkretūs siūlymai, kaip galima 3 metų perspektyvoje visiškai užtikrinti teisėtą deklaruojamos žemės valdymą.

NMA siūlymai apėmė šiuos veiksmus ir siūlymai buvo pateikti ŽŪM: visi pareiškėjai savo deklaruojamų laukų valdymo teisę patvirtinančius dokumentus turi susiregistruoti į Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro valdomą Valdų registrą; paraiškų deklaravimo metu deklaruojami plotai turi sutapti su valdoje registruotais plotais; tiesioginių išmokų taisyklių atitinkamų punktų keitimo siūlymai, numatantys konkrečią datą iki kada plotai privalo būti registruoti Valdų registre. Tačiau į šiuos siūlymus, kurie kitais metais buvo teikti pakartotinai, pilna apimtimi atsižvelgta nebuvo“, - nurodė V. Kovaliūnienė.

Taip pat ji teigė, kad nustačiusi galimus bandymo neteisėtai pasinaudoti parama atvejus, NMA perduoda informaciją apie juos FNTT.

Be to, ji įvertino ir Delfi aprašytą situaciją Skuodo rajone. „NMA, 2019 m. lapkričio mėn. gavusi sklypo savininko informaciją apie galimai netiksliai ir (arba) neteisėtai deklaruotus plotus, vadovaudamasi Taisyklių 83 p., sklypų teisėto deklaravimo faktą patikrino už einamuosius ir praėjusius deklaravimo metus ir, nepateikus valdymo teisę patvirtinančių dokumentų, pareiškėjui jau 2019 m. gruodį pritaikė sankcijas dėl neteisingo sklypo deklaravimo. Taigi, NMA sankcijas pritaikė dar iki pareiškėjos ieškinio inicijuotos civilinės bylos pradėjimo. Atskiroji nutartis, NMA gauta 2021-10-22, kuria NMA įpareigota atlikti veiksmus, bus vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka ir apie priimtus sprendimus bus informuotas Klaipėdos apygardos teismas. Papildomai, siekiant išsiaiškinti, įvertinti atliktus darbuotojų veiksmus, susijusius su sklypo savininkei priklausančio sklypo deklaravimu, 2021-10-26 NMA sudaryta komisija. Ji taip pat pateiks pasiūlymus dėl informacijos teikimo proceso tobulinimo“, - teigė V. Kovaliūnienė.