„Pakanka vieno degalų papildymo ore, kad lėktuvas pasiektų Lietuvos karių misijų vietas Afganistane“, – tai yra citata iš Krašto apsaugos ministerijos žinutės 2006-ųjų gruodį, aprašant tuomet dar pirmąjį atskridusį Lietuvos karinių oro pajėgų naują taktinį transporto lėktuvą C-27J „Spartan“ ir jo galimybes. „Ore“ – šis iškalbingas žodis vėlesniuose KAM pranešimuose išnyks: bus vartojama tiesiog „degalų pasipildymo“ arba „tarpiniame aerodrome“.

Tačiau pačią techninę galimybę pasipildyti kuro ore Lietuvos KOP turimi „Spartanai“ turi – visi trys orlaiviai 06 BLUE („Gediminas“), 07 BLUE („Algirdas“) ir 08 BLUE („Vytautas“) iš kai kurių kitų šalių naudojamų „Spartanų“ išsiskiria viena ypatybe. Lėktuvo priekyje esantis „straublys“ leidžia orlaiviui gauti kuro skrendant nustatytame aukštyje ir nustatytu greičiu iš kuro papildymo lėktuvo.

Su tokia galimybe „Spartan“ kaip tik ir galėtų pasiekti Afganistaną – nereikėtų tūpti tarpiniame aerodrome, kas nuo 2007-ųjų ir buvo daroma – paprastai Sakartvele, kartais Azerbaidžane arba Ukrainoje, kai darbiniais arkliukais tapę „Spartanai“ nuolat skraidydavo į Afganistaną.



Vis dėlto kuro papildymo ore funkcija taip ir nebuvo panaudota. Tai „Delfi“ patvirtino du skirtingi šaltiniai. Šįkart į Afganistaną skraidinant „Kabulo 11-uką“ ir iš ten evakuojant Lietuvai talkinusius vertėjus ir jų šeimas teko be „Spartanų“ – susitarimų dėl tarpinių aerodromų panaudojimo Lietuva neturėjo, o derinimai esą būtų užtrukę pernelyg ilgai, kai svarbiausias veiksnys buvo greitis.

Tad kreiptasi į sąjungininkus ir Lietuvai pasisekė. Būtent todėl sėkminga evakuacija yra ne tik Lietuvos kariuomenės, KAM, URM, diplomatų, bet ir Lietuvos sąjungininkų nuopelnas – ypač prisidėjo Lenkija, Vokietija. Šių šalių kariniais orlaiviais lietuvių kariai ir pateko į Kabulą, o iš ten evakuoti afganistaniečiai. Bet ką reiškia tokia sėkmė? Jei kitą kartą netikėtai prireiktų skristi toli, o sąjungininkų pajėgumų reikiamu momentu nebūtų – kas būtų daroma tuomet?

Sėkminga operacijos baigtis

Lengvesni atodūsiai iš Kabulo oro uosto kylančiame lėktuve su lietuviais, ir dar daugiau džiaugsmo ir pasididžiavimo Lietuvoje – 5 dienas planuota ir per tiek pat atlikta operacija buvo sėkminga. Juo labiau, kad už kelių valandų nuo orlaivio pakilimo šalia Kabulo oro uosto ėmė griaudėti savižudžių surengti sprogimai, per kuriuos žuvo 13 amerikiečių. Taikiniu galėjo tapti bet kurios kitos šalies kariai, link kurių pro desperatišką minią prasibrovę savižudžiai būtų detonavę savo užtaisus.

Vis dėlto Lietuvai pavyko: išgabentos 34 vertėjų šeimos (dar viena šeima į Lietuvą atgabenta anksčiau iš Ispanijos) su 176 žmonėmis. Iš viso evakuoti 82 nepilnamečiai, tarp kurių 9 kūdikiai. Taip pat tarp evakuotų yra 42 moterys, iš kurių 7 nėsčiosios. Tai vadinama Lietuvos duokle tiems žmonėms – vertėjams, vairuotojams ir kitiems, kurie Afganistane padėjo lietuvių kariams bei diplomatams tada, kai to ypač reikėjo, o dabar jiems grėsmė pavojus.

🇱🇹 doesn’t leave its friends high & dry! Evacuation operation of #Afghan translators & their families - in total 176 persona - successfully completed. We thank our #NATO allies & partners, especially 🇩🇪🇵🇱 for their support in saving lives of Afghan men, women & children. pic.twitter.com/eL04BwtCDy