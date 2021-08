ES ministrai siūlo pabėgėlių srautą iš Afganistano stabdyti teikiant pagalbą jo kaimynėms

Europos Sąjungos (ES) vidaus reikalų ministrai siūlo galimos migracijos iš Afganistano problemą spręsti tiekiant pagalbą kaimyninėms valstybėms.

Pasak Lietuvos vidaus reikalų viceministro Arnoldo Abramavičiaus, antradienį per neeilinį ES vidaus reikalų ministrų tarybos posėdį šalys išreiškė susirūpinimą, kad nepasikartotų 2015 metų pabėgėlių krizė.

„Vienas iš variantų – sutelkti dėmesį ir pagalbą šalims Afganistano kaimynėms, kad žmonės, kurie bėga nuo režimo, nebūtinai turi bėgti į Europą. Jeigu kyla pavojus jų gyvybei, yra ir kaimyninės šalys, kurios galėtų jiems suteikti prieglobstį. Aišku, Europa tokiu atveju skirtų joms finansinę pagalbą“, – po posėdžio BNS sakė viceministras.

Anot jo, dėl tokios paramos su Pakistanu, Tadžikistanu turėtų kalbėti Europos Komisijos atstovai.

„Europos Komisija būtų įpareigota toliau ieškoti sprendimų, kad būtų išvengta didžiulio, kartais nesuvaldomo srauto per pietinę sieną“, – tvirtino viceministras.

Anot jo, ES sienų apsaugos tarnybos „Frontex“ atstovai minėjo, kad afganistaniečių srautas į Europą gali plūstelėti ir per Baltarusiją.

„Mes akcentavome, kad siektume išvengtume to srauto per Baltarusiją“, – tvirtino A. Abramavičius.

Jo teigimu, aiškesnių prognozių dėl galimo pabėgėlių srauto dar nėra, bet „per mėnesį vaizdas turėtų būti aiškesnis“.

„Tiek mes, tiek lenkai, tiek latviai stengėmės duoti nuorodą į mūsų esamą situaciją, kad vienas iš kelių gali atsirasti būtent per rytinę sieną, šiuo atveju per Baltarusiją, ir vienas iš mūsų pasiūlymų buvo pareiškime nurodyti, jog būtina siekti išvengti Afganistano srauto per Baltarusiją kaip hibridinės atakos pasekmės“, – sakė A. Abramavičius.

Pasak jo, ir jis, ir Lietuvos kaimynių atstovai pabrėžė, kad ES turi stiprinti savo išorės sienos saugumą, o vienas iš to būdų yra fizinio barjero statyba.

Į Lietuvą šiemet neteisėtai pateko 4,1 tūkst. migrantų. Vilnius kaltina Minsko režimą migrantų srautų organizavimu ir vadina tai hibridine agresija. Dėl jos šalyje paskelbta ekstremali situacija.

Taip pat priimtas sprendimas apgręžti neteisėtai sieną bandančius kirsti asmenis, tai gerokai sumažino plūstančiųjų srautus. Be to, nuspręsta pasienyje su Baltarusija pastatyti ne žemesnę kaip trys metrai tvorą.