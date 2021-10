Pensininkų atstovė paaiškino situaciją valdžiai: reikėjo nesibjaurėti tų pagyvenusių žmonių

Pagyvenusių žmonių asociacijos vadovė Grasilda Makarevičienė pasigedo aktyvesnės komunikacijos dėl skiepų su vyresnio amžiaus žmonėmis.

„Galbūt reikėjo su tais žmonėmis bendrauti daugiau mūsų valdžios atstovams – nesibjaurėti tų pagyvenusių žmonių. Prisimena kai kas tik vieną kartą per visus metus“, – „Žinių radijo“ laidai „Dienos klausimas“ su apgailestavimu kalbėjo G. Makarevičienė.

Kartu ji pasidžiaugė, kad dauguma jos vadovaujamos asociacijos narių yra pasiskiepiję.

„Už visus senjorus atsakyti negaliu, bet mūsų asociacija vienija 59 612 narių. Praeitą penktadienį buvo tarptautinė pagyvenusių žmonių šventė. Įventė viso pasaulio senjorai, ir mes šventėme. Visi atvažiavo pasiskiepiję, su pasais, tik du žmonės buvo pasiskiepiję, bet dar negavę paso, nes penkis kilometrus reikia važiuoti, dar prie autobuso prieiti – vienas neprimato, kitas neprigirdi, trečias – vos paeina“, – kalbėjo G. Makarevičienė.

Pagyvenusių žmonių asociacijos vadovė kritiškai įvertino idėją už pasiskiepijimą senjorams mokėti 100 eurų.

„Kai kam padės, kai kas apsidžiaugs, bet man atrodo, kad čia yra kyšis. Aš žinau, ir daug kas žino, kaip duodavo kyšius, ir į rinkimus veždavo iš visų pakampių žmones, o kaip čia dabar atrodo? O kas paskui po to šimto? Kas toliau bus?“, – klausė G. Makarevičienė.

Apskritai laidos pašnekovės požiūris į skiepus yra teigiamas.

„Reikia skiepytis, reikia klausyti Vyriausybės, daktarų, ekspertų, būtinai reikia skiepytis. Bet žinote, kadangi mūsų amžiaus žmonės turi įvairių ligų, jie ne visi gali skiepytis, tada kitas reikalas. Bet, kas gali, būtinai reikia pasiskiepyti, nes kitaip mes neįveiksime šitos ligos“, – kalbėjo G. Makarevičienė.

Pagyrė už paskatų paiešką

Prezidento Ekonomikos ir socialinės politikos grupės vadovė Irena Segalovičienė pagyrė Vyriausybę už tai, kad ji ieško teigiamų paskatų žmonėms skiepytis.

„Tai yra pozityvu, kad atsirado bent jau bandymas ieškoti būdų formuoti teigiamas paskatas, o ne tik taikyti bizūno priemonę. Paskatų paieška tikrai yra sveikintinas dalykas. Tačiau šiame siūlyme tikrai labai svarbus aspektas, ar šis pasiūlymas yra tikrai labai gerai pagrįstas ir yra analitiškai įsivertinta, kiek senjorų paskatins ši priemonė, ar ji nėra pavėluota (…). Kitas svarbus momentas, ar bus išlaikyti teisingumo ir lygiateisiškumo principai jau pasiskiepijusių atžvilgiu. Pagrindiniai atsakymai turi sukurti tvirtą pagrindą šiam pasiūlymui išvysti dienos šviesą“, – teigė I. Segalovičienė.

Kartu šalies vadovo vyriausioji patarėja pažymėjo, kad senjorai yra labai svarbi mūsų visuomenės dalis.

„Kiekvieno žmogaus gyvybė yra aukso vertės, tikslas yra išsaugoti sveikesnį ir gyvą žmogų Lietuvoje.(...) Skiepytis yra labai svarbus dalykas“, – sakė ji.

Prezidento vyriausioji patarėja taip pat atkreipė į ekspertų pastabas, kad reikia stiprinti ne tik senjorų informavimą, bet ir konsultavimą – „tiek per šeimos gydytojus, tiek per informavimo ir viešinimo kampaniją, tiek per grupines konsultacijas bendruomenėse“.

Įregistravo siūlymą dėl išmokos

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Seime įregistravo projektą dėl vienkartinių išmokų mokėjimo įregistravo penktadienį. 100 eurų vienkartines išmokas siūloma mokėti 75-erių metų amžiaus ir vyresniems asmenims, kurie iki rugsėjo 1 d. nebuvo pasiskiepiję nė viena vakcinos nuo COVID-19 doze, ir iki šių metų pabaigos nusprendė vakcinuotis. Taip pat tokia išmoka būtų mokama ir tiems, kurie jau pasiskiepijo pilna skiepijimo schema ir iki 2022 m. balandžio mėnesio pasiskiepys trečiąja ar antrąja doze (priklausomai nuo pasirinktos vakcinos).

Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos šešėlinė Vyriausybė rugpjūčio viduryje pateikė siūlymą skirti vienkartines išmokas vyresnio amžiaus žmonėms, kurie pagal gydytojų rekomendacijas pasiskiepys nuo COVID-19, priminė ELTA.

Pagal įstatymo projektą, teisę į vienkartinę išmoką, kurios dydis – 100 eurų, 65 metų ir vyresni asmenys įgyja tuomet, jei jie po 2021 metų rugpjūčio 16 dienos pasiskiepija pagal visą vakcinacijos schemą viena iš Europos Sąjungoje registruotų vakcinų nuo COVID-19.

Visgi sveikatos apsaugos ministras A. Dulkys praėjusią savaitę skeptiškai įvertino šį A. Verygos siūlymą.

„Visą laiką yra labai svarbu, kuriame etape tokie dalykai yra siūlomi. Asmeniškai manau, kad tai yra labai diskutuotinas klausimas todėl, kad mes čia tada praveriame Pandoros skrynią ir galime pradėti klausti, ar reikėtų mokėti tiems, kurie nenori eiti į rinkimus, ar reikėtų dar už kažką mokėti žmonėms. Visą laiką yra teisingumo jausmo klausimas“, – trečiadienį prieš Vyriausybės posėdį atsakinėdamas į žurnalistų klausimus, sakė A. Dulkys.