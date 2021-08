Išskirtinis „Delfi“ pokalbis su JAV Atstovų rūmų Ginkluotųjų pajėgų komiteto pirmininku Adamu Smithu vyko praėjusią savaitę, kai situacija Afganistane jau buvo dramatiška, bet dar nepasiekusi tragiškos atomazgos – Afganistano valdžios žlugimo, Talibano sugrįžimo ir 1975-ųjų įvykius Saigone, kai amerikiečiai taip pat skubiai turėjo palikti šalį, dėl kurios daug metų kariavo.

Lietuvoje, o prieš tai Lenkijoje apsilankiusi įtakingų JAV Kongreso narių delegacija atvyko su konkrečiais tikslais: be kita ko – įvertinti, kaip Lietuvoje laikosi čia dislokuoti amerikiečių bataliono kariai, kaip gerinama ir žadama gerinti jų gyvenimo sąlygas, turint omeny, kad JAV karių misija paremta rotaciniu pagrindu.

The first party of JLTV (50 units) reached Lithuania. 🇱🇹 🤝 🇺🇸 Military cooperation with the United States is growing. @LTU_Army | @NFIU_Lithuania | @USEmbVilnius | @LitdelNATO

Toks išskirtinis JAV šarvuotojo bataliono buvimas Lietuvoje, ko neturi kitos Baltijos šalys, Lietuvoje savaime jau laikomas pasiekimu, tačiau lietuviai neslepia noro užsitikrinti nuolatinį amerikiečių karių buvimą šalyje. Kitas Lietuvos pageidavimas – vadinamasis nuo-kulno-iki-piršto (angl. Heel-to-toe) principas, kuris reiškia, kad čia esančių amerikiečių pajėgumai, pageidautina, aprėptų kuo platesnes sritis, t. y. ne tik tankų buvimas, bet ir juos dengiančių priešlėktuvinės gynybos, galbūt artilerijos ar kiti pajėgumai turėtų galėtų atsirasti šalyje. Bet tam reikia tiek infrastruktūros sąlygų, tiek – visų pirma politinio pritarimo ir ilgalaikių įsipareigojimų.

Ar amerikiečiai pasiruošę tokius suteikti ir ar Lietuva pasiruošusi padaryti daugiau? Taip jau sutapo, kad tokie klausimai vizito metu aptarti kaip tik paūmėjus krizei Afganistane.

O jau po Kabulo žlugimo ne vienam galėjo kilti pagrįstų klausimų: nepaisant visų JAV įsipareigojimų Lietuvai ir NATO, skirtumų tarp patikimos Aljanso narės ir Afganistano, ar amerikiečiai vieną dieną tiesiog neišeis? Kas iš visos tos technikos, įrangos, karių, jei visa tai galima išgabenti, pareiškus, kad amerikiečių interesų tolesnis buvimas šalyje X daugiau neatitinka? Bent jau kol kas padėtis, o ir planai, susiję su Lietuva, regis, yra priešingi.

Finansinė parama gali tik augti

Jau ne vienerius metus per įvairias JAV programas Lietuva, kaip ir kitos Baltijos šalys sulaukia reikšmingos finansinės paramos gynybos reikmėms. Vien per Užsienio ginkluotųjų pajėgų finansavimo programą JAV Baltijos šalims nuo 2015-ųjų yra skyrsuios šimtis milijonų dolerių.

Lietuva pabrėžia, kad JAV parama ypatingai svarbi plėtojant Lietuvos gynybinius pajėgumus. Viena prioritetinių sričių – oro gynyba. Paramos lėšomis taip pat įsigyjami universalūs sraigtasparniai „Black Hawk“, šarvuotieji visureigiai JLTV, bepiločių orlaivių sistemos, ryšio ir stebėjimo priemonės, simuliacinės sistemos, prieštankinė ginkluotė ir raketos, kibernetinio saugumo įranga.

Su JAV pagalba plėtojama karinė infrastruktūra Ruklos ir Pabradės poligonuose bei Karinių oro pajėgų bazėje Šiauliuose. JAV skiriama parama Lietuvai yra itin reikšmingas indėlis Lietuvos kariuomenės modernizacijos srityje – ji sudaro vieną dešimtąją Lietuvos gynybos investicijų.

Dar daugiau, kasmet JAV Kongrese Atstovų ir Senato ginkluotųjų pajėgų komitetai priima Nacionalinės gynybos įgaliojimo įstatymą (National Defense Authorization Act, NDAA), kuris numato finansavimo eilutes visiems JAV karinių pajėgų projektams.

Tarp pastarųjų metų svarbiausių Lietuvos saugumui projektų – Europos atgrasymo iniciatyva (EAI). Pradėta dar 2016 metais su atskiru 800 mln. dolerių biudžetu atgrasymo priemonėms, kurios stiprintų JAV sąjungininkes Europoje, ši programa pasiekė piką 2019-siais, kai jai formaliai atseikėta 6,5 mlrd. dolerių. Žinoma, didžioji dalis šių pinigų nukeliavo amerikiečių karių reikmėms – infrastruktūrai, karių, technikos ruošimui, perkėlimui, išlaikymui ir pan.

Tačiau legendinio JAV senatoriaus, Baltijos šalių draugo Johno McCaino iniciatyva NDAA išrūpinta ir atskira eilutė, kuria Kongresas leido panaudoti 100 mln. dolerių iš EAI remti „vieną jungtinę Baltijos šalių programą, skirtą stiprinti atsparumą ir stiprinti pajėgumus atgrasant Rusiją“.

Prisiminus 2013 metų Lietuvos asignavimus Krašto apsaugai, tai sudarytų trečdalį Lietuvos gynybos biudžeto, o dabar tik dešimtadalį, bet ir tai yra didelė parama, juo labiau, kad tai yra pirmiausiai politinis, o kartu ir praktinis, kasmetinis įsipareigojimas. Po J. McCaino mirties Baltijos šalių saugumo iniciatyva toliau rūpinasi kiti senatoriai bei Atstovų rūmų nariai.

„Manau, ši parama augs. Baltijos šalims Kongrese yra daug paramos, ruošiame JAV gynybos įstatymą, kuriame viena dėmesio krypčių – Baltijos saugumo iniciatyvą, kuria, kaip suprantu, rūpinasi kongresmenas Rubenas Gallego. Yra Europos atgrasymo iniciatyva, kurią ketiname išplėsti ir tikimės, kad galėsime įrašyti specialią Baltijos saugumo iniciatyvą, tad esu tikras, kad parama augs“, – tikino A. Smithas.

Rep. Adam Smith, Chairman of the House Armed Services Committee, Reps. Rick Larsen and Steven Palazzo, members of the House Armed Services Committee, and Robert Gilchrist, U.S. Ambassador to Lithuania, meet 3-66AR "Burt’s Knights" - Pabrade, LV. @USArmyEURAF @USArmy @USEmbVilnius pic.twitter.com/ZoZvC9QbhK