Gautas laiškas iš „Sodros“ pribloškė moterį: dirbdama per du darbus esu ant bedugnės krašto

Vieniša mažamečio motina pasidalijo jai nutikusia liūdna istorija dėl negalėjimo sumokėti visų mokesčių. Ji niekaip negali suprasti, kodėl dirbdama per du darbus vis tiek nesugeba išlaikyti savo vaiko. „Esu ant bedugnės krašto“, – teigia ji.

Moteris „Delfi“ tikino, kad nori pasidalinti savo patirtimi apie valstybės požiūrį į vienišas mamas, auginančias mažamečius vaikus.

„Mano, kaip vienišos mamos, istorija prasideda nuo tada, kai palikau vyrą, gulintį ant lovos. Susikroviau daiktus, pasiėmiau mažametį vaiką ir išvykau gyventi į nuomojamą būstą. Labai norėjau, jog mano vaikui nieko netrūktų, tad susiradau papildomą veiklą, papildomą galimybę pridėti pajamas prie algos, o čia ir prasideda mano draugystė su SODRA.

Aš niekada gyvenime neprašiau nei sau, nei savo vaikui paramos, nes manau, jog galima uždirbti. Net skyrybų metu sutikau su minimaliais alimentais, kurių, tarp kitko, irgi negaunu. Dabar nesuvokiu, kam Lietuvai reikalingi išsilavinę ir pašalpos neprašantys žmonės? Kam?“, – klausė ji.

Pasak vienišos mamos, birželio mėnesį SODRA jai pateikė staigmeną, kai gavo laišką, kuriame parašyta, jog yra skoloje už PSD ir VSD.

„Suma nejuokinga – net 600 Eur. Man tai dideli pinigai, nes mano pajamos nesiekia per mėnesį net 1000 Eur per abu darbus. Žinoma, paprašiau SODROS, jog išskaidytų. Tačiau net nenutuokiau, jog tokie mokesčiai Lietuvoje egzistuoja, nes ir taip nuo mano atlyginimo, kurį gaunu valdiškoje įstaigoje, atskaito PSD ir VSD, tad išeina, jog šiuos mokesčius už mane sumoka darbdavys ir dar pati turiu sumokėti. Bet kas iš to? Kokia to nauda? Man ir valstybei?“, – piktinosi moteris.

Taip pat nurodė, kad sausio mėnesį jos mažametis negalėjo dėl karantino grįžti į mokyklą, tad teko visą mėnesį sėdėti namie, kadangi auklės neišgalėjo samdyti.

„Žinoma, SODRA paskaičiavo, kad man išmokės 300 Eur. Juokingi pinigai, kurie nebūna išmokami lygiai paskutinę „uždarymo“ dieną. Jie atkeliavo tik vasario viduryje. Na, bet svarbu išmokėjo. Skambinau į SODRĄ, jų pareiškimas buvo toks, jog man daugiau nepriklauso, nors pajamos individualios veiklos buvo nepridėtos apskaičiuojant išmokamą sumą.

Pasakė, kad skirtumą padengs kitų metų gegužės mėnesį, kai vėl deklaruosiu pajamas. O jei nebūčiau dirbusi valdiškoje įstaigoje, tai iš ko man tada skaičiuotų? Iš ko reikėtų vaikui pirkti maistą? Tuoj pat gegužės mėnesį gavau laišką, kuriame raginama sumokėti įmoką.

Paprašius, jog ją išskaidytų, sumokėjau dalį. Bet vėl mūsų Lietuvoje stebuklai vyksta. Kadangi dirbu valstybinėje įstaigoje, atėjo metų ketvirtis birželio mėnesį ir valstybinėje įstaigoje nebuvo lėšų pervesti atlyginimams. Žinoma, pavėlavau su įmoka SODRAI. Ji vėl rašo man laiškus. Tad gavusi atlyginimą, vėl moku SODRAI dvigubai už dvi įmokas“, – teigė vieniša mama.

„Dabar gyvenu kaip košmare“

Jos teigimu, rugsėjo mėnesį teko išeiti atostogų, jog galėtų paruošti vaiką mokslams ir tai vėl skaudžiai kirto per piniginę.

„Tikriausiai žinote, kiek kainuoja mažamečio paruošimas į mokyklą, vien privaloma uniforma atsieina 100 Eur, o kur dar sportinė apranga, avalynė rudeniui ir kasdienė apranga. Rugsėjo mėnesį su pratybomis ir visomis aprangomis išleidau apie 400 Eur, dar pamiršau paminėti, jog „netyčia“ sugedo du dantukai, kurių tvarkymas kainavo dar 60 Eur.

Dabar gyvenu kaip košmare, į kurį mane atvedė mano valstybė. Taigi, rugsėjis mane „džiugina“. Susirgau šį kartą aš....vėl nedarbingumas. Pajamų nulis, SODRA skalambija dėl skolos. Įmoką turėjau padaryti penktadienį, bet kadangi neturėjau iš ko, pervedžiau pirmadienį ryte, mat pirmadienį SODRA man pervedė pinigus už nedarbingumą“, – teigė ji.

Po pietų, tęsė moteris, gavo laišką, kuriame rašoma, jog jai nutraukiama išsimokėjimo sutartis.

„Skambinau SODRAI klausdama ir prašydama, kad nenutrauktų, nes pinigai yra pervesti. Maloni moteris man paaiškino, jog sutartį nutraukė, nes vėluoju su įmokomis. Aš paaiškinau, kad įmokų neatsisakiau mokėti ir jas sumoku, tik šiek tiek vėluoju. Taigi prieš darbo pabaigą tikrai labai blogai jaučiausi.

Norėjau apmokėti dalį būsto mokesčių, o man rašo, jog sąskaitos likutis nepakankamas. Nutirpo visas kūnas...Atsidariau sąskaitą, o ten minusas keturių šimtų eurų. Atsidarau kitą sąskaitą ir žinokite, pradėjau verkti, mat iš kitos sąskaitos nurašyti ne tik mano paskutiniai šimtas eurų, bet ir iš mano vaiko sąskaitos išimti pinigai ir pasisavinti SODROS. Ar gi tai ne vagystė?“, – tokiu įstaigos poelgiu negalėjo patikėti vieniša mama.

„Mielieji, paaiškinkite, o prie ko mano vaiko sąskaita? Neturėdama nei cento grynųjų, eidama namo vaikui negalėjau ne tik nupirkti batono, bet SODROS dėka mano vaikas kitą dieną liko ir be pietų. O žinote kodėl? Nes mama paėmė vaiko kortelę, kad jis neužsimanytų nusipirkti maisto pietums.

Kreipiausi į SODRĄ, kad nors dalį gražintų vaiko pinigų. Smaginamės toliau, ateina antras ketvirtis, atlyginimai vėl vėluos, nes įstaiga neturi iš ko sumokėti. Šiuo metu tikrai esu ant bedugnės krašto, nes net dirbdama per du darbus SODROS dėka negaliu išlaikyti savo vaiko. Ačiū tau, Lietuva!“, – sarkastiškai dėkojo moteris.

Paaiškino galiojančią tvarką

SODROS komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Malgožata Kožic paaiškino, kokia tvarka galioja dėl PSD ir VSD mokesčių.

„VSD ir PSD įmokos yra mokamos nuo pajamų. Už darbo pajamas, gaunamas dirbant pagal darbo sutartį, apdraustojo ir draudėjo įmokas sumoka darbdavys. Tačiau jei žmogus vykdo savarankišką veiklą ir gauna iš jos pajamas, kartą per metus deklaravęs pajamas VMI, jis privalo sumokėti VSD ir PSD įmokas nuo šių pajamų. Įmokos yra mokamos nuo visų asmens veiklų pajamų – ir nuo darbo užmokesčio, ir nuo savarankiškos veiklos pajamų“, – teigė ji.

Taip pat nurodė, kad jei savarankiškai dirbantis gyventojas dirba taip pat ir pagal darbo sutartį, jam nereikia kas mėnesį mokėti einamųjų PSD įmokų – jas sumoka darbdavys ir tokiu atveju PSD įmokos mokamos kartą per metus nuo deklaruotų pajamų.

„Gyventojai gali kreiptis į „Sodrą“ su prašymu atidėti įmokų mokėjimą. Tokiu atveju yra sudaromas įmokų mokėjimo grafikas ir įsiskolinimas išdėstomas dalimis. Jei žmogus praleidžia įsiskolinimo sumokėjimo terminą, tai sprendimas atidėti įmokų įsiskolinimo sumokėjimą pripažįstamas netekusiu galios.

Jei žmogus pažeidė įsiskolinimo sumokėjimo atidėjimo sąlygas, pakartotinai kreiptis dėl skolos atidėjimo jis gali kreiptis ne anksčiau kaip po vienerių metų. Skola negali būti išieškoma iš socialinio draudimo išmokų, kompensacijų, vaiko pinigų ir kt. Tačiau, kiek suprantu iš Skaitytojos laiško, „vaiko pinigais“ ji vadina savo asmeninę sąskaitą, kurią yra skyrusi vaiko reikmėms“, – paaiškino Malgožata Kožic.

Jos teigimu, „Sodra“ laiku nesumokėtų įmokų priverstinį išieškojimą vykdo per Piniginių lėšų apribojimo informacinę sistemą (PLAIS) teikdama mokėjimo nurodymus.

„Pagal per PLAIS pateiktą mokėjimo nurodymą lėšos iš skolininko sąskaitos negali būti nurašomos du kartus. Mokėjimo nurodymo vykdymo metu, tam tikru momentu, kad būtų užtikrinamas išieškojimui reikalingų lėšų buvimas sąskaitose, PLAIS apriboja disponavimą lėšomis visose asmens turimose sąskaitose, todėl aprašytuoju atveju Skaitytojai galėjo susidaryti įspūdis, kad lėšos buvo nurašytos du kartus. Piniginių lėšų nurašymas visada įvykdomas tik vieną kartą, o įvykdžius lėšų nurašymą apribojimai kitose sąskaitose yra automatiniu būdu atšaukiami.“

SADM: pakeitimai neplanuojami

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) pateikė komentavo, kad „Delfi“ portalo skaitytoja laiške teisingai nurodė daugelį procedūrų, tačiau iš laiško jiems nėra aišku, kaip ji kaupė pinigus vaiko sąskaitoje – ar kaupė gautas vaiko išlaikymo išmokas, mokamas pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą, ar pervesdavo dalį lėšų nuo savo gauto uždarbio.

„Trūkstant šios informacijos, atsakyme nurodome, kada gali būti nuskaityta susidariusi skola „Sodrai“ iš vaiko sąskaitos.“

SADM teigimu, visi savarankiškai dirbantys asmenys turi mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas, o jei šios įmokos nemokamos, tai „Sodrai“ įstatymais pavesta šias skolas išieškoti.

„Tais atvejais, kai savarankiškai dirbantiems asmenims, mokantiems socialinio draudimo įmokas už save, kai jų bendra įsiskolinimo „Sodrai“ suma yra ne mažesnė kaip 125 eurai ir ne didesnė kaip 1 500 eurų, įsiskolinimo mokėjimas gali būti atidėtas iki vienerių metų.

Pažeidus mokėjimo grafiką, „Sodros“ administravimo įstaigos sprendimas atidėti skolų išieškojimą netenka galios ir vykdomas skolų išieškojimas priverstine tvarka. Savarankiškai dirbančiam asmeniui, jeigu jo bendra įsiskolinimo „Sodrai“ suma mažesnė kaip 125 eurai, įsiskolinimo mokėjimas – neatidedamas.“

Priminė, kad tiek keliose darbovietėse dirbantiems samdomą darbą asmenims, tiek dirbant samdomą darbą ir tuo pat metu užsiimant savarankiška veikla, sveikatos draudimo įmokos skaičiuojamos nuo visų veiklų.

„1. Jei į vaiko sąskaitą buvo pervedama išmoka vaikui (vaiko pinigai), šios lėšos nebūtų nuskaitytos net ir turint skolą „Sodrai“, jei moteris būtų „Sodrai“ nurodžiusi, jog tai – išmokos vaikams, mokamos pagal Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymą.

„Sodra“ išieškojimus vykdo per PLAIS. Iš šios sistemos nurodymai išieškoti įsiskolinimus nukreipiami į visas asmens turimas sąskaitas.

Jei į kurią nors sąskaitą asmuo gauna vaiko pinigus, kurių pagal Civilinio proceso kodekso (CPK) 739 straipsnį nurašyti negalima, asmuo turėtų kreiptis į „Sodrą“ ir tai nurodyti. Jei sąskaitoje bus CPK 739 straipsnyje nurodytos lėšos ir apie jas bus informuota „Sodra“, tai šios lėšos bus sugrąžintos asmeniui.

2. Jei į vaiko sąskaitą buvo pervedama dalis vaiko mamos uždarbio lėšų, turint skolą „Sodrai“ ir nesilaikant įsipareigojimų mokėti skolų pagal grafiką, skola gali būti nurašoma iš vaiko sąskaitos, nes joje kauptos lėšos nuo gautų pajamų. Šiuo atveju nuskaitytos lėšos už susidariusias skolas asmeniui lėšos nėra grąžinamos.

3. Šiuo metu neplanuojama keisti įstatymų dėl galimybės savarankiškai dirbančius asmenis atleisti nuo socialinio draudimo ir sveikatos draudimo įmokų mokėjimų tais atvejais, kai pastarieji dar dirba pagal darbo sutartis.“

Patarė, ką daryti patiriant finansinius sunkumus

Ministerija patarė, kad susiduriant su finansiniais sunkumais, galima kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę.

„1. su prašymu skirti vienkartinę, tikslinę, periodinę pašalpą, kuri yra būtina susiklosčius sudėtingai finansinei situacijai šeimoje;

2. šeimoms, auginančioms mokyklinio amžiaus vaikus, teikiama ši socialinė parama:

2.1. nemokamas maitinimas mokykloje (prieš mokyklinukams, pirmokams ir antrokams pietūs mokykloje skiriami nevertinant šeimos pajamų );

2.2. parama mokinio reikmenims įsigyti – vienkartinė 80 Eur išmoka prieš prasidedant naujiems mokslo metams;

3. būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijos nepasiturintiems gyventojams (ši parama ypač aktuali prasidėjus naujam šildymo sezonui, augant šilumos kainoms).

Svarbu priminti, kad nustatant teisę į piniginę socialinę paramą, asmens (šeimos) turimas turtas šiuo metu nevertinamas.“