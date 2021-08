Nuo riaušininkų mesto sprogmens nukentėjusi pareigūnė: labai skauda širdį, kai tave puola lietuvis

4 valandas trukę įžeidinėjimai, mėtomi akmenys, o galiausiai prie pat kojų numestas galingas sprogmuo: tą praėjusio antradienio naktį teko išgyventi Viešojo saugumo tarnybos pareigūnei Vidai Uselienei. Net su sužalota koja ji tęsė tarnybą ir galiausiai su kolegomis numalšino siautėjusius riaušininkus.

Rugpjūčio 10-osios vakarą pareigūnė sulaukė žinutės, kad reikia skubėti į dalinį ir iš Kauno keliauti prie Seimo rūmų sostinėje. Čia ji su kolegomis atvyko maždaug 21 val.

„Jau sunkiai privažiavome prie Seimo, nes ten buvo susirinkusi minia. Negaliu sakyti, kas buvo dieną, nes ten nebuvau ir nemačiau, bet ką mačiau vakare, tai tikrai nebuvo taikūs protestuotojai.

Tai buvo piktai nusiteikę žmogeliukai, galbūt net apsvaigę nuo alkoholinių gėrimų. Tikrai matėsi jų agresija“, – pirmuoju įspūdžiu dalinosi pašnekovė.

Stojus į rikiuotę teko atlaikyti ne tik nuolatinius įžeidinėjimus, bet ir skriejančius daiktus, į pareigūnus buvo mėtomi akmenys, kiaušiniai, jogurtai, buteliai.

„Ir išvadinti buvome tikrai visaip. Jokių malonybinių dalykų iš tos pusės tikrai nebuvo. O pyktis ir provokavimas buvo labai ryškus“, – prisiminė Vida.

Vėliava – kaip ginklas

Pareigūnė atkreipė dėmesį, kad riaušininkai Lietuvos vėliavą naudojo ir kaip skydą, ir kaip ginklą.

„Vėliavos kotas naudojamas netgi kaip šaltasis ginklas, vėliavos buvo trypiamos, tikrai nebuvo su jomis pagarbiai elgiamasi“, – sakė ji.

Be to, akmenimis ir įžeidimais svaidęsi riaušininkai, pareigūnės akimis, kaip priedanga naudojosi ir Lietuvos himnu.

„Jei riaušininkai tik pamatydavo, kad vyksta kažkoks judėjimas ir pareigūnai gali juos suimti, jie pradėdavo giedoti himną, su ta mintimi, kad tada niekas nieko jiems negali padaryti

Sužaista buvo labai „gražiai“, atrodo, kad jie puikiai žinojo, ką daro, vyko nuolatinis provokavimas, o jei kas, išsitraukiami tokie riaušininkų du koziriai – vėliava ir himnas“, – pasakojo ji.

Pašnekovė užsiminė, kad jai buvo labai skaudu išgyventi visa tai, ypač, kai savo kelią pasirinko norėdama tarnauti Lietuvai.

„Aš užaugau patriotų šeimoje. Šeimoje buvo ir politinių kalinių, tremtinių. Ta meilė Lietuvai, patriotiškumas buvo nuo mažų dienų. Tai tokiu momentu sukandi dantis, bet labai skauda širdį, kai tave puola lietuvis. Ir su juo nesusikalbėsi, jis patys net neišreiškia aiškių minčių, ko jis nori ar pageidauja, tik rėkauja padrikus šūksnius“, – sakė ji.

Pasijuto lyg filme

Pareigūnei kartu su kolegomis teko maždaug 4 valandas tyliai stovėti, klausytis užgauliojimų ir į juos skriejančių daiktų.

„Jeigu ne skydininkai, mus negyvai būtų užmėtę akmenimis, vyrukai labai gerai sudirbo ir atlaikėme beprotiškai daug akmenų“, – pastebėjo pašnekovė.

Viskas baigėsi tuo, kad į rikiuotę buvo paleistas sprogmuo. Jis nukrito tiesiai po V. Uselienės kojomis.

„Pati nemačiau atskriejančios granatos, kažkas minėjo, kad ji žalios spalvos, bet pati nemačiau. Ji pasirodė ties dešine koja mano ir tai buvo raudoni dūmai. Buvo beprotiškai didelis skausmas, nesupratau, kas įvyko, – pasakojo ji. – Pasijunti kaip kažkokiame karo filme. Tikrai gyvenime tokio jausmo nepamiršiu. Tai tave apakina, apkurtina, oro srovė didžiulė, nemoku atsakyti, bet tai beprotiškai baisus dalykas.“

Nepaisant skausmo, pareigūnė nepasitraukė iš rikiuotės ir tęsė tarnybą. Kaip pati sakė, tiesiog negali palikti kolegų.

„Tai yra komandinis darbas, aš negaliu išeiti ir palikti savo komandos. Aš esu to dalis. Pabirs penketukas, jiems bus sunkiau. Nėra tokio dalyko: man skauda, aš negaliu, man blogai“, – paaiškino ji.

Tik po riaušininkų sulaikymo pareigūnė pamatė patirtus sužeidimus – iki tol nebuvo nei laiko, nei galimybės rūpintis žaizdomis.

„Tik gavusi komandą sugrįžti pamačiau, kad koja yra apdegusi ir labai daug kraujo“, – prisiminė ji.

Žinojo, ką ir kaip daro

Pašnekovės akimis, riaušininkai ilgą laiką stengėsi, kad pareigūnai juos pultų pirmi.

„Himnas nutyla ir vėl kažkokia provokacija, erzini, erzini, erzini tuos pareigūnus, provokuoji riaušes. Kaip įsivaizduoju, jie laukė, kol mes juos pirmi pulsim. Jie buvo išdaužę autobusus, apdaužę automobilius. Bet jie laukė momento, kad galėtų save pateikti, jog jie yra aukos ir mes juos puolam.

Laukė ilgai, provokavo, provokavo ir provokavo. Tas provokavimas vyko visaip, akmenimis, buteliais, priėjimas prie pat ir aiškinimas, kokie mes tokie ar anokie esam. Tokia jų taktika buvo, mano manymu“, – sakė ji.

Be to, pareigūnė atkreipė dėmesį, kad minia buvo audrinama kelių asmenų, kurie per garsiakalbį šūkavo ir agitavo riaušininkus.

„Jie sužaidė žinodami ką ir kaip daro, – apie kurstytojus sakė ji ir pridūrė. – Nemačiau ir negaliu sakyti, kas buvo dieną, bet ta vakarinė liaudis, jai tai proga pasimušti su pareigūnais, proga padaryti kažkokius pažeidimus. Internete juk yra įrašai, kur sako, kada geriau, jei ne šiandien, gali daužyt, daryt ką nori, būsi nenubaustas. Jei taip tikėjosi, likti nenubausti.“

Be to, 4 valandas klausiusi riaušininkų riksmų, pareigūnė taip ir neišgirdo jokių aiškių reikalavimų, nebuvo šaukiama nei apie galimybių pasus, nei apie skiepus, nei apie kitus dalykus, dėl ko organizuotas protestas.

„Girdėjau labai daug plūdimo apie Seimo narius, jie rėkė, kad čia tik pradžia, kad rugsėjo 10 ateisim su ginklais. Daugiau buvo visokie grasinimai, šūksniai, kad jūs nesusitvarkote, kad mes vergai ir panašiai“, – sakė ji.

Pokalbio pabaigoje V. Uselienė užsiminė, kad jau kitą dieną sulaukė Vidaus reikalų ministrės skambučio.

„Ji manęs pasiteiravo asmeniškai, kaip sveikata, kaip jaučiuosi. Po tokių kančių ir riaušėse išgirstų žodžių buvo labai malonu išgirsti ačiū, kad esate. Tai kažkaip atpirko patirtą skausmą“, – paminėjo ji.

Per riaušes prie Seimo iš viso buvo sužalota 18 pareigūnų: nukentėjo 12 policininkų ir 6 VST pareigūnai.

Antradienio naktį sulaikyti 26 asmenys, visiems jiems pareikšti įtarimai dėl riaušių, už tai jiems gresia iki 6 metų kalėjime.

Ketvirtadienį devynis įtariamuosius teismas leido suimti, kadangi jie gali trukdyti ikiteisminiam tyrimui.