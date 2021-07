Bilotaitė: jau yra padarytas sprendimas, dabar palapinės važiuoja į Rūdninkų poligoną

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė pranešė, kad naujasis palapinių miestelis neteisėtai Lietuvos-Baltarusijos sieną kirtusiems migrantams apgyvendinti jau pradedamas statyti Rūdninkų poligone. Tuo pačiu ministrė pabrėžė, kad protestus Dieveniškėse, pasak jos, kursto įvairios politiškai neramumais suinteresuotos grupės, tačiau ministerija nuo planų ten neatsitraukia.

„Jau yra padarytas sprendimas, dabar palapinės važiuoja į Rūdninkų poligoną, kuris yra Viešojo saugumo tarnybos prižiūrima ir valdoma teritorija. Ten bus tikrai nesudėtinga užtikrinti saugumo klausimus ir labai palanki teritorija, kurią galima iki 1,5 tūkst. žmonių apgyvendinti. Palapinės jau ten keliauja, žmonės dirba. Tikimės, kad greitu metu ten galėsime vežti žmones“, – pirmadienį po neformalaus ministrų pasitarimo žurnalistams prie Vyriausybės sakė A. Bilotaitė.

Pasieniečių užkardose vietos, jos teigimu, nebėra.

„Sprendžiame šią situaciją kaip įmanoma“, – tikino ji.

Nuo planų Dieveniškėse neatsitraukia: įžvelgia politiškai motyvuotą protestų kurstymą

Paprašyta pakomentuoti situaciją Dieveniškėse, ministrė pabrėžė, kad ten į protestus įsijungusios „įvairios grupės“.

„Tame tarpe grupės, turinčios politinių motyvų, užsiimančios tam tikra galbūt neteisėta veikla. Tas labai jaučiasi. Mes labai aiškiai dėliojame žinutę – ten tikslas apgyvendinti pirmiausia pažeidžiamas grupes, vaikus iki rugsėjo 1 d. Nepaisant to žmonės klaidinami, bauginami, matyt, turint kažkokius interesus ir motyvus. Tai labai negerai šiuo laikotarpiu, kai visi turime būti susitelkę“, – pabrėžė A. Bilotaitė.

Jos teigimu, kurstant protestus įžvelgiamas nenoras, kad teritorijoje būtų daugiau pareigūnų.

„Matyt, yra noro gauti politinių dividendų, ar kitokių motyvų, nes ta vietovė turi specifiką. Matyt, yra didelis nenoras, kad ten būtų daugiau pareigūnų, daugiau kontrolės ir tai galimai sutrikdytų tam tikras neteisėtas veikas“, – pažymėjo A. Bilotaitė.

Nuo sprendimo Dieveniškėse apgyvendinti migrantus ministerija, jos teigimu, neatsitraukia.

„Manau, kad bus padaryti kažkokie sprendimai, bet tokios neteisėtos organizuotos veiklos, kas dabar vyksta, yra labai bloga tendencija. Tai netoleruotina mūsų valstybėje“, – akcentavo ministrė.

A. Bilotaitė pabrėžė, kad ministerija tęs darbus.

„Mes neatsitraukiame nuo savo pozicijos. Tikrai netoleruotina, kad interesų grupės, turinčios įvairiausių motyvų, šiandien grasintų, darytų poveikį ir keltų kažkokias abejones, baugintų, gąsdintų žmones“, – dėstė ministrė.

„Tiems žmonėms reikėtų nuvažiuoti į užkardas ir pažiūrėtų į vaikus – tų vaikų mes turime nemažai. Mes kalbame apie jų apgyvendinimą. Pirmiausia reikėtų įsivertinti, ar tie vaikai galėtų sukelti kažkokį grėsmingą dalyką. Manau, visi suprantame, kad ne. Tas gąsdinimas, žmonių kurstymas yra veikimas prieš valstybę“, – akcentavo A. Bilotaitė.

Ministrė: tęsiamas koncertinos tiesimas

Šiuo metu, anot A. Bilotaitės, tęsiamas ir koncertinos tiesimas.

„Koncertinos įsigijimas vyksta. Tas procesas, kuris susijęs su tiekimu, nenutrūksta. Rytoj ryte pasieks 100 kilometrų koncertinos iš Estijos“, – teigė ji.

Siūlymą pagelbėti su koncertinos resursais, pažymėjo A. Bilotaitė, yra pateikusios ir kitos šalys – Danija, Slovėnija.

„Vyksta pirkimai ir pas mus Lietuvoje. Jie išskaidyti – kurie vyksta dabar, yra mažos vertės. Didysis pirkimas taip pat vyksta. Mūsų kariškiai yra pasiruošę, tai yra žmonės, kurie montuos – tik ateina kocenrtina, jie iškart eis ir montuos“, – sakė ministrė.

A. Bilotaitė patikino, kad sprendžiamas ir tvoros klausimas.

„Gali būti, kad pavojingiausiuose ruožuose bus ir koncertina, ir tvora. 100 kilometrų yra pažeidžiamiausi ruožai ir mūsų prioritetas yra pirmiausia pažeidžiamus ruožus padengti kaip galima skubiau. Bet, žinoma, tikslas padengti visą sieną su Baltarusija“, – tvirtino ji.

Viceministras: pirmasis modulinių namelių miestelis – Medininkuose

Vidaus reikalų viceministras Arnoldas Abramavičius teigia, kad pirmasis migrantams skirtas modulinių namelių miestelis Medininkuose, Pasieniečių mokyklos teritorijoje bus įrengtas rugpjūčio pradžioje.

Anot jo, nameliuose bus galima apgyvendinti iš viso apie 850 migrantų – šiuo metu laukiama atvykstančių konteinerių.

„Ten galbūt ir būtų pirmasis toks objektas. Pirkimai atlikti, 850 vietų būtų perkelta į Medininkų pasieniečių mokyklą. Tai bus rugpjūčio pradžia. Pirkimai didėtų, jie, manau, jau dabar vyksta, perka Valstybės sienos apsaugos tarnyba“, – BNS penktadienį sakė viceministras.

Anot jo, į šį miestelį bus perkelti migrantai iš pasienio užkardų, savivaldybių patalpų – mokyklų ir kitų vietų.

„Tai nereiškia, kad nepasipildys nauji žmonės, procesas yra permanentinis. Bus nauji konteineriai, bus ieškoma naujų vietų“, – teigė jis.

A. Abramavičius taip pat patikino, kad dar viena nauja stovykla turėtų atsirasti rudenį, šiuo metu vienas realiausių nagrinėjamų variantų yra 16 hektarų teritorija Augustavo kaime šalia Švenčionėlių.

„Kol kas taip, bet supraskime, kad nesiruošiame ieškoti stovyklų variantų, kad tik Švenčionių savivaldybėje, pasienyje yra devynios savivaldybės, visose savivaldybėse galėtų būti, nenorėčiau ieškoti kažkokio supriešinimo (...). Spalis yra kritinis laikotarpis, bet kol kas termino nepasakysiu“, – sakė A. Abramavičius.

Didžiausia stovykla – 2 tūkst. migrantų

Viceministras taip pat patikino, kad didžiausioje migrantų stovykloje gyventų ne daugiau nei 2 tūkst. asmenų, nors pagal pesimistiškiausią scenarijų vertinama, jog Lietuva gali sulaukti ir 40 tūkst. migrantų.

„Juodasis scenarijus – taip, gali apimti 40 tūkst. migrantų, bet ką tai reiškia, per kurį laikotarpį – jei per liepą jau turėsime 3 tūkst., tai per metus gali būti 40 tūkst., tas skaičius visiškai realus. Bet jokiu būdu ne, jie negali būti vienoje vietoje“, – kalbėjo A. Abramavičius.

Anot jo, tiek tarptautinės migracijos organizacijos reikalavimai, tiek praktinių stovyklų organizavimo reikalavimai numato ne didesnes nei 5 tūkst. asmenų stovyklas.

„Kita vertus, Lietuvos sąlygomis mes 5 tūkst. nesame pasiruošę, nes tokio dydžio stovyklos pietiniuose kraštuose paprastai yra įrengiamos. Bet, sakykime, 1,5-2 tūkst. būtų optimalus skaičius. “, – pridūrė pašnekovas.