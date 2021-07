Profesorius Stankūnas: tikėtina, kad penktadienį atsibusime jau geltonoje COVID–19 zonoje

Lietuvoje per praėjusią parą nustatyta 102 nauji koronaviruso atvejai. Taigi, sergamumo rodiklis per 14 dienų 100 tūkst. gyventojų jau siekia 24,4 atvejų. Lietuva vis dar patenka į žalią COVID–19 zoną, bet viršijus 25 atvejus 100 tūkst. per 14 dienų šalis jau pasieks geltoną COVID–19 zoną.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (LSMU) profesorius Mindaugas Stankūnas naujienų portalui lrt.lt teigė, jog jau penktadienį Lietuva gali pasiekti geltoną COVID–19 zoną. „Galime tikėti, kad atvejų skaičius augs, matome jau dabar augimą, ir sakykime, dar šiandien Lietuva yra toje „žaliojoje“ zonoje, bet greičiausiai tai yra paskutinė diena, rytoj jau atsibusime „geltonojoje“, – lrt.lt teigė mokslininkas M. Stankūnas. Susiję straipsniai Simonaitytė: pagrindinė naujo karantino mintis – visos veiklos veiktų kuo ilgiau žmonėms, turintiems Galimybių pasus Šimonytė: kovojant su nauja kovido banga, gali būti grįžta prie kai kurių pasiteisinusių priemonių Kai atvejų skaičius 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų viršys 25 – pasieksime geltoną B1 COVID-19 zoną. O viršijus 50 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų – geltoną B2 COVID-19 zoną. Atvejų skaičiui 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų pasiekus 100 Lietuva pateks jau į raudoną C1 zoną. Nuo 150 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų – raudoną C2 zoną. O viršijus 200 atvejų 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų – C3. O kai atvejų skaičius jau viršys 500 atvejų per 100 tūkst. gyventojų per 14 dienų – bus pasiekta juoda D zona. Praėjusią parą nustatyti 102 nauji COVID–19 atvejai, nuo šios ligos mirė vienas žmogus, ketvirtadienį pranešė Statistikos departamentas. 14 dienų naujų atvejų skaičius 100 tūkst. gyventojų pakilo iki 24,4, o teigiamų diagnostinių testų dalis per parą ūgtelėjo iki 0,9 procento. Šalyje atlikti 5778 molekuliniai (PGR) ir 2824 antigeno tyrimai dėl įtariamo koronaviruso. Iš viso Lietuvoje nuo pandemijos pradžios COVID–19 susirgo 279 tūkst. 488 žmonės, iš jų tebesergančių per parą padaugėjo iki 678. Nuo šios ligos iš viso mirė 4404 žmonės, tiesiogiai ir netiesiogiai su COVID–19 siejama 8980 mirčių.

