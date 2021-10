Su siaubu prisimena slaptas orgijas prie Vilniaus: jis man vis kartojo „ateisi išpažinties pas kunigėlį“

Iš vieno Aukštaitijos kaimo į Vilnių su draugu atvykęs penkiolikmetis jaunuolis tikėjosi, kad susiras gerai apmokamą darbą, tačiau pakliuvo į iš anksto paspęstus seksualinio nusikaltėlio spąstus. „Buvau visas tarnybas įspėjusi, kad reikia saugoti vaikus – juk nenormalu, kai darbdavys socialiai pažeidžiamus nepilnamečius kviečiasi į savo pirtį susipažinti, – liūdna, bet tada manimi niekas netikėjo, sakė, jog šis žmogus tenori tik gero mūsų krašto vaikams“, – šiandien sako į neįtikėtiną istoriją pakliuvusio nepilnamečio draugo motina.

Tai, ką jos nepilnametis kaimynas patyrė atvykęs į vieną prie pat Vilniaus esančią sodybą, pamiršti neįmanoma – į senelius tinkantis vyras paauglį nugirdė alkoholiniais gėrimais, o po to, pasinaudodamas jo bejėgiškimu, seksualiai išprievartavo.

Ir tai nebuvo pirmoji seksualinio nusikaltėlio auka – tuo metu, kai vyras įvykdė šį nusikaltimą, teisme buvo nagrinėjama baudžiamoji byla, kurioje jis taip pat buvo apkaltintas seksualiniu prievartavimu. Šis vyras – 60 metų Vilniaus rajono gyventojas Gintautas Bielinis. Jis niekuo neišsiskyrė iš kitų – yra sukūręs šeimą, dirbo, nebuvo teistas, tačiau dažnai mėgdavo pabrėžti, kad yra turtingas ir įtakingas, net buvo minėjęs, kad yra prokuroras ir advokatas, nors nieko bendro su šiomis profesijomis neturėjo. Kaip ir niekaip nesusijęs su bažnyčia, nors bendraudamas su nepilnamečiais dažnai jiems sakydavo, kad šie apie gyvenimą viską sužinos tik tuomet, kai „ateis išpažinties pas kunigėlį“. Kaip vėliau paaiškėjo, G. Bielinis save ir laikė tuo „kunigėliu“.

„Seksualinio potraukio jauniems vyrams nejaučiu“, – tada aiškino dėl seksualinio prievartavimo atsakomybėn patrauktas vyras. O kai dar kartą buvo apkaltintas jau dėl kito nepilnamečio prievartavimo, G. Bielinis pareiškė, jog visa tai, kas vyko su jaunuoliu lovoje, yra tik jų abiejų reikalas – esą tiek jis, tiek prokurorų nukentėjusiuoju pripažintas jaunuolis intymių santykių norėjo ir turėjo savo noru.

Bet tai – netiesa. Ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu surinktus duomenis išanalizavę teisėjai konstatavo, kad G. Bielinis ne tik nepilnametį nugirdė alkoholiu, bet ir tenkino savo lytinę aistrą, kai pasinaudojo jaunuoliu.

Gintautas Bielinis Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Už šiuos nusikaltimus prievartautojui teismas skyrė septynerių metų laisvės atėmimo bausmę, bet ją subendrino su kitu nuosprendžiu ir nurodė, kad G. Bielinis už grotų privalės praleisti aštuonerius metus. Be to, teismas nutarė, kad nuteistasis privalės nukentėjusiajam sumokėti 7,5 tūkst. eurų neturtinės žalos atlyginimą.

„Jis daugiau niekam nebuvo reikalingas“

Kad prie Vilniaus esančiuose soduose buvo seksualiai išprievartautas nepilnametis, teisėsaugos pareigūnai sužinojo iš nuskriausto jaunuolio kaimynės – jos sūnus taip pat buvo nuvykęs į G. Bielinio sodybą, tačiau jau buvo pilnametis ir sodybos šeimininko kaip vyras, ko gero, tą vakarą nejaudino.

Kad Vilniaus pakraštyje gyvenantis G. Bielinis pernelyg domisi nepilnamečiais jaunuoliais, ši moteris suprato iš karto, todėl kai vyras atvyko į vieną Aukštaitijos kaimą, kuriame yra gimęs, ir ėmė ieškoti vaikinų, norinčių padirbėti Vilniuje, nieko nelaukdama apie gresiančius pavojus įspėjo ne tik bendruomenės socialinius darbuotojus, bet ir pedagogus. Neįtikėtina, bet tada moterimi niekas nepatikėjo ir šią net įspėjo: jeigu ir toliau švaistysiesi išgalvotais kaltinimais, gali būti patraukta baudžiamojon atsakomybėn.

„Man jau tada buvo aišku, kad nieko gero negalima laukti – joks suaugęs vyras nekvies vaikų į savo sodybą, – Delfi.lt sakė moteris, kuri G. Bielinio baudžiamojoje byloje tapo svarbia liudytoja. – Jis jaunuolių nepaliko ramybėje, norėjo būti jų draugu, daug kartų jo prašiau atstoti nuo mano sūnaus, bet jis vis skambindavo ir skambindavo. Įsivaizduokite, jis ir su manimi norėjo susipažinti, įvairias nesąmones telefonu kalbėjo – sakė, kad ir bažnyčioje ne šventieji sėdi.“

Moters teigimu, G. Bielinis ieškojo socialiai pažeidžiamų ir likimo nuskriaustų paauglių – manė, kad šiuos pavyks suvilioti siūlomais pinigais.

„Taip ir buvo – vaikai vasarą nieko neveikia, todėl jo pažadai, kad atvažiavę į Vilnių galės užsidirbti pinigų, taip pat nereikės rūpintis, kur gyventi, jiems atrodė kaip tikros svajonės įgyvendinimas, juo labiau, kad jis pabrėždavo, jog užsidirbę pinigų jaunuoliai galės išpildyti savo svajones“, – sakė ji.

Atvažiuoti į savo sodybą G. Bielinis viliojo ne tik moters jau pilnametį sūnų, bet ir kaimynystėje gyvenantį penkiolikmetį. Šiandien ji supranta, kodėl būtent nepilnametį viliojo į senelius jam tinkantis vyras – nukentėjusiuoju pripažinto jaunuolio motina gyveno neįgaliųjų pensionate, o tėvas sėdėjo neįgaliojo vežimėlyje ir skausmą malšino alkoholiu.

„Tas berniukas kaip įmanydamas bandė kabintis į gyvenimą, todėl, ko gero, ir taip lengvai pateko į spąstus“, – sakė ji.

Liudytoja net nebandė slėpti, kad į seksualinio iškrypėlio glėbį patekęs nepilnametis buvo nuskriaustas ne tik G. Bielinio, bet ir likimo – netrukus po išprievartavimo mirė jo tėvas, todėl jaunuolis buvo apgyvendintas vaikų globos įstaigoje: „Jis daugiau niekam nebuvo reikalingas“.

Pakvietė atvažiuoti – juk reikia susipažinti

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad dar 2019 m. kovo pabaigoje G. Bielinis į savo sodybą pasikvietė du jaunuolius. Kartu su jais atvyko dar vienas vaikinas – jis gerai pažinojo G. Bielinį, nes kartu dirbo įvairius statybų ir remonto darbus. Įsidarbinti statybose turėjo ir nukentėjusiuoju pripažintas penkiolikmetis, ir kartu su juo atvykęs aštuoniolikmetis neįgalus vaikinas.

„G. Bielinis juos pakvietė atvažiuoti susipažinti, norėjo pasikalbėti, o šie negalėjo atsispirti tokiam pasiūlymui – bandžiau juos įspėti, bet vaikai netikėjo, jie neįsivaizdavo, kad gali būti nuskriausti, – pasakojo liudytoja. – Bet kai kitą dieną grįžo iš Vilniaus, iš karto supratau, kad kažkas nutiko – sūnus paskui man papasakojo, kad tas vyras juos nusivedė į pirtį, davė išgerti, o paskui visi kartu nuėjo miegoti – mano sūnų ir kitą vaikiną jis paguldė viename kambaryje, o penkiolikmetį nusivedė į kitą kambarį. Jis nenorėjo eiti ten miegoti, bet G. Bielinis neleido. Ir naktį ėmė prie jo seksualiai priekabiauti.“

Kas vyko kambaryje, žino tik G. Bielinis ir nukentėjusysis – jis pareigūnams teigė, kad bandė priešintis jam net į senelius tinkančiam vyrui, tačiau šis darė, ką, ko gero, iš anksto buvo suplanavęs. Ir jaunuolį paliko ramybėje tik tada, kai patenkino savo lytinę aistrą.

Tuo metu G. Bielinis nieko blogo dėl to, kaip pasielgė su nepilnamečiu, neįžvelgė – teisme vyras pareiškė, kad nepilnametis su juo intymių santykių turėjo savo noru, nes ne tik kad nespriešino, bet ir neparodė jokių nesutikimo ženklų. Be to, jis pareiškė, kad nei penkiolikmečio, nei kartu į sodybą atvykusių jo draugų alkoholiniais gėrimais negirdė – esą šie patys svaiginosi alkoholiu, kurį ir patys atsivežė.

Gintautas Bielinis Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Toks seksualinio iškrypėlio pasakojimas neliko nepastebėtas – G. Bieliniui iškeltą baudžiamąją bylą išnagrinėjęs Vilniaus regiono apylinkės teismo teisėjas Vaclavas Karšulis nutarė, kad kaltinamasis ir nukentėjusysis lytinių santykių turėjo savo noru.

„Atlikęs byloje esančių įrodymų tyrimą teismas nenustatė esminių nukentėjusiojo atžvilgiu fizinio smurto ar grasinimų panaudojimo, siekimo palaužti pasipriešinimą ar kitokios galimybės priešintis atėmimą, arba pasinaudojimo bejėgiška nukentėjusiojo asmens būkle“, – nuosprendyje pažymėjo teisėjas. Jis taip pat nutarė G. Bielinį išteisinti dėl nepilnamečio nugirdymo alkoholiu.

Mokėjo prieiti prie paagulių ir įgyti jų pasitikėjimą

Toks pirmosios instancijos teismo teisėjo teisinis vertinimas sukėlė ne tik nukentėjusįjį gynusios advokatės, bet ir valstybinį kaltinimą palaikusio prokuroro pasipiktinimą – apeliacine tvarka apskundę nuosprendį jie pasiekė, kad G. Bielinis būtų nuteistas dėl visų jam inkriminuotų kaltinimų. Skundus išnagrinėję Vilniaus apygardos teismo teisėjai konstatavo, kad byloje yra surinkta pakankamai duomenų, jog nepilnametis buvo stipriai apsvaigęs nuo alkoholio.

„G. Bielinis turėjo tyčią nugirdyti nukentėjusįjį tam, kad palaužtų jo pasipriešinimą su juo vėliau atliekamiems prievartiniams seksualiniams veiksmams, G. Bielinis jau yra teistas už itin panašiomis aplinkybėmis padarytą nusikalstamą veiką, gerai išmanė bendravimo su nepilnamečiais asmenimis ypatumus, mokėjo prie jų prieiti, įgyti pasitikėjimą“, – apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismo teisėjas nepagrįstai suabsoliutino G. Bielinio parodymus, kuriuos paneigia ne tik nukentėjusiojo ir liudytojų parodymai, bet ir ekspertizės akto išvados.

Pasak teismo, nors nuteistasis ir aiškino, kad fizinio ir kitokio pobūdžio smurto prieš nukentėjusįjį nevartojo, tačiau tai yra vertintina kaip jo pasirinktas gynybos būdas.

Kadangi pirmosios instancijos teismas G. Bieliniui buvo skyręs penkerių metų laisvės atėmimo bausmę, o apeliacinės instancijos teismas ją sugriežtino iki aštuonerių metų, nuteistasis ir jo advokatas teismo nuosprendį apskundė kasacine tvarka galutinius ir neskundžiamus sprendimus priimančiam Lietuvos Aukščiausiajam Teismui. Jų skunde buvo prašoma nuteistajam panaikinti kaltinimus dėl nepilnamečio išprievartavimo, konstatuojant, kad G. Bielinis lytinių santykių su nukentėjusiuoju turėjo abipusiu noru, o G. Bielinis yra kaltas tik dėlto, jog santykiavo su šešiolikos metų neturinčiu asmeniu.

„Byloje neginčijamai nustatyta, kad G. Bielinis nenaudojo jokio pobūdžio smurto prieš nukentėjusįjį ar grasinimų, nukentėjusysis nesipriešino G. Bieliniui, nei žodžiu, nei veiksmais neišreiškė savo nesutikimo seksualinio pobūdžio veiksmams prieš jį“, – skunde buvo nesutinkama su teisiniu vertinimu, kad „tariamas nukentėjusysis nesugebėjo pasipriešinti dėl jo bejėgiškos būklės“.

Be to, jie taip pat nesutiko, kad nukentėjusysis tą vakarą, kai buvo prievartaujamas, buvo bejėgiškos būklės: „Vertindami bejėgiškumo būklę apsvaigimo nuo alkoholio aspektu, teismai turi įvertinti, ar apsvaigimas taip paveikė nukentėjusįjį, kad atėmė galimybę suprasti su juo daromų veiksmų esmę ar priešintis kaltininkui; nukentėjusysis nebuvo stipriai apsvaigęs, galėjo judėti, bendrauti, mąstyti, suprato savo veiksmus.“

Gintautas Bielinis Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

Nuteistasis ir jo advokatas taip pat pažymėjo, kad G. Bieliniui skirta laisvės atėmimo bausmė esą yra per griežta ir neatitinka bausmės paskirties.

„G. Bielinis buvo dirbantis, darbovietėje apibūdinamas teigiamai, įpareigotas ir ketina atlyginti priteistą neturtinę žalą, o itin ilgas įkalinimo laikas mažintų galimybes ją atlyginti“, – buvo rašoma kasaciniame skunde.

Paaugliai – seksualiniams poreikiams tenkinti

Tačiau Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjai nuteistojo ir jo gynėjo skundo nepatenkino. Pasak teisėjų, G. Bielinis darbams atlikti ieškojo būtent nepilnamečių, apie nukentėjusiuoju pripažinto jaunuolio amžių žinojo nuo pat pirmųjų kontaktų su juo.

„Nepilnametystė, socialinės brandos stoka ir suvartoto alkoholio kiekis kaip visuma lėmė tai, kad nukentėjusysis negalėjo pasipriešinti G. Bieliniui, – nurodė teismas. – Bejėgiška nukentėjusio asmens būklė konstatuota remiantis ne tik nukentėjusiojo, liudytojų parodymais, bet ir teismo psichiatrijos, teismo psichologijos ekspertizės akte užfiksuotais duomenimis bei eksperčių paaiškinimais, pabrėžta, kad nepilnametis nežinojo, kaip elgtis frustruojančiose situacijose, nesusiformavę konfliktinių situacijų galimo sprendimo būdai, nepilnamečiui būdingas pasimetimas, pasyvumas, uždarumas, izoliavimasis nesaugiose situacijose.“

Anot teismo, tą vakarą G. Bielinis nepilnametį skatino vartoti alkoholinius gėrimus.

„G. Bielinis teisiamas už panašaus pobūdžio nusikalstamą veiką antrą kartą, jis pats ieškojo nepilnamečių socialiai pažeidžiamų asmenų savo seksualiniams poreikiams tenkinti“, – teismas pažymėjo, kad nuteistasis atėmė galimybę nepilnamečiui priešintis prieš jį atliekamiems prievartiniams seksualinio pobūdžio veiksmams, pasinaudodamas bejėgiška nukentėjusiojo būsena. Be to, teisėjų, teigimu, G. Bieliniui skirta laisvės atėmimo bausmė nėra per griežta, todėl nėra pagrindo ją švelninti.

Teismo nuosprendyje ne atsitiktinai ne kartą buvo minima ir kita baudžiamoji byla, kuri buvo iškelta G. Bieliniui. Nors tąkart vyras jau pirmosios instancijos teismo buvo pripažintas kaltu dėl kito penkiolikmečio seksualinio prievartavimo, tačiau tąkart Vilniaus regiono apylinkės teismas prievartautojo nutarė neįkalinti – esą jis buvo teisiamas pirmą kartą ir dėl to, kaip pasielgė su nepilnamečiui, labai pergyveno, o nukentėjusiajam nustatytas tik nežymus psichinės sveikatos sutrikdymo mastas, akivaizdžių fizinių sužalojimų nebuvo padaryta.

Šį nuosprendį vėliau apeliacinės instancijos teismas pakeitė ir nutarė G. Bielinį įkalinti – tik reali laisvės atėmimo bausmė gali užtikrinti, kad „nesiformuos nebaudžiamumo nuotaikos bei nebus ignoruojami nukentėjusiųjų interesai ir taip bus sukurtos teisinės prielaidos užtikrinti ne tik specialiąją, bet ir bendrąją prevenciją“.

„Bausmės tikslai ir ypatingai siekis apsaugoti visuomenę – šiuo atveju vieną labiausiai pažeidžiamų jos grupių – nepilnamečius vaikus, augančius globos namuose – nuo nusikalstamo veikimo, gali būti pasiekti tik G. Bieliniui paskyrus realią laisvės atėmimo bausmę“, – tada pažymėjo teisėjų kolegija.

Numovė kelnes ir liepė atsipalaiduoti

Baudžiamąją bylą išnagrinėjęs teismas nustatė, kad G. Bielinis į savo namus pasikvietė vaikų globos namuose gyvenančius nepilnamečius, kuriuos girdė alkoholiniais gėrimais, o už bendravimą paaugliams davė pinigų.

Vienas nepilnametis pasakojo, kad G. Bielinis mėgo bendrauti su jaunais vaikinais, o kadangi dauguma jų buvo vaikų globos namų auklėtiniai, šiems duodavo pinigų, nupirkdavo alkoholinių gėrimų, cigarečių.

„Su G. Bieliniu bendravau kaip su draugu“, – sakė šešiolikos metų jaunuolis.

Jis pasakojo, kad ne kartą lankėsi šio vyro sodo namelyje.

„Kartą jis pakvietė atvažiuoti į savo sodybą, prašė kartu atsivežti savo draugą, jeigu jis nori atsipalaiduoti, kartu išgerti, – pasakojo nepilnametis. – Nuvažiavome, čia buvo kepami šašlykai, o paskui G. Bielinis už rankos paėmė mano draugą ir nusivedė į namus ir užsirakino.“

Jaunuoliai į tai sureagavo – ėmė belsti į duris, bet jų niekas neatidarė, bet vienas nepilnamečių vis tiek sugebėjo patekti į vidų.

„Tada išbėgo mūsų draugas, jis sakė, kad G. Bielinis jam numovė kelnes, liepė atsipalaiduoti, žadėjo, jog viskas bus gerai“, – kalbėjo vaikinas.

Jo teigimu, G. Bielinis gerai žinojo, kad jaunuolis, kurį jis buvo nusižiūrėjęs, tebuvo sulaukęs penkiolikos metų.

„Jo negalima supanioti su pilnamečiu – jis yra mažo ūgio, jo veidas neparodo kad jis vyresnis, jo bendravimas yra neįprastas, jis tikrai atrodė kaip penkiolikmetis“, – liudytojas tikino, kad tik tą vakarą suprato, jog sodybos šeimininkas yra kitokios seksualinės orientacijos.

Asociatyvi nuotrauka Foto: Anželika Stackevič

„G. Bielinis mums dažnai kartodavo, kad „ateisi išpažinties pas kunigėlį“, niekada nesupratau, ką jis turi omeny, bet po to įvykio, kai jis norėjo išprievartauti mano draugą, supratau, jog jis kalbėjo apie seksą su vaikinu, – sakė šešiolikmetis. – Kai jis mūsų paprašė į jo sodybą atvežti berniuką, mes nežinojome, ko jis nori, nepagalvojome, kad taip gali baigtis – juk po to įvykio mūsų draugas verkė, jis buvo panikoje, jam drebėjo rankos.“

Tuo metu kitas jaunuolis teigė, kad vaikų globos namų auklėtinis G. Bieliniui buvo nuvežtas neatsitiktinai – esą sodybos šeimininkas vienam nepilnamečiui buvo pažadėjęs sumokėti net 500 Eur už jauną vaikiną.

„Aš G. Bielinį buvau įspėjęs, kad to jis nedarytų“, – sakė liudytojas.

Domino tik jauni berniukai

Tačiau įspėjimai vyro nesustabdė – kai kiti paaugliai namuose vartojo alkoholinius gėrimus, vyras penkiolikmetį įsiviliojo į antrajame namo aukšte esantį miegamąjį. O čia, kaip pasakojo nukentėjusysis, ranka griebė už kaklo, parvertė ant lovos ir suspaudęs kaklą palaužė šio pasipriešinimą – numovęs kelnes bandė jį patenkinti oraliniu būdu.

Kaip nurodė nepilnamečiai, juos į savo namus kvietęs ir alkoholiniais gėrimais vaišinęs G. Bielinis taip pat bandė priekabiauti ir prie kitų paauglių – vienas prisipažino, kad vyras bandė jį pabučiuoti. O seksualinę prievartą patyręs nepilnametis teigė, kad nors po šio įvykio kartu su draugais ir buvo susitikęs su G. Bieliniu, tačiau kartu nebevartojo alkoholinių gėrimų, bijojo kartu su juo pasilikti.

„Visi, kas lankėsi pas G. Bielinį, ieškojo piniginės naudos, jo sodyboje nuolat vyko baliai, nepilnamečiai gerdavo alkoholinius gėrimus, kurių jis ir nupirkdavo“, – sakė vienas liudytojų.

O kiti nepilnamečiai neslėpė žinoję, kad G. Bielinis yra homoseksualios orientacijos ir kad jį domino jauni berniukai – esą vyras paaugliams net siūlydavo sumokėti pinigų už intymius santykius. Ar vyras naudojosi ir kitais nepilnamečiais, nebuvo nustatyta, tačiau kai kurie liudytojai prasitarė, jog jiems į senelius tinkantis vyras pamalonindavo pinigais.

Po įvykio, kai G. Bielinis kambaryje pabandė išprievartauti nepilnametį, viena vakarėlyje dalyvavusi vaikų globos namų auklėtinė paskambino vyrui pasikalbėti apie tai, kas nutiko. Ir šį pokalbį slapta įrašė.

„Pokalbio metu jis mane gąsdino, kad yra prokuroras ar advokatas, bet aš jam pasakiau, koks prokuroras ar advokatas gali prievartauti vaiką“, – sakė liudytoja.

O vėliau nepilnametė su nukentėjusiuoju netyčia susitiko prie vieno prekybos centro.

Gintautas Bielinis Foto: DELFI / Josvydas Elinskas

„Jis mus nusivedė į kavinę, čia jis pasakė, kad baigiame viską ir paspaudžiame ranką, – nepilnametės teigimu, G. Bielinis jiems nupirko atsigerti sulčių, tačiau jie panoro cigarečių. – Jis nupirko, o paskui man davė 10 eurų, o nukentėjusiajam papildė telefono sąskaitą.“

Gėda, nes buvo išprievartautas

Nepilnametė taip pat prasitarė, kad vėliau iš draugės sužinojo, kad globos namuose gyvenantis nukentėjusysis netikėtai praturtėjo – greičiausiai jų davė G. Bielinis.

„Jis turėjo daug pinigų, man davė 100 Eur“, – sakė paauglė.

Tuo metu nukentėjusysis neigė, kad G. Bielinis jam davė pinigų ir pažymėjo, kad po įvykio šio namuose kartą atsitiktinai sutiko savo skriaudiką, kuris grasino, kad, jei policija sužinos apie įvykį, šis jam padarys nelaimingą atsitikimą arba nušaus.

Apie tai, kad nepilnametis patyrė seksualinę prievartą, policijos pareigūnams pranešė vaikų globos įstaigos vadovybė – auklėtojai pastebėjo, kad pasikeitė jaunuolio elgesys, be to, pas jį ėmė atsirasti pinigų. Kai socialiniai darbuotojai ėmė aiškintis aplinkybes, kiti paaugliai prasitarė, kad vaikinas gauna pinigų „už negerus dalykus“.

Kai auklėtojai jaunuolio paklausė apie tuos „negerus dalykai“, jis iš pradžių į kalbas nesileido, bet netrukus prisipažino, kad gerokai vyresnis vyras norėjo jį išprievartauti.

„Kai pasakiau, kad turėsime kreiptis į teisėsaugą, jaunuolis verkė ir prašė nesikreipti, nes bijojo – G. Bielinis buvo sakęs, kad jei jie kreipsis pagalbos, bus sutvarkyti“, – socialinio darbuotojo teigimu, paauglys buvo prigąsdintas, o dėl to, ką patyrė prievartautojo namuose, globos įstaigoje iš bendraamžių dar patyrė patyčias.

„Jis vis kartodavo, kad jam labai gėda – jam buvo gėda dėl to, kad jį prievartavo“, – sakė liudytojas.