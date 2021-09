Migrantų maitinimui – šimtai tūkstančių eurų: fiksuoti maisto trūkumai net 100 žmonių, teko atšaukti savanorius

Daugiau nei mėnesį tik sausus davinius gaudavę migrantai Rūdninkų stovykloje pagaliau sulaukė karšto maisto. Tačiau ir čia kilo problemų – maistas smarkiai vėluoja, dėl to jį dalindavę Raudonojo kryžiaus savanoriai šią savaitę buvo atšaukti, nes turėdavo valandų valandas stoviniuoti laukdami, kol bus atvežtos porcijos. Be to, fiksuota ir maisto trūkumo atvejų. Tiesa, kalbas apie maisto trūkumą kategoriškai paneigė stovyklos administratorius.

Apie problemas su maistu pirmieji Delfi prabilo Rūdninkuose savanoriaujantys žmonės. Jie užsiminė, kad būna dienų, kai daugiau kaip 100 žmonių lieka be maisto. Tą Delfi patvirtino ir stovykloje daugiau nei mėnesį gyvenantis migrantas iš Irako. „Taip, tikrai maisto užtenka ne visiems ir kai kas kenčia dėl bado. Deja, taip būna kasdien, – sakė jis. – Labai sunku tiems, kurie neturi pinigų nusipirkti papildomai maisto iš atvažiuojančių parduotuvių.“ Jis pridūrė, kad net ir tie, kurie gauna porcijas, nėra patenkinti – esą jos per mažos ir sočiai pavalgyti neužtenka. Be to, pašnekovas pasakojo, kad ir dėl sausų davinių buvo problemų – jis pasidalino nuotraukomis, kad kartais gaudavo supelijusią duona ar produktus su pasibaigusiu galiojimu. Maisto užtenka Visgi Rūdninkų stovyklą administruojantis Renaldas Žekonis kategoriškai paneigė kalbas apie maisto trūkumą, jis sakė, kad tokių situacijų pasitaikė tik pačioje pradžioje, kai pradėtas tiekti karštas maistas. „Pirma savaitė buvo, logistiniai dalykai, kol įsivažiuoja. O dabar maisto nebetrūksta, atvažiuoja ir visiems užtenka, – sakė jis. – Nėra taip, kad kažkas negavo maisto, gauna gal vėliau. Būna, kad arba iš karto valandos bėgyje atveža trūkumą, arba su kitu maitinimu. Bet šiaip dabar veža su nedideliu rezervu, tai tikrai vis tiek užtenka.“ Jis minėjo, kad išmaitinti 700 žmonių yra didelis iššūkis, o tiekėjai tvarkosi sėkmingai ir atsižvelgia į visokius pageidavimus. „Migrantai nesiskundžia dėl maisto. Ir tiems, kurie vegetarai, atskirai ruošiamos vegetariško maisto porcijos. Tikslinam, kiek tokių reikės, įmonė tiek ir atveža, – apie atvykėlių mitybos įpročius pasakojo pašnekovas. – Suprantate, mūsų lietuviška virtuvė skiriasi. Pavyzdžiui, būna, jie klausia, kodėl burokėliai, o ne morkos kaip daržovės. Bet mes bendraujam su įmone ir jie keičia asortimentą, čia išsprendžiami dalykai ir labai greitai.“ „Šiaip skundu nėra dėl maisto. Yra pastebėjimai ir prašymai kažką pakeisti, bet tokių dalykų, kad nevalgysiu, tai nėra“, – pridūrė R. Žekonis. Foto: DELFI / Gabrielė Grinkaitė Visgi jis patvirtino, kad problemų yra dėl maisto atvežimo – tiekėjams niekaip nepavyksta prisiderinti prie savanorių ir laiku atvežti porcijų. Dėl to Raudonasis kryžius bent kol kas nebepadeda dalinant maistą migrantams Rūdninkuose. Atšauti savanoriai Raudonojo kryžiaus komunikacijos vadovė Žydronė Lukšytė patvirtino, kad fiksavo maisto trūkumo atvejų, tačiau jo masto nedetalizavo. Visgi ji sakė, kad atvežtą maistą migrantams dalinantys savanoriai susidūrė su kitą didele problema, dėl kurios galiausiai teko priimti sprendimą nebesiųsti jų padėti į Rūdninkus. „Tiekėjai, tiekiantys maitinimą stovyklai, dažnai vėluoja atvežti karštą maistą (neretai vėluojama 3-4 valandas), tad tampa itin sudėtinga planuoti savanorių darbą. Savanoriai vyksta iš Vilniaus šioms užduotims atlikti ir dirba tam tikromis pamainomis, iš anksto su jais suderintu grafiku, dalis jų – dirbantys ar studijuojantys žmonės, aukojantys savo laiką savanoriškai veiklai, tad labai svarbu, kad ir jų laikas, kurį jie aukoja, būtų vertinamas bei tinkamai panaudojamas. Ypač, kai jų pagalbos rankų dabar reikia daugelyje migrantų stovyklų bei kitose svarbiose srityse“, – nurodė Ž. Lukšytė. Ji minėjo, kad šias problemas išsakė stovyklos administracijai, tačiau situacija kol kas nepasikeitė. „Kiek mums žinoma, stovykla šiuo klausimu taip pat bendravo tiek su tiekėjais, tiek su institucijomis, atsakingomis už sutartis su tiekėjais. Kadangi problema su maisto tiekėju, kiek mums žinoma, šiuo metu dar nėra išspręsta, bendru sutarimu su stovyklos administracija, nusprendėme nukreipti savanorių pajėgas į kitas sritis ir informavome Rūdininkų stovyklą, kad esame pasiruošę padėti ir toliau tose srityse, kur galėtume efektyviai suteikti pagalbą“, – informavo Raudonojo kryžiaus atstovė. Maitinimui – šimtai tūkstančių eurų Migrantų maitinimo paslaugas karštais patiekalais Valstybės sienos apsaugos tarnyba pirko dar rugpjūčio 23 dieną. Buvo sudarytos sutartis su dviem įmonėmis, abiejų sutarčių vertė – 130 tūkst. eurų. Maistą į Rūdninkus tiekia „Sveikos mitybos partneris“. Pagal sutartį ši įmonė įsipareigojo vieną migrantą per parą pamaitinti už 4,99 Eur. Tiesa, originaliai sutartyje įmonė įsipareigojo rūpintis tik Užsieniečių registracijos centre esančių migrantų maitinimu, kurių ten gyvena 240. Tuo metu Rūdninkų stovykloje tenka maistą tiekti gerokai daugiau žmonių, ten gyventojų yra per 700. Su įmonės vadove Audrone Tendzegolskiene Delfi susisiekti nepavyko, ji nekėlė telefono ragelio. Beje, anksčiau ji vadovavo liūdnai pagarsėjusiai „Pontem“. Ši įmonė anksčiau buvo patekusi Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašą. Be to, ta pati „Pontem“ figūravo ir prieš porą metų kilusiame skandale dėl ligoninėms tiekiamo prastos kokybės maisto. "Pontem" tiekiamas maistas Santaros klinikoms Po šio skandalo Santaros klinikos nutraukė suturtį su įmonę, o pati „Pontem“ tęsė veiklą persivadinusi į „Handelshus“. Įdomu tai, kad „Handelshus“ yra antroji įmonė, laimėjusi konkursą dėl migrantų, apgyvendintų Pasieniečių mokykloje, maitinimo. Šio pirkimo vertė taip pat yra 130 tūkst. eurų.

