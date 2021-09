Dulkys: yra erdvės pokyčiams dėl alkoholio vartojimo

Seimui valdančiųjų pateikti siūlymai dėl alkoholio vartojimo ir prekybos liberalizavimo gali būti svarstomi, bet atskirai, o ne kaip vienas paketas, sako sveikatos apsaugos ministras.

Arūnas Dulkys sutinka, kad erdvės pokyčiams dėl alkoholio vartojimo yra, o siūlymus būtina aptarti ir su verslu.

„Manau, būtų galima tobulinti projektą – nuo reklamos aspektų, o dėl tokių klausimų, kaip, pavyzdžiui, ar nuo 20 metų leisti vartoti alkoholį, ar nuo 18 metų, ar dėl laiko sekmadieniais, siūlyčiau skaidyti į pakopas ir padaryti papildomas konsultacijas su verslu“, – ketvirtadienį Seime žurnalistams sakė ministras.

„Visi klausimai yra svarstytini, tačiau juos sudėliočiau į atitinkamą eiliškumą (...) Reikia judėti link pokyčių, bet reikia tai daryti nuosekliai ir (siūlymus – BNS) skaidant į atskiras dalis ir įvertinant mokslininkų duomenis. Erdvės pokyčiams yra“, – pridūrė A. Dulkys.

Seimo valdantieji siūlo leisti nuo 18-kos metų vartoti silpną alkoholį (iki 15 proc.), ilginti alkoholio pardavimo laiką sekmadieniais iki 20 val., kiek liberalizuoti alkoholio reklamą.

Seimas po pateikimo pataisoms yra pritaręs ir dabar jas pradeda svarstyti komitetai.

Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) atstovai apgailestauja, kad siūlymais liberalizuoti alkoholio prekybą ir vartojimą šalyje bandoma susilpninti kontrolę.

Naujausi PSO duomenys rodo, kad Lietuva patenka į penketuką šalių, kurios per penkerius metus labiausiai sumažino alkoholio vartojimą. Be to, PSO ragina valstybes labiau reguliuoti socialinių tinklų ir interneto žiniasklaidos rinkodarą, susijusią su alkoholiu.