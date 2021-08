Chodorkovskis: absoliučiai netikiu, kad Lukašenka veikia vienas

Putino elitą išgąsdino Baltarusijos įvykiai, todėl praktiškai niekam iš opozicinių kandidatų nėra leista dalyvauti Dūmos rinkimuose, sakė Atviros Rusijos fondo vadovas Michailas Chodorkovskis per bendrą spaudos konferenciją su užsienio reikalų ministru Gabrieliumi Landsbergiu.

„Tikriausiai būtų tinkamiausia būtų šito politinio veiksmo nevadinti rinkimais. Valstybės Dūmos sudėtis V. Putinui reikšminga tik tiek, kad 2024 metais, kai valdžia iš tikrųjų bus perduodama, Valstybės Dūma bus viena iš nedaugelio jo požiūriu legitimių struktūrų. Todėl jam labai svarbu turėti kontrolę toje Valstybės Dūmoje.

Kai kalbu apie valdžios perdavimą, turiu mintyje perdavimą iš Putino Putinui. Iš Putino, kuris yra santykinai legitimus šiandieną, Putinui, kuris nebeturės jokio legitimumo, dėl to, kad jis ne tik pažeidžia, bet visiškai ignoruoja Konstituciją, atsižvelgiant į tą procesą, kai buvo pataisyta Konstitucija, suteikianti jam galimybę neva likti valdžioje po 2024 metų“. - kalbėjo M. Chodorkovskis.

Jis teigė, kad V. Putino elitą išgąsdino Baltarusijos įvykiai, todėl praktiškai niekam iš alternatyvių opozicinių kandidatų nėra leista dalyvauti rinkimuose.

„Iš politinių partijų sąrašų yra vienas kandidatas iš „Atviros Rusijos“, kuriam yra leista dalyvauti rinkimuose, bet rinkimų kampaniją jam pasiūlyta vykdyti iš už kalėjimo sienų“, - sakė M. Chodorkovskis.

Jis siūlo rinkėjams per rinkimus balsuoti už tuos, kas nepalaiko V. Putino perrinkimo penktam terminui .

„Tuo požiūriu esame solidarūs su Aleksejaus Navalno siūlomu išmaniuoju balsavimu“, - sakė M. Chodorkovskis.

Chodorkovskis: Lukašenka daro paslaugą Kremliui

Paklaustas apie įvykius Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, Atviros Rusijos fondo vadovas atsakė, kad yra įsitikinęs, kad pabėgėlių krizė yra kryptingai išprovokuota, siekiant padaryti spaudimą Lietuvai, Lietuvos valdžiai ir Lietuvos visuomenei.

„Mes manome, kad tai yra ne tik logiška, bet ir esama tam pakankamai įrodymų. Ar A. Lukašenka veikia pats? Aš tuo visiškai netikiu. A. Lukašenka daro paslaugą Kremliui“, - teigė M. Chodorkovskis.

Lietuvos diplomatijos vadovas Gabrielius Landsbergis pridėjo, kad turima ir kai kurių praktinių įrodymų tam.

„Todėl, kad pirmieji instrumentalizuotos migracijos bandymai vyko prie Norvegijos ir Suomijos sienų iš Rusijos teritorijos, kuomet pabėgėliai atsidurdavo prie sienos ant dviračių, kai kuriais atvejais net už poliarinio rato. Turbūt sudėtinga gauti tiek dviračių už poliarinio rato patiems pabėgėliams iš Sirijos ar iš Irako. Akivaizdu, kad jiems kažkas turėjo padėti“, - kalbėjo G. Landsbergis.

Užsienio reikalų ministras teigė, kad A. Lukašenka, tiesiog pasiėmęs buvusį pavyzdį, jį ištobulino, ir padarė iš to visą verslą.

„Ar Rusija pati ir Rusijos režimas aktyviai prisideda prie pervežimo, bilietų pardavimo, tam tiesioginių įrodymų neturime, tačiau mes dažnai fiksuojama vieną faktą, - kad Rusija bando pelnytis iš chaoso“, - sakė G. Landsbergis.

Jis konstatavo, kad pabėgėliai kuria chaosą, Afganistano Vyriausybės griūtis irgi yra naujas chaosas.

„O su chaosu tvarkytis turi Vakarai – JAV, Europa, šiuo atveju Lietuva. Reiškia, sėji pats chaosą, o pjauna jį Vakarai. Matome migrantų grupes, kurios iš tos pačios Baltarusijos mėgina kirsti jau Rusijos sieną, bando prasibrauti į Maskvą, bandydamos grįžti atgal namo. Klausimas, ar iš Afganistano migruojantys žmonės nepasirinks Rusijos? Ir ar neatsitiks taip, kad V. Putinas, pasėjęs chaosą, pats jį gaus ir pjauti?“, - kalbėjo G. Landsbergis.

M. Chodorkovskis Lietuvoje dalyvaus septintajame Vilniaus Rusijos forume.

Skaičiuoja „Nord Stream“ žalą Ukrainai

Paklaustas apie „Nord Stream“ projektą, M. Chodorkovskis pažymėjo, kad jis sumanytas ne kaip ekonominis, bet politinis projektas.

„Politinis jis yra dviem požiūriais. Vienas požiūris yra, - siekiant sustiprinti ryšį su Vokietija, ir Vokietijai skiriant Europos dujų „hub'o“ vaidmenį, siekiant sustiprinti lobizmo galimybes Vokietijoje. Mano požiūriu, daugmaž šitas tikslas yra priimtinas.

Antras politinis tikslas yra nepriimtinas. Tai yra padaryti spaudimą Ukrainos Vyriausybei“, - sakė M. Chodorkovskis.

Jis skaičiavo, kad šį spaudimą galima įvertinti nuo trijų iki septynių-aštuonių milijardų dolerių per metus, priklausomai nuo rinkos situacijos.

„Realiausias skaičius yra maždaug 5 mlrd. dolerių per metus. Tai būtų smūgis, kurį patirs Ukrainos ekonomika, jeigu ji bus nepakankamai sukalbama politiškai“, - teigė M. Chodorkovskis.

Santykius su Afganistanu vadino žaidimu su ugnimi

M. Chodorkovskis teigė, kad nėra pakankamai geras tarptautinių santykių ekspertas, kad galėtų vertinti klausimus, susijusius su Rusijos ir Afganistano talibų santykių perspektyva.

„Bet iš bendrų sumetimų galiu pasakyti, kad toks sąjungininkas yra žaidimas su ugnimi“, - teigė jis.

Lietuvos diplomatijos vadovas jam pritarė.

„Iki šiol nei viena Vyriausybė, nei viena valdžia, nei viena imperija, nerado būdo užmegzti tvarų ryšį su nedemokratiškais Afganistaną valdančiais žmonėmis. Visi nudegė, dėl to – žaidimas su ugnimi, man atrodo, yra labai tiksli formuluotė“, - sakė G. Landsbergis.

Ministras konstatavo, kad su ugnimi žaidžia Rusija, bet pavojus yra ir kitoms valstybėms, kurios įsitraukia į Afganistaną geopolitiškai. Jis paminėjo Kiniją.

„Klausimas, ar tai nebus naujos imperijos, bandančios pakartoti Aleksandro Makedoniečio žygį, ir to paties žygio baigtį“, - kalbėjo G. Landsbergis.

Prašo dėmesingumo, kaip kalbama apie sankcijas

Sulaukęs klausimo dėl sankcijų, M. Chodorkovskis sureagavo, kad nepatartų tokio klausimo uždavinėti Rusijos piliečiams, kurie grįžinėja į Maskvą.

„Nes atsakymas į šitą klausimą berods matuojamas šešeriais metais kalėjimo“, - sakė jis.

Spaudos konferencijos dalyvio nuomone, kalbant šiuo klausimu svarbūs du aspektai.

„Pirma, tai turi būti praktinis spaudimas V. Putino aplinkai, kad jie žinotų, kad, jeigu jie pažeidinėja žmogaus teises, ir už tai jie nebus nubausti Rusijoje, tai nereiškia, kad jie apskritai nebus nubausti. Manyčiau, kad sukurta įstatyminė bazė yra pakankama, neimant domėn korupcijos aspekto, apie kurį aš jau kalbėjau, tai gi belieka ją įgyvendinti“, - sakė M. Chodorkovskis.

Pasak jo, antras esminis aspektas yra informacinis įvedamų sankcijų aprūpinimas.

„V. Putinas tai pateikia kaip sankcijas prieš Rusiją, prieš Rusijos žmones. Visų pirma, taip nėra, nes Rusijos žmonės labiau kenčia nuo Kremliaus įvedamų kontrasankcijų. O, antra, tai nepadeda pasiekti tikslų, kurių iš tikrųjų siekiama tais veiksmais.

Todėl net žodžių lygmeniu aš visą laiką kartoju, prašau, nustokite sakyti, kad, kad tai yra sankcijos prieš Rusiją. Visų pirma dėl to, kad Rusija yra tiesiog per didelė šalis, tai – net ne Iranas, ir jokios sankcijos pačiai Rusijai kaip šaliai didelės įtakos nepadarys. Antra, dėl to, kad Rusija ir Putino režimas yra du skirtingi dalykai. Todėl net ir verbaliniu lygmeniu svarbu, kad tai būtų vadinama sankcijomis prieš Kremlių, ir taikinys turėtų būti Kremlius ir jo aplinka“, - kalbėjo M. Chodorkovskis.

Rugsėjį vyks Dūmos rinkimai

Rugsėjo mėnesį vyks Dūmos rinkimai, rašė BNS.

Praėjus metams po Rusijos opozicijos veikėjo Aleksejaus Navalno apnuodijimo Europos išorės veiksmų tarnyba (EEAS) darkart paragino Maskvą ištirti šį įvykį.

„Esame labai susirūpinę dėl A. Navalno politiškai motyvuoto arešto, jam ir jo komandos nariams pareikštų naujų baudžiamųjų kaltinimų, taip pat dėl A. Navalno organizacijos ir jo regioninių biurų uždraudimo prieš rugsėjo mėnesį vyksiančius Valstybės Dūmos rinkimus“, – sakoma EEAS pareiškime.

Prieš rinkimus valdžia didina spaudimą A. Navalno judėjimui; jo organizacijos buvo paskelbtos „ekstremistinėmis“, nes esą planavo sukilimą padedant Vakarams.

Šį mėnesį Rusijos tyrėjai apkaltino A. Navalną naujais nusikaltimais, galinčiais pratęsti jo kalinimą laikotarpiu iki trejų metų. Jei bus pripažinta jo kaltė, jis nebus paleistas iki 2024-ųjų, kai Rusijoje turi įvykti prezidento rinkimai.

„Europos Sąjunga dar kartą ragina Rusiją nedelsiant ir besąlygiškai paleisti A. Navalną. Tikimės, kad Rusija gerbs ir užtikrins žmogaus teises ir laikysis savo nacionalinių ir tarptautinių įsipareigojimų pagal Europos žmogaus teisių konvenciją“, – pabrėžė EEAS.

Tuo metu Rusija trečiadienį apkaltino Vakarus siekiu paveikti rugsėjį įvyksiančius jos parlamento rinkimus naudojantis „triukšmu“ dėl A. Navalno.

Rusijos užsienio reikalų ministerija apkaltino Vakarų valstybes bandymais išlaikyti A. Navalną naujienų darbotvarkėje „siekiant kištis į [Rusijos] vidaus reikalus, taip pat ir veikti rinkimų kampaniją“.