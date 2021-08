Lenkijos vyriausybės vadovui atleidus vicepremjerą, iškilo grėsmė valdančiajai koalicijai

Byra Teisės ir teisingumo partijos (PiS) vadovaujama Lenkijos valdančioji koalicija - apie savo pasitraukimą paskelbė viena koalicijos partnerių. Partija „Sutarimas“ taip reagavo į ministro pirmininko Mateuszo Morawieckio sprendimą iš vicepremjero pareigų atleisti jos lyderį Jaroslawą Gowiną.

„Mes paliekame vyriausybę iškelta galva“, - pareiškė J. Gowinas. Jo atleidimas esą „de facto reiškia valdančiosios koalicijos žlugimą“. Pastaraisiais mėnesiais išaugo įtampa tarp J. Gowino partijos ir PiS.

To priežastis, be kita ko, buvo planuojamas mokesčių didinimas, kurį vicepremjeras atmetė. J. Gowinas, be to, pasisakė prieš įstatymo projektą, kuris galėtų priversti JAV žiniasklaidos koncerną „Discovery“ parduoti daugumą jam priklausančių lenkų stoties TVN akcijų.

Iš koalicijos pasitraukus partijai „Sutarimas“, PiS dabar reikalinga kitų dešiniojo spektro parlamentarų parama. Jis nemanąs, kad PiS vyriausybė parlamente praras daugumą, sakė vyriausybės atstovas Piotras Mülleris. Jis teigė esąs įsitikinęs, kad yra daugiau parlamentarų, kurie parems koalicijos siūlomas politines reformas.