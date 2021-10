VRK paskirstė antro pusmečio dotacijas politinėms partijoms

Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) ketvirtadienį partijoms paskirstė 2021 metų antro pusmečio dotacijas – maždaug 2,75 mln. eurų. Partijoms skirtas finansavimas išliko toks pats, kaip ir pirmą pusmetį.

„Šis sprendimo projektas praktiškai nesiskiria nuo to, kas buvo skirta pirmame pusmetyje, kadangi per tą laiką joks Seimo narys vienmandatėje apygardoje neprarado mandato, nebuvo kažkokių rinkimų vienmandatėje Seimo rinkimų apygardoje. Tai yra tie patys rinkimų rezultatai“,– projektą pristatė VRK narė Lina Petronienė.

Didžiausia dotacija atiteko pastaruosius Seimo rinkimus laimėjusiai Tėvynės sąjungai-Lietuvos krikščionims demokratams (TS-LKD), partijai šių metų antrą pusmetį skirta per 812 tūkst. eurų. Tuo metu antroji pagal dydį dotacija paskirta Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungai (LVŽS), partija gaus per 518 tūkst. eurų.

Trečiajai Seimo rinkimuose pagal gautų balsų skaičių likusiai Lietuvos socialdemokratų partijai (LSDP) paskirta per 399 tūkst. eurų, Liberalų sąjūdžiui – per 239 tūkst. eurų, Darbo partijai – per 226 tūkst. eurų ir Laisvės partijai – per 149 tūkst. eurų.

Tuo metu pastarųjų Seimo rinkimų kartelės neperžengusi Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS) gaus per 147 tūkst. eurų, Lietuvos regionų partija – apie 99 tūkst. eurų, partija „Laisvė ir teisingumas“ – per 81 tūkst. eurų, Tautos ir teisingumo sąjunga (centristai, tautininkai) – per 77 tūkst. eurų.

Nustatyta, kad 2021 m. antrą pusmetį vieno rinkėjo balsas atitinka 0,59 euro.

Iš viso 2021 metais valstybės biudžete partijoms numatytos dotacijos sudaro per 5,5 mln. eurų.

Pinigai partijoms paskirstomi proporcingai pagal balsus, gautus per praėjusius Seimo, Savivaldybių tarybų bei Europos Parlamento rinkimus. Dotacijos pervedamos du kartus per metus – iki kiekvienų metų balandžio 15 ir lapkričio 15 dienos.