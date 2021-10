Nausėda įtaria, kad skiepijimo tempus sulėtino tikslingai: galbūt dėl to, kad nebūtų pasiektas jo tikslas

Prezidentas Gitanas Nausėda dar kartą sukritikavo Vyriausybę dėl lėtų skiepijimo tempų. Prezidento teigimu, prastesni nei tikėtasi skiepijimo nuo COVID-19 rezultatai yra susiję su tuo, kad „pirmoji vasaros pusė buvo pramiegota“. Be to, prezidentas svarsto, ar sulėtėję skiepijimo tempai negalėjo būti tikslingai inicijuoti – kad nebūtų pasiektas jo keltas tikslas paskiepyti 70 proc. šalies gyventojų iki vasaros vidurio.

„Dėl vakcinavimo tenka prisiminti, kad mes praktiškai pražiopsojome, pramiegojome pirmą vasaros pusę, kai, nežinau dėl kokių sumetimų, buvo dirbtinai sulėtinti skiepijimosi tempai. Galbūt dėl to, kad nebūtų pasiektas prezidento tikslas 70 proc. iki liepos vidurio. O po to, kai jau buvo pamatyta, kad susikaupė didelės vakcinos atsargos ir kad gali būti kritika iš visuomenės pusės, tada staiga imtasi verstis per galvą“, – Briuselyje žurnalistams komentavo prezidentas.

„Jeigu mes sugebėtume ateityje išvengti tokių sulėtėjimų ir po to karštligiškų pagreitėjimų, šiandien mes turėtume gerokai aukštesnį skiepijimosi lygį. O tai vis dėlto yra pagrindinis receptas, kad ir kiek mes kalbėtume, kad paskiepyti žmonės taip pat suserga.

Niekas negali paneigti nuogos statistikos, kad yra daugiau nei dešimt kartų skirtumas tarp susergamumo ir dar didesnis skirtumas tarp mirtingumo pasiskiepijusių žmonių ir nepasiskiepijusių“, – pridūrė prezidentas.

Šalies vadovas taip pat pranešė pasirašęs Vyriausybės parengtą įstatymą dėl vienkartinės išmokos už pasiskiepijimą nuo COVID-19. Visgi, neslepia šalies vadovas, sprendimas už skiepus 75 metų ir vyresniems senjorams skirti vienkartines 100 eurų išmokas kelia klausimų.

„Pasirašiau įstatymą dėl 100 eurų, nors jis turi tam tikrų aspektų, kurie galbūt ir iš moralinės, ir iš kitos pusės yra kritikuotini ar kvestionuotini. Aš manau, kad šiandien mums reikia kalbėti ne tik apie gąsdinimą ir tokiu būdu siekti vakcinuoti žmones, mums reikia galvoti ir apie paskatas“, – komentavo G. Nausėda.

Praėjusią parą nustatyti 3058 nauji COVID-19 atvejai, mirė 28 žmonės, ketvirtadienį pranešė Statistikos departamentas.

Tarp mirusiųjų nuo COVID-19 buvo nepaskiepytas arba paskiepytas nepilnai 21 žmogus.

Praėjusią parą 2364 žmonės paskiepyti pirmąja vakcinos doze. Iš viso per parą paskiepyti 6936 asmenys.

Ligoninėse šiuo metu gydomi 1690 COVID-19 sergantys žmonės – beveik dviem dešimtimis daugiau nei prieš parą, 154 iš jų – reanimacijoje.

Šalyje praėjusią parą atlikta 16,9 tūkst. molekulinių (PGR) ir 8,6 tūkst. antigeno tyrimų dėl įtariamo koronaviruso.

14 dienų naujų susirgimų koronavirusu skaičius 100 tūkst. gyventojų toliau kyla ir pasiekė 1226,7 atvejo. Septynių dienų teigiamų diagnostinių testų rodiklis ūgtelėjo iki 13,2 procento.

Nuo COVID-19 ligos iki šiol iš viso Lietuvoje mirė 5544 žmonės.

Ligoninės ir mirtys

Praėjusią parą į ligonines dėl COVID-19 paguldyti 172 žmonės – maždaug dešimtimi mažiau nei ankstesnę parą. Iki tol kelias savaites kasdien tokių žmonių buvo apie pusantro šimto.

90 pacientų taikoma dirbtinė plaučių ventiliacija, deguonis papildomai tiekiamas 1417 žmonių.

Per pandemijos piką šių metų sausį pacientų skaičius ligoninėse buvo pasiekęs 2,6 tūkstančio.

Praėjusią parą nuo koronaviruso mirė po devynis vyresnius nei 80-ies ir 70-ies metų žmones. Penkiems mirusiesiems buvo tarp 60 ir 69-erių. Keturi mirę žmonės buvo vyresni nei 50-ies, o vienas – vyresnis nei 90-ies metų.

Pilnai paskiepyti buvo septyni iš jų – du vyresni nei 80-ies, trys vyresni nei 70-ies ir po vieną vyresnį nei 60-ies ir 50-ies metų žmogų.

Iš 5544 asmenų, iki šiol mirusių nuo COVID-19, pilnai paskiepyti buvo 220. Tiesiogiai ir netiesiogiai su COVID-19 siejama 10,7 tūkst. mirčių.

Vakcinacija

Iki šiol mažiausiai viena vakcinos doze paskiepyta beveik 1 mln. 787 tūkst. žmonių, pilnai vakcinuota – 1 mln. 645 tūkstančiai.

Sustiprinančią skiepo dozę praėjusią parą gavo 3140 žmonių, iš viso iki šiol pakartotinai paskiepyta 56,1 tūkst. žmonių.

Lietuvoje mažiausiai vieną skiepo dozę yra gavę 63,9 proc. gyventojų.

Mažiausiai – 29,6 proc. – pasiskiepijusiųjų yra tarp 12–15 metų vaikų. Tarp vyriausių šalies gyventojų, kuriems per 80 metų, pasiskiepiję 66,5 procento.

Iš viso Lietuvoje iki šiol gauta apie 5,3 mln. vakcinos dozių, skiepyti sunaudota beveik 3,3 mln. dozių. Nepanaudota šiuo metu yra apie 2 mln. dozių.

Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID-19 susirgo 379,4 tūkst. žmonių, iš jų tebeserga 28,6 tūkst. – maždaug tūkstančiu daugiau nei ankstesnę parą.