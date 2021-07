Nausėda sako dar nenusprendęs, ar sieks antrosios kadencijos

Savo antrąją metinę spaudos konferenciją trečiadienį surengęs šalies vadovas Gitanas Nausėda tikina dar negalvojęs, ar sieks antrosios kadencijos prezidento pareigose 2024 metais.

„Na šiandien aš tikrai labai atvirai pasakysiu, apie tai negalvoju, nes man, tiesą sakant, tai yra neįdomu dėl daugelio aplinkybių“, – spaudos konferencijoje kalbėjo G. Nausėda.

Pasak jo, pirmiausiai esą siekiama koncentruotis į suplanuotų darbų užbaigimą šioje kadencijoje.

„Pirma, mes neįgyvendinome to, ką pažadėjome žmonėms prieš pirmąją kadenciją, ir aš turiu dar gerus trejus metus. Mes jau šį bei tą padarėme, nepaisant to, kad nebuvo lengva, buvo kitos institucijos su savo įsivaizdavimais. Manau, kad dar daug padarysime ir per likusius trejus metus“, – tvirtino šalies vadovas.

Be to, prezidento teigimu, sprendimą, ar siekti dar vienos kadencijos, gali lemti ir kitos aplinkybės, kurių numatyti šiuo metu dar nėra įmanoma.

„O kita kadencija, žinote, gyvenimas yra labai įdomus, ir sveikatos dalykai gali turėti įtakos, ir kiti planai. Šiandien tikrai yra pernelyg ankstyva, ir jeigu kažkas jau žino, ką aš darysiu 2024 metais, reiškia, kad jie turi daugiau informacijos negu aš“, – sakė G. Nausėda.