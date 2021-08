Pasienio gyventojai gali likti be greitosios medicinos pagalbos – dėmesio nuolat prašo neteisėti migrantai

LNK

Svetimšalių sveikatos priežiūra pasienio savivaldybių gyventojus gali palikti be greitosios medicinos pagalbos. Varėna prašo vieno papildomo greitosios ekipažo, nes du turimi, beveik be per perstojo važinėja pas nelegalus. Kartais net dėl uodo įkandimo.

Šalčininkai mano, kad nelegalių migrantų sveikatos problemomis turėtų rūpinti vidaus reikalų ministerijos ar kariškių medikai. Varėna norėtų iš pasieniečių nuomotis keturis modulinius namukus, nes neturi, kur guldyti COVID–19 sergančių migrantų. Vardijama ir daugiau problemų, su kuriomis susiduria pasienio savivaldybės. Šimtas iškvietimų per savaitę pas neteisėtus migrantus. Tokiu intensyvumu dirba visi du Varėnoje esantys greitųjų ekipažai. O būna, kad neteisėti migrantai medikus kviečia ir dėl uodo įkandimo. „Tikrai yra daug žmonių su lėtinėmis problemomis, dermatologinėmis, kardiologinėmis problemomis. Manau, kad dabar šiek tiek padidės ir peršalimo problemų, nes 20 laipsnių temperatūroje jiems jau šalta, vaikšto su pirštinėmis tokioje temperatūroje“, – LNK sakė Varėnos poliklinikos direktorius Danas Bortkevičius. Susiję straipsniai Apgręžiant migrantus – platus pasieniečių arsenalas: kol kas jėgos neprireikė, bet viskam pasiruošta Kaip iš tiesų veiks nuskambėjęs sprendimas dėl migrantų: paprastai tokiais dalykais valstybės garsiai nesigiria Varėnos poliklinikos vadovas sako, kad tenka pasirūpinti neteisėtų migrantų sveikata trijose užkardose, todėl be dviejų greitosios ekipažų, pas svetimšalius važiuoja ir specialiai suformuota mobili komanda. Medikams išvykus pas neteisėtus migrantus tenka prašyti už 60 kilometrų esančių Druskininkų, Alytaus ar Šalčininkų pagalbos, kai medikų staigiai prireikia patiems varėniškiams. „Atvažiuoja iš kitų rajonų greitosios pagalbos ekipažai, bet už jų suteiktas paslaugas turėsime susimokėti. Ir tai bus papildomas finansinis krūvis mums“, – teigė D. Bortkevičius. Varėnos gyventojai dėl susiklosčiusios padėties nelinkę skųstis. „Reikalui esant, tai iš kitų rajonų atvažiuoja pagalba“, – sakė vienas vyras. Foto: DELFI / Orestas Gurevičius Varėniškė teigė, jog pas ją greitoji pagalba atvyko greitai. „Be abejo, kad apmaudu. Yra gi ir senų žmonių, vaikų. Kiekvienam reikia tos pagalbos, jos mes negauname“, – sakė viena vietinė gyventoja. Šalčininkų savivaldybė turi tris greitosios ekipažus, bet ir nelegalių migrantų čia virš 900. vien dėl Rūdninkų poligone kylančių neramumų, greitosios medikai čia budi kone visą parą. „Viena slaugytoja kartu su budėjimais ambulatorijoje ir greitojoje medicinos pagalboje budėjo virš 12 valandų. Toks krūvis nenormalus“, – LNK sakė Šalčininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Gžegož Jurgo. Pasienio savivaldybės jau ne kartą prašė centrinės valdžios pagalbos: Varėna dar vieno greitosios ekipažo, o Šalčininkai daugiau medikų. Tačiau iš Vilniaus kol kas tik žodinis palaikymas. „Mes dedame visas pastangas, visi kartu, kad būtų ir skiepijami šitie žmonės, jog būtų apskritai pasirūpinta jų sveikata“, – tikina sveikatos apsaugos ministras Arūnas Dulkys. Papildomų greitosios pagalbos automobilių savivaldybės negaus. Sveikatos apsaugos ministerija siūlo kitą išeitį savivaldybėms – formuoti mobilias medikų komandas, galinčias dirbti su migrantais. Arba rasti budintį mediką. „Mano klausimas, iš ko jas formuoti? Nes mums poliklinikoje trūksta 3 šeimos gydytojų. Į tas brigadas jie irgi yra integruoti, mums jų trūksta, nežinau kaip juos suformuoti“, – teigė Varėnos savivaldybės administracijos direktorius Alvydas Verbickas. Foto: DELFI / Orestas Gurevičius O Šalčininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas G. Jurgo teigė, kad jų pasiūlymas paprastas – tokiems objektams kaip Rūdninkų poligonas pagelbėtų arba VRM sistemos medikai, arba karo medikai. Varėna prašo ir patalpų koronavirusu sergantiems nelegaliems migrantams. Dabar sergančių yra 6, bet neabejojama, jog bus daugiau. „Savo gyventojus vežam į Alytų, esame sudarę sutartį, į Vilnių. Čia šitas klausimas neišspręstas“, – kalbėjo A. Verbickas. Jis teigė, jog koronavirusu sergantys neteisėti migrantai šiuo metu yra užkardoje. Kol kas neaišku, kokia tvarka migrantams bus skiriami vaistai. Nusipirkti jų svetimšaliai negali, mat prieš kirsdami Lietuvos sieną atsikratė dokumentų.

Įvertink šį straipsnį Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.







( 17 žmonių įvertino) 3.0588

Susiję straipsniai