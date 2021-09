Lietuvos ir Lenkijos vidaus reikalų ministrai aptars neteisėtos migracijos priemones

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė, penktadienį, su premjerės Ingridos Šimonytės vadovaujama delegacija vykstanti į Varšuvoje rengiamą Lietuvos ir Lenkijos Vyriausybių posėdį ir dvišales konsultacijas, susitiks su Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos ministru Mariuszu Kamińskiu.

Ministrai aptars situacijos pasienyje su Baltarusija klausimus ir veiksmų koordinavimą siekiant sustiprinti Europos Sąjungos (ES) išorės sieną, stabdant neteisėtos migracijos srautą ir keičiant ES teisės aktus migracijos politikos srityje.

„Baltijos šalys ir Lenkija buvo išgirstos – tai didelis mūsų visų pasiekimas. Kaip savo metiniame pranešime teigė Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen, Baltarusijos veiksmai – tai hibridinė ataka, kuria siekiama destabilizuoti Europą. Neabejoju, kad mes ir toliau sulauksime visapusiško ES institucijų, agentūrų ir valstybių narių palaikymo“, – teigia vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Vidaus reikalų ministrė apsilankys Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros („Frontex“) būstinėje ir su jos vadovu Fabrice Leggeri aptars pasiūlymus dėl ES teisės pokyčių migracijos politikos srityje, agentūros teikiamos pagalbos klausimus bei tolesnio bendradarbiavimo perspektyvas tiek sienos apsaugos, tiek migrantų grąžinimo srityse.

Lenkija Lietuvai yra atsiuntusi humanitarinės pagalbos siuntų, Lietuvos su Baltarusija pasienyje dirba Lenkijos pareigūnai, taip pat Lenkija suteikė pagalbą per „Frontex“: į Lietuvą atvyko pareigūnai, be to, buvo