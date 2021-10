Šimonytė Nausėdos įtarimų dėl sulėtėjusių skiepijimo tempų nekomentuoja: iš pagarbos Prezidento institucijai

Premjerė Ingrida Šimonytė nekomentuoja prezidento Gitano Nausėdos pareiškimo, esą vasarą sulėtėję skiepijimo tempai galėjo būti inicijuoti tikslingai – tam, kad iki vidurvasario nebūtų paskiepyta 70 proc. šalies gyventojų.

„Iš pagarbos Prezidento institucijai premjerė nuo komentarų susilaikys“, – Eltai teigė vizito į Jungtinius Arabų Emyratus išvykusios I. Šimonytės atstovė spaudai Rasa Jakilaitinė.

Prezidentas G. Nausėda ketvirtadienį dar kartą sukritikavo Vyriausybę dėl per lėtų skiepijimo tempų. Prezidentas taip pat svarstė, ar vasarą sulėtėjusios skiepijimo apimtys Lietuvoje negalėjo būti tikslingai inicijuotos. G. Nausėda neatmetė galimybės, kad taip galėjo būti pasielgta vien tam, kad jo keltas tikslas paskiepyti 70 proc. šalies gyventojų iki vasaros vidurio nebūtų pasiektas.

„Dėl vakcinavimo tenka prisiminti, kad mes praktiškai pražiopsojome, pramiegojome pirmą vasaros pusę, kai, nežinau dėl kokių sumetimų, buvo dirbtinai sulėtinti skiepijimosi tempai. Galbūt dėl to, kad nebūtų pasiektas prezidento tikslas 70 proc. iki liepos vidurio. O po to, kai jau buvo pamatyta, kad susikaupė didelės vakcinos atsargos ir kad gali būti kritika iš visuomenės pusės, tada staiga imtasi verstis per galvą“, – Briuselyje žurnalistams ketvirtadienį sakė prezidentas.

Į šią G. Nausėdos kritiką ketvirtadienį sureagavo ir sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. Pasak jo, žmonių noras skiepytis vasarą buvo sulėtėjęs daugelyje Europos Sąjungos (ES) valstybių.

„Žmonių noras skiepytis vasarą buvo sulėtėjęs didžiojoje Europos Sąjungos dalyje. Suvaldžius tuometę pandemijos bangą ir sumažėjus naujų atvejų skaičiui, dalis žmonių klaidingai pamanė, kad ir grėsmė susirgti gerokai sumažėjo. Ir dėl to, deja, nukėlė savo apsisprendimą skiepytis vėlesniam laikui“, – komentare spaudai teigė A. Dulkys.

„Mums kiekviena žmogaus gyvybė yra brangi, dėl kiekvienos iš jų medikai kovoja kasdien, visi kartu raginame skiepytis. Labai gaila, kad dalis žmonių vis dar nepasitiki mokslu ir medicina, o dalis piliečių nepasitiki ir vieni kitais, ir valstybe“, – tvirtino jis.