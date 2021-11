Lenkijos kriminalinių nusikaltėlių akiratyje – iš Baltarusijos į Lietuvą sprunkantys migrantai

Kriminaliniai nusikaltėliai iš Lenkijos susidomėjo migrantais, bandančiais iš Baltarusijos neteisėtai kirsti Lietuvos valstybinę sieną – už jų išgabenimą iš Lietuvos, įtariama, pažadėtos įspūdingos pinigų sumos. Tai paaiškėjo pasienio pareigūnams sulaikius vieną Lenkijos pilietį – vyras prie pat valstybės sienos laukė neteisėtų migrantų.

„Į Lietuvą atvykau, nes turėjau iš čia išvežti neteisėtus migrantus, man už tai žadėjo sumokėti 400 eurų“, – per apklausą pareigūnams prisipažino Lenkijos pilietis Adamas Danielis Mieczkowskis.

Jis neslėpė, kad į Lietuvą atvyko kriminalinių nusikaltėlių, su kuriais susipažino kalėdamas įkalinimo įstaigoje, nurodymu – esą neturėjo darbo, reikėjo pinigų, o „užsakovai“ grasino susidorojimu, todėl jis privalėjęs vykdyti jų nurodymus.

Lavoriškių pasienio ruože prie Baltarusijos sulaikytas kaimyninės šalies pilietis, kurį pareigūnai apkaltino dėl ketinimo gabenti neteisėtus migrantus, Vilniuje du mėnesius praleido už grotų, o po to buvo išleistas į laisvę ir jau grįžo į gimtąją Lenkiją. Tuo metu Vilniaus regiono apylinkės teismas nutarė A. D. Mieczkowskiui už padarytą nusikaltimą skirti 8 tūkstančių eurų baudą, bet jos nuteistajam užsieniečiui nereikės mokėti – į paskirtą bausmę buvo įskaičiuotas kardomasis kalinimas, todėl teismas nutarė, kad vyras jau yra atlikęs jam skirtą bausmę.

„Teismas konstatuoja, kad A. D. Mieczkowskis pasikėsino neteisėtai per Lietuvos Respublikos valstybės sieną gabenti nuolatinės gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje neturinčius užsieniečius“, – paskelbė teisėjas Tadeušas Volkovskis.

Bylos duomenimis nustatyta, kad Lenkijos pilietis prie Baltarusijos sienos Lietuvos pusėje, Vilniaus rajone, Išoriškių kaime buvo sulaikytas dar liepos 7-osios popietę – prie pat valstybės sienos automobiliu „ Citroen Jumper“ važiuojantį vyrą pastebėjo Lavoriškių užkardos pasienio posto pareigūnai.

Tarnybiniuose pranešimuose pareigūnai nurodė, kad sustabdytas automobilio vairuotojas negalėjo paaiškinti, ką veikia prie Baltarusijos sienos: „Jis aiškino, kad kelionės tikslo neturi, atvažiavo pasivažinėti, o savo pasą pametė. Tik pristatytas į Lavoriškių pasienio užkardą asmuo paaiškino, kad telefonu gavo koordinates, pagal kurias atvyko į vietą ir ten turėjo paimti grupę žmonių ir vežti juos į Lenkiją už piniginį atlygį“.

Pasikalbėti su sulaikytu lenku atvyko Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnas. Jo teigimu, pokalbio metu užsienietis prisipažino, kad iš nepažįstamų žmonių buvo gavęs 900 Lenkijos zlotų, už kuriuos išsinuomojo automobilį ir įsipylė kuro, o už migrantų atvežimą jam esą buvo žadėta sumokėti tuo metu, kai „žmonės bus atvežti į Lenkiją“.

Anot pareigūno, Lenkijos pilietis prisipažino, kad laukė žmonių grupės prie kaimo, jam koordinatės buvo atsiųstos telefonu, bet kadangi vietovė jam nepažįstama, vyras pasiklydo ir privažiavo per arti prie valstybės sienos.

„Apžiūrėjau jam priklausantį mobilųjį telefoną, jame esančioje „WhatsApp“ programėlėje aptikau susirašinėjimą su kitu asmeniu bei jo atsiųstas koordinates – vyrui buvo nurodyta, kad jis turėtų susiskaičiuoti, kiek asmenų lips į automobilį“, – pareigūno teigimu, lenkas negalėjo pasakyti, kiek turėjo vežti žmonių, tačiau svarstė, kad tai galėjo būti dviejų ar trijų asmenų grupės, todėl esą ir atvyko ne su lengvuoju automobiliu, o mikroautobusu.

„Kilus įtarimui, kad asmuo atvyko gabenti užsieniečių, kurie neteisėtai perėjo valstybės sieną, asmuo ir automobilis buvo pristatyti į Vilniaus pasienio rinktinę“, – nurodė pasienio pareigūnas.

Kad turėjo iš Lietuvos išvežti iš Baltarusijos atėjusius neteisėtus migrantus, baudžiamojon atsakomybėn patrauktas lenkas pripažino visų apklausų metu, tačiau taip ir neišdrįso atskleisti užsakovų.

Vyras pasakojo, kad nuo 2012 iki 2021 m. vasario jis sėdėjo kalėjime už įvykdytas vagystes ir sumušimus.

„Kai išėjau iš kalėjimo, man ėmė skambinėti kažkoks vyras, kuris pasakė, kad mane žino iš kalėjimo laikų, – pasakojo įtariamasis, pažymėjęs, jog iki šiol taip ir nežino jam skambinusio vyro asmenybės, taip pat nežino, iš kur šis gavo jo mobiliojo ryšio telefono numerį. – Nežinau, ar tas vyras vis dar sėdi kalėjime, ar jau yra paleistas, bet jis man nuolat skambindavo, sakydavo, kad yra darbas, reikės važiuoti į užsienį. Koks tai darbas, neklausinėjau. Man patinka vairuoti, todėl norėjau užsidirbti pinigų. Bet į užsienį taip ir neišvykau, o paskui jis paskambino ir pasakė, kad reikia nuvažiuoti į Lietuvą – čia reikės paimti žmones, parvežti atgal į Lenkiją ir kad už tai užsidirbsiu, pažadėjo sumokėti 400 eurų.“

A. D. Mieczkowskis tikino, kad skambinantysis pažadėjo parūpinti automobilį, o paskui pervedė 950 zlotų, iš kurių 650 reikėjo atiduoti automobilį atvežančiam vyriškiui.

„Taip ir padariau, automobilio perdavimo metu pasirašiau kažkokį dokumentą, kad gavau automobilį, o tada išvažiavau į Lietuvą“, – atsakomybėn patrauktas užsienietis aiškino, kad nepažįstamasis jam telefonu atsiuntė koordinates, kur reikia važiuoti.

„Žinojau, kad važiuoju paimti žmonių, bet kiek jų, iš kur jie, kas jie tokie, nežinojau, tačiau tai man ir nebuvo įdomu, aš tik norėjo užsidirbti pinigų“, – sakė jis.

Kai lenkas atvyko į nurodytą vietą, sustojo vidury laukų: „Ten buvo tik du kaimo nameliai, todėl pastovėjau tik 5 minutes, pagalvojau, kad aplinkui yra žmonių, nes prie vieno namo stovėjo automobilis, laukuose dirbo ūkininkas, todėl galiu sukelti įtarimą, kad kažko noriu. Nusprendžiau važiuoti prie miško ir ir ten palaukti. O tada paskambino tas nepažįstamas vyras ir pasakė, kad žmonės negali susiruošti, reikia palaukti, todėl liepė važiuoti kur nors į kitą vietą palaukti.“

Per apklausą vyras taip pat prisipažino, kad tuo metu jam kilo įtarimų, jog jis gali būti įveltas į kokią nors kriminalinę istoriją: „Automobilis buvo įtartinai švarus, be registracijos dokumentų, pamaniau, kad man galėjo pakišti narkotikų. Supanikavau, ėmiau važinėti – prie miško, atgal, po to nutariau surasti ramią vietą, kur galėčiau palaukti, kol man paskambins ir pasakys, kad jau reikia važiuoti pasiimti žmonių. Privažiavau upę, norėjau čia palaukti, bet įsijungęs navigaciją pamačiau, kad esu prie pat valstybės sienos, todėl nutariau pavažiuoti šiek tiek toliau, tačiau bevažiuojant mane sulaikė pasieniečiai.“

O kitos apklausos metu vyras pareiškė, kad važiuodamas į Lietuvą paimti užsieniečių, atėjusių iš Baltarusijos, tikėjosi ne tik uždirbti.

„Atlygio už žmonių gabenimą negavau, man pinigus žadėjo sumokėti vėliau, – sakė jis. – Negalėjau atsisakyti tokio pasiūlymo, nes bijojau – tas asmuo, kuris surado automobilį ir liepė važiuoti, žinojo ir mano, ir mano tėvų duomenis, gyvenamosios vietos adresus. Jis ir dar kitas asmuo mane spaudė, man grasino, net kankino – žinojau, kad jeigu nevažiuosiu paimti žmonių, geruoju tai man nesibaigs.“