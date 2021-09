Po slapto tyrimo – skandalinga policijos operacija: su įkalčiais įkliuvo patrulis ir jo mergina

Po slapto Vilniaus policijos tyrimo pareigūnai surengė sėkmingą operaciją, kuri baigėsi tikru skandalu: policijos patrulis ir jo draugė buvo sulaikyti dėl prekybos narkotinėmis medžiagomis. Be to, paaiškėjo, kad pareigūnas talkino vairuotojams paperkant transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą atliekančios bendrovės „Tuvlita“ kontrolierius.

Nors dabar jau buvęs policijos patrulis laikėsi ypatingos konspiracijos ir greičiausiai nujautė, jog yra stebimas Vilniaus apskrities policijos Imuniteto valdybos pareigūnų, tačiau klaidų nesugebėjo išvengti – sandorį, kai jo draugė pardavė jam priklausiusias narkotines medžiagas, pokalbio telefonu metu bandė maskuoti koduotais žodžiais, tačiau vis tiek prasitarė, jog kalba apie prekybą paketėliais.

Be to, pareigūnas narkotines medžiagas slėpė savo namuose – čia per kratą atlikę Imuniteto valdybos pareigūnai trijose vietose surado daugiau kaip 35 gramus kanapių (antžeminių dalių).

Nors buvęs policijos patrulis bei jo draugė nepripažino, kad prekiavo kvaišalais, tačiau Vilniaus apygardos prokuratūros duomenis įvertinęs Vilniaus miesto apylinkės teismas konstatavo, kad dėl kaltės nekyla abejonių.

Už tai, kad laikė savo namuose ir veikdamas bendrininkų grupėje su savo drauge pardavė „žolės“, buvęs policininkas Raimondas Kopačius (Raimond Kopač) buvo nuteistas – teisėja Asta Benetytė jam skyrė švelnesnę nei numato įstatymas bausmę. Anot teisėjos, R. Kopačiui „paskyrus sankcijoje numatytą vienintelę bausmės rūšį – laisvės atėmimą, aiškiai būtų pažeistas teisingumo principas“.

„Visapusiškai įvertinta R. Kopačiaus asmenybė, inkriminuotos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnis nėra tokie, kad sudarytų pagrindą jį izoliuoti nuo visuomenės“, – teismas nutarė skirti 2 metų laisvės apribojimo bausmę be intensyvios priežiūros. Ši bausmė, anot teisėjos, leis pasiekti bausmės tikslus bei padarys pakankamą poveikį, kad nuteistasis suvoktų padarytos nusikalstamos veikos pavojingumą ir žalingumą kitiems asmenims, taip pat pajustų neigiamas pasekmes.

Siekiant kontroliuoti bei pakeisti R. Kopačiaus elgesį, teismas jį įpareigojo laisvės apribojimo bausmės laikotarpiu būti namuose nuo 22 iki 6 val., pradėti dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje, taip pat jam uždrausta įsigyti, naudoti, perduoti kitam ar saugoti pačiam narkotines ar psichotropines medžiagas. Be to, nuteistasis per vienerius metus privalės išdirbti 50 val. įstaigose, kurios rūpinasi pagalbos reikalingais žmonėmis.

Reali laisvės atėmimo bausmė, nes taip pat pažeistų teisingumo principą, neskirta ir buvusio policininko draugei – anksčiau neteista Erika Pavtel taip pat nuteista 2 metų laisvės apribojimo bausme, jai taip pat skirti tokie patys įpareigojimai kaip ir R. Kopačiui.

Tuo metu iš E. Pavtel narkotinių medžiagų įsigijusi šios draugė Viktorija Pavliukanec į valstybės biudžetą privalės sumokėti 1,5 tūkstančio eurų baudą.

Bet šis apylinkės teismo nuosprendis dar neįsiteisėjo – visi trys nuteistieji jį apeliacine tvarka apskundė Vilniaus apygardos teismui.

Įklampino pokalbis su mergina

Į savo kolegų akiratį Vilniaus policijoje patruliu dirbęs R. Kopačius pateko dar praėjusių metų liepą – tuo metu slaptą tyrimą atlikę Imuniteto valdybos pareigūnai klausėsi pareigūno pokalbių telefonu, taip pat atliko kitus kriminalinės žvalgybos veiksmus. Šis darbas nenuėjo perniek – pasitvirtino informacija, kad pareigūnas yra susijęs su narkotinių medžiagų prekyba.

Asociatyvi nuotrauka Foto: Klaipėdos aps. VPK

Viename slapta įrašytų pokalbių užfiksuota, kaip tuo metu tarnyboje esančiam R. Kopačiui skambina namuose esanti jo draugė E. Pavtel. Šio pokalbio metu ji savo draugo pasiteirauja, kokiais kiekiais viename paketėlyje jis parduoda galbūt augalinės kilmės narkotines medžiagas „žolę“. R. Kopačius atsako, kad paketėlyje yra „vienas“ (įtariama, vienas gramas „žolės“ – Delfi.lt). Tada mergina pasako, kad jai reikia dviejų, o pareigūnas paaiškina, kur namuose sudėti paketėliai.

Delfi.lt pateikia pareigūnų užfiksuotų pokalbių išklotines:

R. Kopačius: – Alio.

E. Pavtel: – E, aš turiu klausimą.

R. Kopačius: – Klok.

E. Pavtel: – Tik privalai suprasti jį.

R. Kopačius: – Oi, įdomu. Testus sprendi?

E. Pavtel: – E, viename pakelyje tu kiek parduodi?

R. Kopačius: – Kas?

E. Pavtel: – Viename pakelyje tu kiek parduodi?

R. Kopačius: – Vieną.

E. Pavtel: – E, vienas pakelis – tai 10 eurų?

R. Kopačius: – Taip.

E. Pavtel: – Mhm, ten tikrai vienas?

R. Kopačius: – Tau dabar reikia? (…) Vieno reikia?

E. Pavtel: – Dviejų. (…) Dviejų pakelių.

R. Kopačius: – E, ten guli ta dėžutė. Atidaryk. Paspausk per vidurį.

E. Pavtel: – Aš žinau.

R. Kopačius: – Per vidurį mygtuką paspausk. (...) Ir paimk, ir paimk. Trumpiau sakant, kur toks raudonas dangtelis. (…) Ten viskas po vieną. O kam reikia?

E. Pavtel: – Nu, reikia, štai ir viskas. (...) Aš viską žinau, Romanai, nepergyvenk.

Dar tą patį vakarą pareigūnai sužinojo, kad E. Pavtel du paketėlius „žolės“ už 20 Eur pardavė savo draugei V. Pavliukianec. Apie tai ji jau kito pokalbio metu prisipažino R. Kopačiui. Šio pokalbio metu taip pat paaiškėjo, kad policininko draugė kvaišalus iš slėptuvės paėmė matant V. Pavliukianec. Maža to, „žolę“ ji pasvėrė.

R. Kopačius: – (necenzūrinis keiksmažodis – Delfi.lt) kaip su tavim sunku. Kam reikia?

E. Pavtel: – Nu, aš jau pardaviau.

R. Kopačius: – Ką? Ne taip reikėjo.

E. Pavtel: – Nepergyvenk. O ką daryti?

R. Kopačius: – Kam pardavei?

E. Pavtel: – Nu, Viktorijai.

Asociatyvi nuotrauka Foto: DELFI / Dainius Sinkevičius

R. Kopačius: – Nu, aš supratau. Ten tu padarei, kad būtų lygiai, du parodei, taip? (...) Nu, ir 20 davė? Nu, iš esmės, tu tipo šaunuolė.

E. Pavtel: – Nu ir, kas?

R. Kopačius: – Na, tu (necenzūrinis keiksmažodis, kuris galėtų reikšti „blogai, negerai“ – Delfi.lt) padarei.

E. Pavtel: – Kodėl?

R. Kopačius: – Aš vėliau paaiškinsiu.

E. Pavtel: – Na, parašyk man. Aš gal tada ištaisysiu.

R. Kopačius: – Ne, nereikia taisyti. Nu, tipo, jeigu ji paėmė ir tegul (necenzūrinis keiksmažodis, kuris šiuo atveju galėtų reikšti „nesvarbu“ – Delfi.lt). (…) Tai aš tau vėliau pasakysiu, atvažiavęs.

E. Pavtel: – Na, aš nekantrauju. (…) Aš blogai kažką padariau?

R. Kopačius: – O tu tipo, tu tipo, prie jos viską traukei, rodei ir panašiai? (…)

E. Pavtel: – Nu, taip padariau ir padariau. Ko tu jaudiniesi, ar aš kvailė, ar ką?

R. Kopačius: – Prie jos padarei tą viską?

E. Pavtel: – Nu, ne.

R. Kopačius: – Tai kaip tu, kaip (necenzūrinis keiksmažodis), kaip tu tada galėjai padaryti (necenzūrinis keiksmažodis). Ji taip greitai atvažiavo ar ką? Tu ką bandai mane (necenzūrinis keiksmažodis, kuris šiuo atveju galėtų reikšti „apkvailinti“ – Delfi.lt) ar ką?

E. Pavtel: – Aš tau parašysiu, iki.

Apie bižuteriją ir drabužius

Šis pokalbis tapo labai svarbiu įrodymu baudžiamojoje byloje, nors tiek narkotines medžiagas pardavusi E. Pavtel, tiek juos nusipirkusi šios draugė V. Pavliukianec neigė, kad įvyko kriminalinis sandoris. Kalbėdamos apie to vakaro įvykius merginos nebuvo nuoseklios ir ne kartą keitė poziciją.

Teisme V. Pavliukianec aiškino, kad atvyko pas draugę į namus ir čia pirko ne kvaišalų, o bižuterijos dirbinių, nes esą geriant arbatą E. Pavtel prasitarė, jog policijoje dirbantis jos draugas prekiauja papuošalais. Be to, ji aiškino, kad draugė dar davė du maišus drabužių – esą gal tai ir buvo tie paketėliai, apie kuriuos E. Pavtel su R. Kopačiumi kalbėjosi telefonu.

Asociatyvi nuotrauka Foto: DELFI / Dainius Sinkevičius

„Viename komplekte buvo dvi poros auskarų, kitame – apyrankė ir žiedas“, – sakė V. Pavliukianec. Ji tikino, kad per policijoje vykusią jos apklausą vienas pareigūnas iš tokių jos parodymų tik juokėsi, todėl ji nenorėjo nieko pasakoti, o tik kuo greičiau palikti policijos komisariatą.

„Be to, žinojau, kad R. Kopačius yra policijos pareigūnas, nenorėjau jam pridaryti problemų, nes žinojau, jog bižuterijos pardavimas nėra oficialus“, – mergina aiškino, kad nepirko kvaišalų, jų taip pat nevartoja ir nepažįsta žmonių, kurie jais svaigintųsi.

Pasakojo, kaip pagailėjo Pašos

Apie papuošalų, o ne narkotikų pardavimą teisme kalbėjo ir E. Pavtel. Ji aiškino, kad draugę sudomino jos nešiojami papuošalai, todėl ši esą ėmė klausinėti, iš kur jų gavo.

„Papasakojau, tada ji norėjo nusipirkti“, – pareigūno draugė teigė, kad būtent apie tai su R. Kopačiumi ir kalbėjosi telefonu. Ji taip pat pridūrė, kad draugei atidavė du maišus drabužių, tačiau už juos esą negavo pinigų – V. Pavliukianec atsiskaitė tik už du paketėlius bižuterijos gaminių.

Kad prekiavo papuošalais, o ne narkotikais, tokios pozicijos laikėsi ir beveik dvi paras areštinėje praleidęs R. Kopačius. Tiesa, teisme jis pripažino, kad namuose laikė narkotines medžiagas.

„Tačiau neturėjau tikslo jų platinti“, – tikino dabar jau buvęs policijos patrulis.

Jis pasakojo, kad narkotinės medžiagos, kurios buvo surastos per kratą jo namuose, priklausė ne jam, o vaikinui, kurį pažinojo kaip Pašą. Jis net nurodė jo vardą ir pavardą, tačiau patikrinę duomenis pareigūnai išsiaiškino, kad toks asmuo Lietuvoje neegzistuoja.

„Su juo susipažinau viename vakarėlyje, kuris vyko sodyboje, čia dalyvavo mano draugai ir pažįstami, – teisme kalbėjo R. Kopačius. – Po kiek laiko jis man paskambino ir paprašė pagalbos. Susitikome, jis su savimi atsinešė krepšį, sakė, kad susipyko su motina, jį išvarė iš namų, todėl jis paklausė, ar galėčiau palaikyti jo krepšį savo namuose. Sutikau. Kai grįžau į namus, jį patikrinau – pamačiau permatomą dėžę, kurioje buvo kažkas suspausta. Tai buvo žalios spalvos, todėl iš karto supratau, kad tai gali būti „žolė“. Šiame krepšyje taip pat buvo dar viena dėžė, joje buvo įrankiai, atsuktuvai.“

Pareigūnas tikino, kad dar tą pačią dieną paskambino vadinamajam Pašai ir paprašė susitikti.

„Klausiau jo, kas tose dėžėse, ar ten yra „žolė“, bet jis pradėjo išsisukinėti, pasakė, kad tiesiog prašo tai palaikyti porą dienų, sakė, kad neturi, kur padėti savo daiktų, – sakė R. Kopačius. – Man pasidarė jo gaila, todėl sutikau pasaugoti jo daiktus. Bet apie tai kartu gyvenanti mano draugė E. Pavtel nieko nežinojo.“

Patrulis sakė, kad gavęs narkotikų privalėjo apie tai pranešti policijai, bet to nepadarė, nes esą ir vėl buvo gaila Pašos.

„Bet dabar gailiuosi, kad nepranešiau policijai“, – aiškino vyras.

Gynėsi, kad nelegaliai prekiavo auksu

Po šio susitikimo R. Kopačius Pašos daugiau nematė, nors, kaip pat sakė, ne kartą bandė su juo susisiekti telefonu, taip pat jo ieškojo ir baruose bei naktiniuose klubuose, kuriuose šis lankosi. O narkotikų sunaikinti taip ir neišdrįso.

Paklaustas apie slapta pareigūnų įrašytą pokalbį, kurio metu kalbėjosi su savo drauge E. Pavtel, R. Kopačius aiškino, kad tądien dirbo naktinėje pamainoje.

„Buvau vyr. patruliu, palaikiau viešąją tvarką, baudžiau žmones už Kelių eismo taisyklių ir kitus pažeidimus, be to, man dirbant buvo tekę sulaikyti asmenis su narkotinėmis medžiagomis, taip pat ir su „žole“, todėl ir žinojau, kad dėžėje yra laikomi narkotikai, – sakė R. Kopačius. – Bet jais neprekiavau – dirbdamas policijoje pardavinėjau papuošalus, auksą, tad greičiausiai tądien mano draugė man ir skambino pasiteirauti dėl papuošalų. Jei gerai atsimenu, su ja kalbėjausi apie auskarus ir apyrankę.“

Dabar jau buvęs pareigūnas sakė, kad papuošalais prekiavo nelegaliai, nes neturėjo individualios veiklos pažymėjimo.

„Apie mano veiklą žmonės sužinodavo vieni iš kitų, be to, buvau įdėjęs skelbimus internete ir feisbuke, – pareigūnas teigė, kad specialiai net buvo įsigijęs kitą telefoną, kuriuo galėjo susisiekti jo siūlomais dirbiniais susidomėję žmonės ir apie tai nežinotų policijos vadovybė. – Daugiausia prekiavau auskarais, apyrankėmis ir žiedais, bet – tik gaminiais, pagamintais iš aukso, o dirbinių kaina būdavo nuo 5 iki 50 Eur.“

Tiesa, pareigūnas sakė, kad „bižuteriją ir auksą“ jis vadina „tuos pačius dalykus“, nes esą už 5 Eur buvo galima įsigyti netikro aukso žiedą: „Bižuterija ir medicininis auksas yra sinonimai.“

Pareigūnai: kratos metu papuošalų neradome

Apie auksą su savo drauge jis tikino ir kalbėjęs tuomet, kai Imuniteto valdybos pareigūnai užfiksavo pokalbį, po kurio E. Pavtel savo draugei perdavė du paketėlius. Bet esą ne narkotikų, o papuošalų.

„Dėžutėse buvo sudėtas auksas, o pakeliai – tai tokie lyg ir medžiaginiai maišiukai, dovanojant dirbinius jie būna sudėti į tokius paketėlius“, – sakė R. Kopačius. Jis taip pat pridūrė, kad jam nepatiko, jog jo draugė lindo prie jo daiktų, todėl pokalbio metu jis esą keiksmais išreiškė savo nepasitenkinimą.

„Kadangi V. Pavliukianec yra svetimas žmogus, nenorėjau, kad ji matytų, kur yra laikomi dirbiniai“, – sakė buvęs pareigūnas.

Tuo metu policijos pareigūnai, R. Kopačiaus ir E. Pavtel namuose atlikę kratą, teigė, kad jokių aukso dirbinių ar papuošalų nesurado.

„Tačiau kratos metu buvo rastos ir užfiksuotos augalinės kilmės sausos susmulkintos medžiagos, svarstyklės ir fasavimo priemonės – užspaudžiami plastikiniai maišeliai“, – nurodė tyrimą atlikę pareigūnai.

Teisėja: versijos neįtikinamos

Visų trijų baudžiamojon atsakomybėn patrauktų kaltinamųjų išsakytos versijos neįtikino ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu surinktus duomenis įvertinusio teismo. Anot jo, tokios kategorijos bylose sudėtingą nusikalstamos veikos požymių įrodinėjimą dažnai lemia asmenų, disponuojančių draudžiamomis medžiagomis, konspiraciniai metodai, koduotas, lakoniškas bendravimas, pokalbiai ir pan., todėl svarbią reikšmę tokiose bylose įgyja tokių asmenų bendravimo metu nurodomas aplinkybes ar pokalbių reikšmę, prasmę patvirtinantys ar paneigiantys objektyvūs byloje esantys įrodymai.

Teisėja A. Benetytė nutarė, kad kaltinamųjų išsakytos gynybinės pozicijos turi būti vertinamos kaip siekis išvengti baudžiamosios atsakomybės. Suabejota ir pasakojimais apie prekybą papuošalais.

„Teismo posėdžio metu vienais atvejais R. Kopačius nurodė, kad prekiavo bižuterija, kitais – kad auksu, dar kitu atveju – kad medicininiu auksu ir iš esmės visi šie žodžiai jam yra sinonimai, – pabrėžė teismas. – Pažymėtina, jog asmens, tuo metu dirbančio policijos pareigūnu, aiškinimas, kad bižuterija, auksas, aukso imitacija ir medicininis auksas jam yra sinonimai, juolab, jei asmuo prekiauja papuošalais, t. y. reiškia turi bent minimalų supratimą apie papuošalus, jų kategorijas ir pan., yra logiškai nepaaiškinama ir teismo neįtikina. Kratos metu dėžutėje raudonu dangteliu buvo rastos narkotinės medžiagos ir būtent tam tikrą šių narkotinių medžiagų kiekį E. Pavtel su R. Kopačiaus žinia pardavė V. Pavliukianec.“

Anot teismo, buvo užfiksuotas ir dar vienas merginų pokalbis, kurio metu V. Pavliukianec nurodė, kad nori įsigyti „kaip praeitą kartą“.

„Paprastai asmenys, prekiaujantys narkotinėmis medžiagomis kalba ir bendrauja lakoniškomis, šifruotomis frazėmis, užuominomis ir pan., kas atitinka ir E. Pavtel bei R. Kopačiaus telefoninių pokalbių turinį“, – teismo nuomone, akivaizdu, kad kaltinamieji kalbėjosi ne apie aukso papuošalus, o narkotines medžiagas.

Tyrimas atvedė iki „Tuvlitos“

Tai jau antroji byla, kurioje R. Kopačius buvo nuteistas dėl jam inkriminuotų nusikaltimų – tyrimas dėl galimos prekybą narkotinėmis medžiagomis atvedė iki transporto priemonių privalomąją techninę apžiūrą atliekančios bendrovės „Tuvlita“, kai tarpininkaujant pareigūnui ir autoserviso darbuotojui jų pažįstami vairuotojai už neteisėtą atlygį galėjo gauti dokumentus apie atliktą privalomąją techninę apžiūrą, nors automobiliai ir neatitiko techninių reikalavimų.

Šioje byloje teismas nutarė, kad policijoje nebedirbantis ir techninės apžiūros centro kontrolierius papirkti padėjęs R. Kopačius į valstybės biudžetą privalo sumokėti 6 tūkst. Eur baudą.

Asociatyvi nuotrauka Foto: DELFI / Andrius Sarcevičius

Bylos duomenimis buvo nustatyta, kad ikiteisminis tyrimas policijoje buvo pradėtas, kai kriminalinės žvalgybos metu buvo gauta duomenų apie policijos patrulio R. Kopačiaus galimą poveikį „Tuvlitos“ darbuotojui, kad šis, atlikdamas galimai techniškai netvarkingų automobilių „Audi A6 Avant“, „VW Golf“ ir „Opel Vectra“ technines apžiūras, už 50 eurų kyšius išduotų automobilių techninių apžiūrų rezultatų korteles su išvadomis apie transporto priemonių techninių reikalavimų atitikimą.

Šie duomenys pasitvirtino – tuo metu kontrolieriumi dirbęs kontrolierius prisipažino, kad už kyšius nepastebėdavo techniškai netvarkingų automobilių. Tačiau, anot jo, gedimai būdavo smulkūs ir juos vairuotojai pažadėdavo sutvarkyti.

Su vairuotojais tiesiogiai bendraudavo R. Kopačius, tačiau jis tikino, kad už šią neteisėtą paslaugą negaudavo jokio atlygio – tereikėdavo sumokėti „Tuvlitos“ kontrolieriui 50 Eur, kuriuos vairuotojai palikdavo automobilio peleninėje, kai šis apžiūrėdavo transporto priemonę.