Dėl migrantų krizės Bilotaitė sukritikavo Skvernelio Vyriausybę

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė pažėrė kritikos „valstiečių“ dominuotai Vyriausybei, kuri, pasak jos, neadekvačiai įvertinusi situaciją savo laiku nepasiruošė būsimai migrantų krizei.

A. Bilotaitės teigimu, tai, ko ankstesnė valdžia nepadarė per 4 metus, dabartinė Vyriausybė, susidūrusi su Aliaksandro Lukašenkos režimo suorganizuota migrantų krize, turėjo padaryti per mėnesį.

„Migracijos krizė, matyt, nebuvo toks jau netikėtas dalykas. Reikėtų grįžti į 2016-2017 metus, į pratybas ir mokymus, kurie buvo tuo metu organizuojami. Buvo ruošiamasi 40 tūkst. migrantų antplūdžiui. Deja, bet turiu pasakyti, kad po to nebuvo imtasi jokių veiksmų, nebuvo parengtos preliminarios sutartys ar pasirūpinta vietomis ir infrastruktūra, kur tie asmenys turėtų būti apgyvendinti, nors realiai ir buvo ruošiamasi tokioms grėsmėms“, – ketvirtadienį surengtoje spaudos konferencijoje sakė konservatoriams priklausanti ministrė.

„Todėl tai, kas šiandien yra padaryta per mėnesį laiko, turėjo būti padaryta per 4 metus. Galima šiandien kelti klausimą dėl spartos, kad nepakankamai vyksta procesai, bet mes tai darome per labai trumpą laiką. Per mėnesį darome dalykus, kurie nebuvo padaryti per 4-5 metus“, – taikydama į Sauliaus Skvernelio 2016-2020 m. vadovautą Vyriausybę sakė A. Bilotaitė.

Politikė svarstė, kad ankstesnė valdžia išvadų dėl galimų krizių valdymo nepadarė, nes atsakingi asmenys neadekvačiai įvertino situaciją.

„Nors 2016-2017 m. ir buvo ruošiamasi, buvo daromos pratybos, buvo rekomendacijos, bet, deja, dėl tam tikrų asmenų neadekvataus situacijos vertinimo, galbūt, dėl situacijos rimtumo nesuvokimo, nebuvo imtasi tam tikrų veiksmų“, – teigė ministrė.

Tačiau pažėrusi aštrios kritikos ankstesnei, „valstiečių“ dominuotai valdžiai, politikė tvirtino, kad „kaltųjų“ dėl kilusių sunkumų suvaldant šių metų vasarą kilusią migrantų krizę, nebus ieškoma.

„Tikrai dabar nėra tas metas kai turėtume daryti kažkokius tyrimus ir ieškoti atsakingų. Dabar mes turime suvaldyti šią krizę“, – tikino A. Bilotaitė.