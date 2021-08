Svečiai į kurortus atveža ne tik pajamų – pajūrio savivaldybėse pastarosiomis dienomis auga santykinis sergamumo rodiklis

Beveik visus suaugusius savo gyventojus nuo COVID-19 infekcijos viena ar dviem vakcinos dozėmis jau paskiepijusi nedidelė Neringos savivaldybė, atrodo, padarė viską, kad atvykusių į šį kurortą pailsėti svečių sveikatos apsauga būtų užtikrinta. Tačiau garantuoti, kad atvykėliai visi sveiki, niekas negali.

Tad pajūrio savivaldybėse pastarosiomis dienomis auga santykinis sergamumo rodiklis (skaičiuojant naujų ligos atvejų skaičių, dviejų savaičių laikotarpiu tenkantį 100 tūkstančių gyventojų).

Gausiai lankomoje Neringoje, naujausiais Statistikos departamento duomenimis, dabar šis rodiklis yra 577,1 atv. 100 tūkst. gyventojų, ir savaitinis naujų COVID-19 atvejų pokytis šoktelėjo 128,6 proc., dar didesnio turistų antplūdžio sulaukusioje Palangoje – 548 atv. ir pokytis – 9,1 proc. Praėjusią savaitę Neringos savivaldybėje atlikus 126 diagnostinius tyrimus dėl COVID-19 ligos nustatymo, teigiamų atsakymų gauta 13,5 proc., Palangoje – 7 proc. iš 744 tyrimų.

Kaip šį pirmadienį skelbia Statistikos departamentas, sekmadienį šalyje atlikti 6125 diagnostiniai tyrimai, iš viso jų nuo pandemijos pradžios atlikta apie 4,4 mln., ir ištirta 1,55 mln. asmenų. Mažiausia teigiamų tyrimų dalis, nesiekianti 1 procento, tenka keliolikai iš 60-ies Lietuvos savivaldybių. Tarp jų Tauragės r. – 0,9 proc. (testavimo apimtis – 1058 tyrimai), Radviliškio r. – 0,8 proc. (1058 tyrimai), Druskininkų – 0,9 proc. (740 tyrimų), Elektrėnų – 0,7 proc. (609 tyrimai).

Santykinai kitokia dabar yra situacija Skuodo rajone – 10 proc. iš 569 tyrimų, Rietavo r. savivaldybėje – 8,4 proc. iš 190 tyrimų. Naujų koronaviruso infekcijos atvejų skaičius per savaitę dvigubai paaugo Visagine, ir šiuo metu santykinis sergamumo rodiklis šiame mieste siekia 121,4 atv. per 14 pastarųjų parų 100 tūkst. gyventojų. Nepaisant to, šis rodiklis – mažesnis už vidutinišką šalyje (247 atv. 100 tūkst. gyventojų).

Šalies gyventojų sergamumo COVID-19 infekcija rodiklį šiuo metu jau viršijusios kone visos didžiosios (100 tūkst. ir daugiau gyventojų turinčios) Lietuvos savivaldybės. Tarp jų antirekordininkė – Klaipėda (626 atv. per 14 paskutinių dienų 100 tūkst. gyventojų). Uostamiestyje per praėjusią savaitę dėl infekcijos nustatymo atlikus 8540 tyrimų, ligos diagnozė patvirtinta 7 proc. atvejų.

Diagnostinio testavimo dėl COVID-19 apimtis šalyje per savaitę pasiekė 98 663 tyrimus (teigiamų atsakymų – 4,2 proc.). Vilniuje per tą patį laiką atlikus 23 156 tyrimus, diagnozė patvirtinta 4,8 proc. atvejų, Vilniaus r. – 3,1 proc. iš 2760 tyrimų, Kaune – 4,4 proc. iš 13 820 tyrimų, Kauno r. – 3,6 atv. iš 2038 tyrimų, Panevėžyje – 3,4 proc. iš 2653 tyrimų bei Šiauliuose – 1,7 proc. iš 7579 tyrimų. Pastarajame mieste per praėjusią savaitę naujų infekcijos atvejų sumažėjo 20,1 proc., ir per 14 dienų sergamumo rodiklis 100 tūkst. gyventojų dabar yra 234,6 atv., Vilniuje – 341,7 atv., Vilniaus r. – 172,5 atv., Kaune – 314,1 atv., Panevėžyje – 247,1 atv., Kauno r. – 116,9 atv.