Skvernelis: niekas nėra pajėgus pilnai užkardyti terorizmo grėsmę, bet mūsų institucijos kompetentingos tai minimalizuoti

Seimo opozicinės Demokratų frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūnas Saulius Skvernelis laikosi pozicijos, kad galimą terorizmo riziką Lietuvos tarnybos yra pasirengusios sumažinti iki minimumo.

Nors parlamentaras pabrėžia, kad tai, jog dalis asmenų pro Lietuvą patenka į Vakarų Europą – yra problema, tačiau jis tuo pačiu įsitikinęs, kad į Lietuvą patenkančių ir sulaikomų asmenų patikrinimas yra vykdomas kokybiškai.

„Terorizmo grėsmę užkardyti niekas nėra šimtu procentų pajėgus, jokia pasaulio institucija, specialioji tarnyba. Bet mūsų institucijos tikrai turi visus gebėjimus, įrangą ir kompetenciją, kad ši grėsmė būtų minimalizuota“,- Eltai teigė S. Skvernelis.

Nors jis ir sutiko, kad asmens tapatybės dokumentų neturinčių asmenų patikrinimas yra sudėtingas, tačiau nelegalių migrantų patikros metu bendradarbiaujant su kitomis valstybėmis, galima įvertinti ar šie asmenys kelia grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui.

„Pirmas patikrinimas yra labai svarbus. Turbūt visi suvokia, kad vien nacionalinių tarnybų pagalba tikrai nebūtų pilnas, yra tarptautinis bendradarbiavimas su kitų šalių žvalgybos, kitomis specialiosiomis tarnybomis, kur galima nustatyti. Nes tie asmenys, kurie patenka be dokumentų (dauguma nelegalių migrantų) ir prisistato bet kokia pavarde. Dėl to reikalinga įdėti pastangų, kad būtų per visas įmanomas institucijas nustatyti jo tapatybę ir spręsti ar tai yra grėsmė siejama su terorizmu“,- aiškino jis.

Visgi problema, frakcijos „Vardan Lietuvos“ seniūno nuomone yra tai, kad kai kurie asmenys toliau į Europą gali keliauti apskritai nepatikrinami.

„Vienas niuansas yra. Kelių šimtų nelegalių migrantų jau nebeliko Lietuvoje. Neaišku kaip ir kokiomis priežastimis. Tai iš esmės į Europos Sąjungos teritoriją galimai pateko 600 ar 700 asmenų, kurie nėra identifikuoti. Tai čia problema, ir pakankamai didelė problema“ - mano S. Skvernelis.

ELTA primena, kad apie tai, jog tarp į Lietuvą patekusių neteisėtų migrantų buvo užfiksuota keliolika su teroristinėmis organizacijomis siejamų asmenų, pranešė naujienų portalas „Delfi“. Portalą apie tai informavo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, reaguodama į pasirodžiusią informaciją apie tarp neteisėtų migrantų identifikuotus asmenis, siejamus su teroristinėmis organizacijomis, tikina, kad dėl to nereikėtų kelti panikos. Ministrės teigimu, atsakingos institucijos vertina šias rizikas ir prireikus imasi visų reikiamų saugumo priemonių.