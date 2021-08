Siaubo vakaras Panevėžyje: noriu dabar, niekur neišeisiu, kol negausiu

Viename Panevėžio daugiabutyje gyvenanti moteris tapo brutalaus nusikaltimo auka – vėlų vakarą į jos namus įsiveržęs neblaivus vyras panaudojo fizinę prievartą ir bandė ją išžaginti. Bet nesugebėjo – moteris aktyviai įsibrovėliui priešinosi, kol į pagalbą atskubėjo policijos pareigūnai. Juos iškvietė ramų vakarą moters riksmą išgirdusi kaimynė.

„Iki šiol jaučiu didžiulę baimę“, – šiandien net nebando slėpti panevėžietė. Ji policijos pareigūnams prisipažino, kad niekada net didžiausiame košmare negalėjo susapnuoti, jog nesijaus saugi savo namuose.

„Sakė, kad galiu nerėkti, manęs niekas negirdės“

Istorija, dėl kurios moteris iki šiol negali atsigauti, nutiko dar liepos 10-osios vakarą viename Panevėžyje esančiame daugiabutyje, kai į vienišos moters namus apie 23 val. netikėtai pasibeldė tame pačiame gyvenantis vyriškis.

„Buvau namuose, kai kažkas paskambino į duris, – per apklausą pasakojo moteris. – Pasižiūrėjau pro durų akutę ir pamačiau, kad stovi iš matymo pažįstamas vyriškis. Žinojau, kad jis gyvena tame pačiame name, bet daugiau apie jį nieko nežinojau – su juo niekada nebendravau, net nesisveikindavau. Pagalvojau, kad gal kažkas atsitiko, todėl atidariau duris ir paklausiau, kas nutiko. O jis tada paklausė, ar gali užeiti. Atsakiau, kad negali, bet jis mane abiem rankomis pastūmė į buto vidų ir užrakino duris. Koridoriuje pradėjome stumdytis, ėmiau šauktis pagalbos, bet tas vyriškis pasakė, kad galiu nerėkti, nes manęs niekas negirdės. Tada jis mane pastūmė ant lovos ir visu kūnu mane užgriuvo, ėmė spausti kaklą, po to ranką uždėjo ir spaudė ant burnos. O aš visą laiką spiegiau ne savo balsu.“

Moters teigimu, vyriškis netrukus nusivilko savo marškinėlius, bandė pabučiuoti, tačiau ji, kiek tik galėjo, priešinosi.

„Šaukiau, ko tu nori, o jis atsakė, kad nori sekso – nesutikau, priešinausi, makalavau rankomis, kojomis, kol man pavyko išsivaduoti, – baisią istoriją policijoje buvo priversta prisiminti moteris. – Tada puoliau prie buto durų, tačiau jų nespėjau atsirakinti, nes jis vėl mane įstūmė į kambarį. Aš tada abiem rankomis laikiausi už durų staktos ir šaukiau, tačiau neišsilaikiau, jis mane įstūmė kambarį ir abu griuvome ant žemės. Jis vėl mane prispaudė visu kūnu prie žemės, aš jį vis stūmiau nuo savęs ir šaukiausi pagalbos.“

Anot moters, į jos namus įsibrovęs vyras net neketino sustoti ir aiškino, kad jam priešindamasi namų šeimininkė esą tik dar labiau jį gundo.

Laimei, netrukus moteris pamatė, kaip lauke už lango šviečia policijos švyturėliai: „Supratau, kad kažkas išgirdo mano šauksmus ir iškvietė policijos pareigūnus, todėl tam vyrui pasakiau, kad atvyko policija, bet jis atsakė, kad, na ir kas, vis tiek jie man nepadės. Tada puoliau prie lango ir pareigūnams pasakiau, kad negaliu atrakinti durų, nes vyras man neleidžia. Po to jis man jau nieko nebedarė, todėl atrakinau buto duris ir įleidau pareigūnus.“

Niekada negalės pamiršti

Nukentėjusioji neslėpė, kad po grumtynių ji patyrė įvairių sužalojimų – matėsi įbrėžimai ant abiejų rankų ir kojų, veido bei kaklo. Be to, užpuolikas suplėšė moters suknelę, kurią ji tą vakarą buvo apsirengusi.

„Patyriau fizinį skausmą, jis ne tik neteisėtai pateko į mano namus, bet ir norėjo mane išžaginti, to niekada negalėsiu pamiršti“, – sakė ji.

Vėliau paaiškėjo, kad policijos pareigūnus tą vakarą iškvietė kita daugiabutyje gyvenanti moteris.

„Vakare išgirdau moters riksmus, šauksmus: „Žmonės padėkit“, „Gelbėkit“, – pasakojo moteris. – Iš pradžių net nesupratau, iš kur tiksliai tie riksmai sklinda, bet pravėrusi langą klausiausi, iš kur tiksliai sklinda tie garsai, bet tuo metu stojo tyla. Tada išėjau į laiptinę ir iš vieno buto išgirdau triukšmą. Žinojau, kad tame bute gyvena moteris su šuniuku. Ją galiu apibūdinti kaip tvarkingą, ramią, be žalingų įpročių ir nekonfliktišką asmenybę. Man iš pradžių buvo keista, tiksliau nustebino, kas jai nutiko ir priėjusi prie jos durų paskambinau į duris ir iš karto bandžiau įeiti į vidų, tačiau buto durys buvo užrakintos. Kadangi riksmai, pagalbos šaukimas nenutilo, paskambinau pagalbos telefonu 112 ir pranešiau, kad iš kaimyninio buto sklinda moters pagalbos šauksmai. Labai greitai atvažiavo policijos automobilis.“

Anot liudytojos, netrukus prie namų atvyko ir greitosios pagalbos medikai – jie užpultai kaimynei suteikė pagalbą, bet ši atsisakė vykti į ligoninę, nors ir labai bijojo pasilikti namuose.

Į panevėžietės butą įsibrovusį vyrą tą patį vakarą policijos pareigūnai išsivežė į policijos komisariato areštinę. Čia buvo nustatyta, kad jis yra neblaivus – alkotesteris rodė 1,89 promilių girtumą. Nusikaltimais įtariamas vyras buvo uždarytas į areštinę, kurioje praleido beveik dvi paras. O kai išėjo į laisvę, pareigūnai jam uždraudė artintis prie nukentėjusiosios.

Šis draudimas panevėžiečiui galios ir toliau – dėl įsibrovimo į svetimas gyvenamąsias patalpas bei pasikėsinimo išžaginti kaltu pripažintam vyrui teisėja Rita Dirkė skyrė laisvės apribojimo bausmę 1 metams 2 mėnesiams. Visą laisvės apribojimo laikotarpį nuteistąjį teisėja įpareigojo dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje bei dalyvauti elgesio pataisos programoje. Be to, jis per šešis mėnesius privalės neatlygintinai išdirbti 60 valandų sveikatos priežiūros, globos ir rūpybos įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi neįgaliaisiais, nusenusiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

Norėjo pabandyti laimę

Teismas vyrui taip pat uždraudė bendrauti su nukentėjusiąja ir lankytis jos gyvenamojoje vietoje, vartoti alkoholį bei kitas psichiką veikiančias medžiagas.

Dėl to, kad įsibrovė į svetimus namus ir pasikėsino išžaginti kaimynę, baudžiamojon atsakomybėn patrauktas anksčiau reikalų su teisėsauga neturėjęs vyras pripažino jam pateiktus kaltinimus ir visą kaltę vertė alkoholiui.

Jis pasakojo, kad tą vakarą buvo nuvykęs pasisvečiuoti pas draugą, su kuriuo vartojo alkoholinius gėrimus, o vakare sugrįžo į namus.

„Žinojau, kad pirmajame daugiabučio aukšte gyvena moteris, kurios asmeniškai nepažinojau, su ja iki įvykio nebuvau bendravęs, bet ji man patiko, nors apie tai jai niekada nebuvau sakęs, – policijoje kalbėjo vyras. – Tą vakarą sugalvojau nueiti pas šią kaimynę ir pabandyti laimę. Kai ji atidarė duris, kažką man sakė, nenorėjo manęs įleisti, bet aš puoliau į vidų ir įėjau jėga – norėjau su ja turėti lytinių santykių. Iš karto užrakinau duris, kad ši nepabėgtų.“

Anot vyro, moteris atsisakė turėti lytinių santykių, melavo, kad serga ir esą siūlė ateiti kitą dieną, bet toks atsakymas jo netenkino.

„Ji rėkė, todėl jai stvėriau už gerklės, sakiau, kad nerėktų – bandžiau su ja lytiškai suartėti, bet ji muistėsi ir priešinosi, aš net buvau nusirengęs marškinėlius, norėjau ir ją nurengti, bet nepavyko“, – sakė panevėžietis.

Sutrukdė greitai atvykusi policija

Vyro teigimu, moteris įnirtingai šaukėsi pagalbos, be to, jos namuose buvęs šuo garsiai lojo, todėl greičiausiai kaimynai išgirdo pagalbos šauksmą ir iškvietė policijos pareigūnus.

„Kai atvyko policija, nukentėjusioji atidarė langą ir kalbėjo su pareigūnais, o vėliau atrakino duris ir įleido policininkus“, – vyras sakė, kad jam taip ir nepavyko lytiškai suartėti su nukentėjusiąja, nes pats buvo išgėręs, be to, ši priešinosi ir greitai atvyko policija.

„Labai gailiuosi, kad taip pasielgiau, nukentėjusiosios atsiprašiau ir dabar labai atsiprašau“, – teisme kalbėjo nusikaltimais apkaltintas vyras. Jis pridūrė, kad blaivus taip nebūtų pasielgęs.

Iki teismo kaltinamasis nukentėjusiajai buvo sumokėjęs 300 eurų neturtinei žalai atlyginti, žadėjo sumokėti ir kitus pinigus, kuriuos priteisė teismas – vyras moteriai privalės sumokėti dar 1,7 tūkst. Eur.

„Teismo posėdžio metu kaltinamasis teigė suprantąs pasielgęs blogai, žadėjo daugiau taip nesielgti, jis neteistas, administracine tvarka nebaustas, kas paneigia antivisuomeninių, kriminalinių nuostatų vyravimą jo elgesyje ir leidžia pagrįstai manyti apie atsitiktinį kaltinamojo nusikalstamo elgesio proveržį“, – pažymėjo apkaltinamąjį nuosprendį paskelbęs teismas.