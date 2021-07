Lietuvoje vyksta pratybos hibridinėms ir aukšto intensyvumo grėsmėms atremti

Lietuvoje nuo penktadienio vyksta Vokietijos karių pratybos „Greitas kardas“, skirtos hibridinėms ir aukšto intensyvumo grėsmėms atremti.

Kaip pranešė kariuomenė, iki liepos 29 dienos vyksiančiose pratybose Pabradėje, Švenčionių rajone, pirmą kartą Lietuvoje realiai dislokuojamas divizijos štabas su jai pavaldžių brigadų štabais.

Lietuvos kariuomenės Generolo Silvestro Žukausko poligone vykstančiose pratybose treniruojasi Vokietijos 10-osios tankų divizijos štabas ir brigadų vadovavimo elementai.

Pratybų tikslas – kuo greičiau perdislokuoti štabus ir vadovavimo elementus į NATO priešakinį regioną, siekiant stiprinti sąjungininkų tarpusavio sąveiką ir gebėjimą veikti kartu.

Šias Vokietijos kariuomenės štabų pratybas NATO sąjungininkės teritorijoje divizijos vadovybė surengė savo iniciatyva.

Pratybų scenarijus sukurtas mokyti atremti hibridines grėsmes ir vykdyti kolektyvinės gynybos aukšto intensyvumo operacijas. Pratybose bus vykdomi orlaivių skrydžiai su realiomis vietovės išžvalgymo užduotimis.

Per pratybas priešakinė divizijos vadavietė, jos vadovaujamų brigadų vadavietės, pratybų vertinimo ir dalis pratybų padalinių persikelia į Lietuvą, o divizijos pagrindinė vadavietė ir kiti padaliniai lieka Vokietijoje, Vildflekene, ir iš ten užtikrina pratybų eigą mūsų šalyje.

Šios kasmetinės pratybos pirmą kartą dėl pandemijos perkeltos iš žiemos į vasarą. Šiuo metu vykstančių visų pratybų metu taikomos prevencinės koronaviruso plitimo priemonės. Be to, Lietuva per šias pratybas užtikrina priimančios šalies paramą – logistiką, aprūpinimą, pirkimo procedūras, transportavimą, maitinimą ir kitas paslaugas.

Tai pirmosios Vokietijos 10-osios tankų divizijos štabo su priskirtais padaliniais pratybos užsienyje.