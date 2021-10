EK narė: Lukašenka smarkiai apsiskaičiavo negailėjo pagyrų Lietuvai

Europos Komisijos narė Ilva Johanson antradienį Europos Parlamento plenarinėje sesijoje pagyrė Lietuvos valdžios institucijas, kurios efektyviai dirbo kartu su Europos partneriais sprendžiant nelegalių migrantų iš Baltarusijos į ES krizę.

„ES parodė savo solidarumą su šalimis narėmis. Lietuvoje lankiausi rugpjūtį, mes aktyvavome mūsų agentūrų skubią paramą ir ES Civilinės saugos mechanizmą. Lietuvos valdžios institucijos labai gerai dirbo kartu su Europos partneriais sprendžiant šią krizę. Noriu padėkoti joms už skaidrumą ir jų europietišką požiūrį“, – sakė I. Johanson.

Kalbėdama apie nelegalių migrantų srautus iš Baltarusijos, ji pažymėjo, kad migrantai pasitelkiami kaip priemonė – tai yra dar vienas nerimą keliantis A. Lukašenkos vykdomas tarptautinių normų pažeidimas.

„Režimas ieško migrantų ir importuoja juos į Baltarusiją. Vien šiais metais apie 6000 migrantų kirto Baltarusijos – ES sieną lyginant su 150 migrantų praeitais metais. Baltarusija nėra šalis, patirianti migrantų spaudimą. Paprastai žmonės bėga iš Baltarusijos, o ne į ją. Režimas precedento neturinčiu būdu išnaudoja žmones siekiant spausti Europos Sąjungą ir, be to, uždirba iš to daug pinigų“, – pabrėžė I. Johanson.

EK narė taip pat teigė, kad „A. Lukašenkos tikslas yra destabilizuoti Europos Sąjungą, tačiau jis smarkiai apsiskaičiavo, nes mūsų atsakas yra solidarumas ir vienybė.“

Ji taip pat pažymėjo, kad Europos Sąjunga yra vieninga brutalių represijų ir nuolatinių Lukašenkos provokacijų akivaizdoje, taip pat vieningai remia Baltarusijos žmones.

Eurokomisarė priminė, kad paskutinį kartą Parlamente apie situaciją Baltarusijoje kalbėta po to, kai Lukašenkos režimas jėga nutupdė kompanijos „Ryanair“ lėktuvą, skridusį iš vienos ES sostinės į kitą bei suėmė žurnalistą ir jo draugę.

ES komisarė: mažėja per Baltarusiją į ES atvykstančių migrantų skaičius

Pastaruoju metu smarkiai sumažėjo skaičius migrantų, kurie per Baltarusiją neteisėtai patenka į ES.

„Pastarosiomis savaitėmis stebime, kad smarkiai mažėja neteisėtų migrantų, atvykstančių iš Baltarusijos“, - Europos Parlamente Strasbūre sakė ES vidaus reikalų komisarė Ylva Johansson.

To priežastis, anot jos, yra tai, kad nebėra skrydžių iš Bagdado į Minską. Dabar esą mėginama kalbėtis su migrantų kilmės šalimis Afrikoje, kurių piliečius klaidina Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka, žadėdamas jiems galimybę lengvai patekti į ES.

Su Baltarusija ribojasi ES šalys Lietuva, Latvija ir Lenkija.

Y. Johansson duomenimis, per Baltarusiją į ES pirmiausiai vyksta žmonės iš Irako, tačiau taip pat iš Kongo, Kamerūno ir Sirijos. Baltarusija gyventojams iš šio regiono iš tikrųjų nėra migracijos maršrutas. Tačiau šiemet šiuo keliu jau atvyko per 6 000 neteisėtų migrantų, kai pernai jų buvo tik 150.

Turėdama omenyje situaciją prieš ES išorės sienos, komisarė patvirtino: „Turime ginti savo sienas ir savo vertybes“.

Lietuva, Lenkija ir Latvija kaltina A. Lukašenką organizuotai gabenant pabėgėlius iš krizių regiono prie ES išorės sienos ir taip siekiant destabilizuoti Bendriją.