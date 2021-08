Valinskas: mes turime ruoštis blogiausiam

„Delfi“, kaip ir kasmet, skelbia naujausius šalies pramogų, kultūros bei mados pasaulio įtakingiausių asmenų sąrašus. Lyginant su praėjusių metų reitingais, šiemet čia įvyko didžiuliai pokyčiai, išjudinę net prieš tai tvirtai besilaikiusį žinomų įtakingiausių žmonių trejetą. Vienas iš įtakingiausių – Arūnas Valinskas.

„Delfi TV“ laidoje „Dienos interviu“ A. Valinskas sako, kad geriausias įvertinimas dainininkui ar aktoriui – žmonių skaičius jo pasirodymuose ar koncertuose.

„Aš žvelgiu į tai kažkiek kaip į žaidimą, kaip į popkultūros dalį, nes čia ir reitingai, laidų žiūrimumimas – viskas susisieja. Maivyčiausi, jeigu sakyčiau, kad visai nesvarbu, bet vis tik sakyčiau, kad tokie rinkimai ir vertinimai neatspindi mūsų, ypač dirbančių televizijoje, darbo esmės. Nes visą tavo vertinimą galima suvesti, pavyzdžiui, aktoriaus į žmones, kurie ateina į jo spektaklius, dainininko – į žiūrovus, kurie ateina į jo koncertą.

Tarkime, Mamontovui ar Mikutavičiui didžiausias vertinimas yra ne Delfi skelbiami rinkimų rezultatai, o ne vieną dešimtmetį juos mylinčios žmonių minios, o tie rinkimai kasmet vienus iškelia, kitus išbraukia, bet tai dažnai ne darbo, o skandalų įtaka, bet jie yra neatsiejama popkultūros dalis“, – sako A. Valinskas.

Anot jo, daugelis dabartinių nuomonės formuotojų yra žinomi tik jų pačių socialinėje erdvėje, bet ne plačiojoje visuomenėje.

„Tarkime, aš vedu televizijos laidą, esu prodiuseris ir esu daug vedęs laidų, bet šalia manęs stovintis Andrius Tapinas į šią kategoriją nepatenka, nes jis patenka į kitą. Kriterijai – gana slidūs, šioje vietoje tikrai ribos yra slidžios, o kalbant apie influencerius – jie gyvena įtakos burbuluose ir jiems tos įtakos užtenka, bet plačiajai visuomenei tie burbulai daro ne tokią didelę įtaką, kaip jie įsivaizduoja. Pavyzdžiui, jeigu Andrius Užkalnis turėtų savo portalą ir neturėtų tokių savo tekstų, rubrikų, kaip Delfi, jis ir būtų toks influencerių lygyje, bet jis turi įtaką visuomenėje“, – sako A. Valinskas.

Nausėdai kritikos negailėjo

Laidoje taip pat buvo pasiteirauta apie įtakingiausiu išrinktą politiką – Gitaną Nausėda. Tiesa, viename Delfi publikuotame interviu A. Valinskas buvo sakęs, kad dabartinė G. Nausėdos kadencija yra pirma, vienintelė ir paskutinė.

„Jis nepadarė nieko gero, atvirkščiai – padarė gerokai daugiau žalos šiai institucijai, kurios vadovas automatiškai su prierašu „Prezidentas“, tampa populiariausias, įtakingiausias politikas, nors įtakos jis neturi daugiausia, bet toks yra žmonių sutapatinimas, nes jie visada mato tai, ką nori matyti, o ne tai, kas yra realybėje, nes visi prezidentai be išimties buvo patys populiariausi, bet apie kokią galime kalbėti įtaką, kai jis skyrė buvusios kadencijos ministrą, turiu omenyje Narkevičių, o po to jis prisidirbo tiek, kad prezidentas neturėjo jokios įtakos jį tiesiog nuimti. Vienintelis dalykas, ką jis galėjo pasakyti: „Aš tavęs neįleisiu į Prezidentūrą“. O kas tai – ar tai įtaka? Baiki jūs juokauti“, – sako A. Valinskas.

Pašnekovas taip pat įvertino šią savaitę prezidento išsakytus pareiškimus apie „perlenktą lazdą“. Interviu LRT prezidentas akcentavo, kad daug laiko skiepijant gyventojus prarasta vasaros pradžioje, kai šalis ėmė atsilikti nuo kitų Europos Sąjungos valstybių. Dabar rodiklius bandoma pasivyti, pasak prezidento, perlenkiant lazdą.

Foto: DELFI / Rinatas Chairulinas

„Aš jau tada, kai paskelbė, kad iki vasaros vidurio bus paskiepyta septyniasdešimt procentų, patariau tada ir Vyriausybės vadovei, ir visiems kitiems – gal nevaizduoti medikų ir nesakyti to, ko jie nesupranta. Seniau būdavo tokie tikslai – penkmetį per trejus metus. Prieš kelias savaites buvo daug priekaištų, kad viskas yra daroma per lėtai, o dabar per greitai ir per tiesiogiai. Tokiu būdu atvirai tyčiojamasi iš Vyriausybės darbų, nes vieną savaitę šnekama viena, kitą – kitą. Manau, kad šioje vietoje prezidentas ne pirmą kartą praleido progą patylėti. Šioje vietoje yra toks senas antikinis posakis – būtum patylėjęs, filosofu būtum pasilikęs“, – sako A. Valinskas.

Valinskas: riaušės prie Seimo buvo tik menkas apšilimas

Laidoje paklausus, ko galime tikėtis iš rugsėjį galinčio įvykti dar vieno mitingo, A. Valinskas tikino, jog riaušės prie Seimo galimai buvo tik pradžia.

„Manau, kad tikrai kažkas įvyks. Taip pat manau, kad rugsėjo dešimtosios dienos įvykiai niekaip negali sąlygoti rugsėjo tryliktąją laukiančių ribojimų. Šioje vietoje, jeigu ir dabar žmonės grasina, kad atšaukus Vilniaus savivaldybei, jie vis tiek tą renginį organizuos, nes jiems atšaukimas neva negalioja, tai yra ženklas, kad tos riaušės prie Seimo buvo tik menkas apšilimas ir dabar aišku mūsų jėgos struktūros bus pasiruošusios kur kas labiau.

Šioje vietoje, kadangi tai yra dabar jo artimiausi bičiuliai, prezidentas dabar gali išeiti į eterį savaitę prieš ir paraginti nesirinkti, nedaryti nesankcionuotų veiksmų“, – sako A. Valinskas.

Taip pat, pašnekovo teigimu, tarnybos turi ruoštis blogiausiam.

„Mes turime ruoštis blogiausiam. Geriau, kai pasiruoši ir neįvyksta, o ne tada, kai įvyksta, bet neturi, kaip to suvaldyti. Čia yra didžiausia problema. Man pačiam teko patirti savo kailiu 2009 metais, sausio mėnesį, patikėkite – tai kažkas daugiau negu tik neramumai prie Seimo. Tai yra bandymai patikrinti, kiek yra stiprūs valstybės demokratijos pamatai, kaip valstybė pasiruošusi juos ginti. Taigi visa tai mes pamatysime rugsėjo dešimtą.“