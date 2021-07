Ekspertas apie Dulkio reakciją po Nausėdos kritikos: tai – ne atsakymas

Šalies vadovas Gitanas Nausėda, trečiadienį savo dviejų metų prezidentavimo proga surengė spaudos konferenciją, kurios metu nepagailėjo kritikos Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM) ir ministrui Arūnui Dulkiui dėl netenkinančių vakcinavimo tempų. Politologų nuomone, nors kritika A. Dulkiui yra pagrįsta iš dalies, tačiau, pabrėžia ekspertai, ministras turi į tai sureaguoti ir pateikti tikslius paaiškinimus apie įgyvendintas vakcinavimo spartinimo priemones bei tolesnius planus.

Girnius: kritika nestebina, tačiau pagrįsta yra tik iš dalies

Kaip priminė Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) politologas Kęstutis Girnius, prezidentas G. Nausėda nuo pat šios Vyriausybės formavimo turėjo neigiamą požiūrį į A. Dulkį.

Dėl to šalies vadovo kritika ministrui, pasak politologo, nestebina.

„Reikia prisiminti, kad Nausėda nuo pat pradžių buvo neigiamai nusistatęs Dulkio atžvilgiu, mėgino užtikrinti, jog jis netaptų minsitrų. Šimonytės tvirta intervencija įtikino Nausėdą jį paskirti, tai toks abejingumas visą laiką egzistuoja“, – pažymėjo K. Girnius.

Pagrindo nepasitenkinimui, jo teigimu, yra, tačiau ne visų problemų sprendimai, atkreipė dėmesį K. Girnius, yra ministro rankose.

„Manau, kad yra pagrindo būti nepatenkintu vakcinacijos tempu – Vyriausybė tikrai labai lėtai ir per vėlai pradėjo reklamuoti bei skatinti žmones vakcinuotis. Antra vertus, reikia prisiminti, kad yra tie antivakseriai – žmonės, kurie nutarę nesiskiepyti ir tu jų jokiu būdu negalėsi įtikinti. Tai nepaisant to, ką Dulkys darytų, yra ribos, ką galima daryti su neracionaliais žmonėmis“, – atkreipė dėmesį politologas.

Prezidentas G. Nausėda trečiadienį, kalbėdamas apie lėtus vakcinavimo tempus, pabrėžė, jog jei tempai nespartės, teks kelti klausimą – „o kam reikalinga tokia sveikatos apsaugos ministerija, jei mes nepriartėjame prie to 70 procentų tikslo“.

„SAM nėra specialus vienetas, kuris buvo specialiai sukurtas kovoti su COVID-19. Jis atlieka labai daug plačių ir įvairių funkcijų, tai tokios kalbos yra tuščias grasinimas“, – pastebėjo K. Girnius.

Paklausus, ar dėl lėtėjančių vakcinacijos tempų premjerė Ingrida Šimonytė neturėtų kelti A. Dulkio atsakomybės klausimo, K. Girnius atsakė neabejojantis, jog Vyriausybės vadovė pastabas išsako pačiam ministrui.

„Dulkys yra premjerės numylėtinis. Jos dėka jis pateko į ministeriją. Tai, kad ji jį palaiko, yra pilnai suprantama. Aš manau, kad jeigu ji jaučia kokius jo darbo trūkumus, tai, be abejonės, yra pasakiusi privačiai arba vyriausybės posėdyje.

Vėl įsivelti į viešas diskusijas ar ginčus – Nausėda pasakė tą, Šimonytė atsakė tuo, aš manau, būtų visai nenaudinga. Jos parama yra žinoma ir eskaluoti nesutarimus su Nausėda būtų, manau, nenaudinga bei neprotinga“, – teigė VDU politologas.

Jurkynas: Dulkio pasiteisinimas, kad jo likimas premjerės rankose, – ne atsakymas

Panašiai kalbėjo ir Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Jean Monnet profesorius Mindaugas Jurkynas.

„Skiriant Dulkį sveikatos apsaugos ministru, kai buvo formuojama Vyriausybė, tai premjerė I. Šimonytė pasakė, kad ji pati už jį prisiima atsakomybę – tą visi, manau, atsimena. Natūralu, kad ministrai yra premjero kompetencijoje ir pirminėje atsakomybėje“, – komentavo politologas.

Vis dėlto prezidento G. Nausėdos pareikštą kritiką ministrui jis įvertino kaip nedidelę.

„Kritika, sakyčiau, buvo pakankamai nedidelė. Juolab, vasara dar nesibaigė, žmonių skiepijimasis priklauso nuo kelių veiksnių: vienas iš jų yra SAM sudaryti planai, priemonės, jų koregavimas pagal žmonių skiepijimosi tempus, norus, o iš kitos pusės yra pačių žmonių nusistatymas, kurį, jei žmonės yra neigiamai nusistatę, nepakeis bet kokios Vyriausybės ar kitos valdžios priemonės.

Jei žmogus nenori skiepytis ir už tai nenumatomos sankcijos ar kažkokios skatinimo priemonės, tai gali ir nepaveikti“, – teigė M. Jurkynas.

Vis dėlto, pabrėžė profesorius, skatinti žmones vakcinuotis ir kaip tai daryti – vykdomosios valdžios ir SAM atsakomybė.

„Jei nėra kažkokių naujų priemonių, kurios, reaguojant į lėtėjančius vakcinavimo skaičius ir galbūt didėjantį sergančiųjų skaičių tarp nepasiskiepijusių, gali kelti klausimus, kodėl SAM nesiūlo naujų ar kitokių priemonių, kad situaciją bandytų spręsti.

Niekas nesitiki, kad stebuklingai, kaip burtų lazdele pamojus, visi bus paskiepyti, bet kažkokių naujų priemonių ar būdų kol kas nematyti“, – pažymėjo ekspertas.

Mindaugas Jurkynas Foto: Asmeninio archyvo nuotr.

Be to, kaip kartu atkreipė dėmesį M. Jurkynas, prezidentas be visų kitų savo funkcijų atlieka ir politinio gyvenimo monitoringą.

„Aišku, dabar, kai buvo proga – du metai nuo jo prezidentavimo pradžios, spaudos konferencijos metu jis atliko tą politinės stebėsenos funkciją ir įvardijo tam tikras sritis, kur jis, kaip prezidentas, mano, kad turėtų būti didesnis proveržis, naujos priemonės“, – sakė profesorius.

Premjerė I. Šimonytė pati ne kartą yra pripažinusi, kad skiepijimo tempai netenkina, dėl to, pasak M. Jurkyno, Vyriausybė turi pasiūlyti priemones situacijos gerinimui ir žiūrėti, ar kitos priemonės tą situaciją keičia, ar ne.

Savo ruožtu po prezidento kritikos A. Dulkys žurnalistams teigė, kad jo tolesnio darbo ministro kėdėje likimas – premjerės rankose. Apie tai skaitykite čia.

Vis dėlto M. Jurkyno nuomone, šioje situacijoje ministras mažų mažiausiai turėtų paaiškinti apie SAM dedamas pastangas, valdant situaciją.

„Čia yra ne atsakymas. Atsakymas turėtų būti toks, kad mūsų buvo priemonės tokios – jis kai ėjo į Prezidentūrą, tai turėjo 130 punktų kažkokį planą, kurio niekas nematė, kaip supratau. Jis galėtų sakyti su humoru, kad darėm pirmuosius penkiasdešimt punktų, po to buvo numatyti kiti ir taip toliau – pasakyti, kurias priemonės darė, kurios neveikė, kurios numatytos toliau: išbandysim šias, skatinsim, bus sankcijos, mobilieji punktai, švietimas, dar kažkas.

Tačiau jeigu to nepasako, tai mes galime klausti: ar ministras neturi ką pasakyti?“, – pastebėjo VDU Jean Monnet profesorius.

Arūnas Dulkys, Ingrida Šimonytė, Gitanas Nausėda Foto: LRPK

Nausėda kritikavo SAM ir dėl planų, ir dėl šaldytuvuose dūlančių vakcinų

G. Nausėda savo kalboje trečiadienį pažymėjo, kad apie 800 tūkst. vakcinų nėra panaudota ir „dūla šaldytuvuose“. Plačiau apie visą šalies vadovo kalbą galite skaityti čia.

Šalies vadovas taip pat teigė, jog jo suburta sveikatos ekspertų taryba buvo skirta tam, kad pereinamuoju valdžių laikotarpiu politikai gautų mokslų paremtas žinias.

„Deja, pasigendu aktyvesnių SAM pastangų ir veiksmų, skatinant vakcinavimą. Susidaro įspūdis, kad veiksmų plano – ar tai būtų 130 punktų planas gruodį, ar bent 5 žingsnių planas skatinant vakcinaciją dabar, paprasčiausiai nėra“, – kritikos SAM pažėrė G. Nausėda.

Jis kalbėjo, kad visa atsakomybė dabar yra SAM rankose.

Pasigenda vakcinacijos rezultatų: kuo Lietuva blogesnė?

Šalies vadovas teigė, kad tikslą paskiepyti 70 proc. suaugusių šalies gyventojų pasiekė 8 ES valstybės.

„Artimiausiomis savaitėmis tokių valstybių skaičius padvigubės. Artimiausiomis savaitės ir ES, kaip visuma, pasieks ir peržengs 70 proc. vakcinuotų gyventojų skaičių. Kyla klausimas, kuo Lietuva yra blogesnė ar kokias blogesnes starto sąlygas ji turėjo, kad jai šito tikslo šiandien pasiekti nepavyksta. Klausimas tebelieka atviras“, – teigė G. Nausėda.



Prezidentas teigė, jog spaudimas SAM tik didėja. „Mes dabar jau akivaizdžiai matome priežastinį ryšį tarp skiepijimosi ir susirgimų. Ir ypatingai, sunkių atvejų. Jeigu mes nenorime vėl užsidaryti rudenį, mes privalome išnaudoti likusius vasaros mėnesius ir padaryti tai, ką padarė kitos valstybės“, – ragino G. Nausėda.

Todėl jis žadėjo kelti klausimą – kokį planą SAM turi per likusius vasaros mėnesius. „Pripažįstant tai, kad tai, kas buvo žadėta, nebuvo padaryta“, – sakė jis.

„Puikiai prisimenu kaip prieš 3 mėnesius man žmonės sakė – sutvarkykite tiekimą, mes vakcinuosimės. Tiekimas susitvarkė (…), bet šiuo metu turime 55 procentus.

Manau, kad šiandien nėra aiškaus veiksmų plano, naudojamos priemonės yra atšipusios, sukami tie patys reklaminiai filmukai, kurių jau niekas nebežiūri. Dabar reikėtų identifikuoti, kurios grupės yra probleminės“, – aiškino G. Nausėda.

Jis teigė, jog jei tempai nespartės, teks kelti klausimą – „o kam reikalinga tokia sveikatos apsaugos ministerija, jei mes nepriartėjame prie to 70 procentų tikslo“.

Išreiškė palaikymą Dulkiui: kritikai reikia autoriteto

Reaguodamas į prezidento žeriamą kritiką A. Dulkiui, buvęs premjeras, Europos Parlamento narys Andrius Kubilius savo ruožtu feisbuke ketvirtadienį padėkojo ministrui.

„O aš noriu padėkoti ministrui Arūnui Dulkiui ir jo visai komandai: už suvaldytą pandemijos bangą. Ir už racionalų vakcinacijos plano įgyvendinimą.

Žinome ką šiomis nelengvomis dvigubos pandemijos ir pabėgėlių krizės metu daro Vyriausybė ir ką jai pavyksta pasiekti. Žinome kas rūpi Seimo daugumai ir dėl ko ji ginčijasi su opozicija“, – feisbuke rašė politikas.

Kritikos strėlių EP narys A. Kubilius negailėjo ir pačiam šalies vadovui.

„Apie Prezidentą žinome tiek, kad toks yra ir, kad jam patinka juo būti. Tikėtis, kad Prezidentas nekritikuos ministro Dulkio, būtų naivu. Tikėtis padorios padėkos taip pat būtų naivu. Tiesa sakant, – tai nebejaudina. Nes ir kritikai reikia autoriteto, ne tik lyderystei“, – feisbuke ketvirtadienį rašė A. Kubilius.