Prokuroras: kai kuriuos įtariamuosius dėl riaušių prie Seimo bus prašoma suimti

Vilniaus apygardos prokuratūra ketina kreiptis į teismą dėl dalies įtariamųjų riaušių prie Seimo organizavimo suėmimo.

„Taip, dėl kažkiek žmonių suėmimo kreipsimės. Sprendžiama dar, atsižvelgiant į situaciją, asmenybes, bus įvertinta. Kreipsimės dėl tų, kurie aršiai reiškėsi“, – BNS trečiadienį sakė Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo vyriausiasis prokuroras Nėrijus Puškorius.

Jo vadovaujamo skyriaus prokurorai kontroliuoja ikiteisminį tyrimą dėl riaušių prie Seimo.

Pasak prokuroro, į teismą turbūt bus kreipiamasi ketvirtadienį.

N. Puškoriaus teigimu, iš 26 prie Seimo sulaikytų asmenų kol kas niekas nėra paleistas iš areštinės.

„Vyksta intensyvus darbas, kiekvieną minutę gaunami ir pildomi duomenys“, – sakė N. Puškorius.

Per riaušes prie Seimo antradienio vakarą buvo sužeista 18 pareigūnų – 12 policininkų ir šeši Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.

Be to, per riaušes prie Seimo suniokotos aštuonios transporto priemonės.

Policijos generalinis komisaras R. Požėla neatmeta, kad sulaikytųjų vykstant ikiteisminiam tyrimui daugės.

Apie 5 tūkst. žmonių antradienį buvo susirinkę prie Seimo Vilniuje išreikšti nepritarimą Vyriausybės planuojamiems ribojimams, skirtiems imuniteto nuo koronaviruso neturintiems ir nesitestuojantiems žmonėms.

Pasibaigus Seimo posėdžiui dalis protestuotojų užtvėrė išėjimus iš parlamento rūmų bei išvažiavimą iš vidinio Seimo kiemo. Pareigūnams ėmus juos atitraukti nuo pastato, kilo riaušės – į pareigūnus mėtyti buteliai, signalinės raketos, prieš protestuotojus panaudotos ašarinės dujos.