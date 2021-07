Nausėda: turime gerbti migrantų teises, bet netapti pereinamuoju kiemu

Nelegalių migrantų teisinės padėties klausimus reikia spręsti gerbiant jų teises, tačiau nepadarant iš Lietuvos pereinamojo kiemo, sako prezidentas Gitanas Nausėda.

Trečiadienį surengtoje spaudos konferencijoje jis teigė, jog teisinę migrantų padėtį reikia sureguliuoti taip, „kad bent jau neskatintume naujo migrantų antplūdžio“.

„Šioje vietoje turime sureguliuoti tuos santykius gerbdami žmogaus teises, bet, kita vertus, nepadarydami pas mus pereinamojo kiemo, nes tas mūsų pereinamasis kiemas reikš, kad šitie žmonės neužsibuvę Lietuvoje judės toliau ir mes tik gilinsime problemos mastą visos Europos Sąjungos mastu“, – sakė prezidentas.

G. Nausėda taip pat teigė pasigendantis veiksmų koordinavimo sprendžiant migrantų krizę.

„Šiandien ko labiausiai pasigendu – ne tiek veiksmų trūksta, tiek šitų veiksmų koordinavimo“, – kalbėjo jis.

Seimas antradienį priėmė įstatymų pataisas, kurios pagreitins migrantų prieglobsčio prašymo nagrinėjimo procedūras, taip pat apribos neteisėtai sieną kirtusių migrantų laisvą judėjimą, susiaurins kitas jų teises. Jas kritikuoja žmogaus teises ginančios organizacijos.

Prezidentas teigė, jog Lietuva taip pat turi stiprinti sienos kontrolę ir apsaugą, kuo nebuvo pakankamai pasirūpinta iki šiol.

„Pripažįstame, kad šitoje vietoje to, ką nepadarėme per pastaruosius dešimt metų, per vieną mėnesį nepadarysime – dabar galime tik graužtis nagus, kad nepasirūpinome savo sienos kontrole per pastaruosius dešimt metų, nors buvo aišku, šalia kokios valstybės gyvename“, – kalbėjo jis.

Taip pat G. Nausėda teigė, jog reikia bendrauti su migrantų kilmės bei tranzitinėmis valstybėmis – Iraku ir Turkija.

„Šiuo metu užsienio reikalų ministras lankosi tose valstybėse – gerai, pažiūrėsime, kokių rezultatų pavyks pasiekti“, – sakė šalies vadovas.

Savo ruožtu jis teigė atkreipęs Europos Sąjungos lyderių dėmesį į šią Lietuvos problemą.

„Europoje šitos problemos suvokimas yra labai aiškus ir tikrai jis yra visiškai akivaizdus, nes Europa puikiai supranta, kad tai yra išorinė Europos Sąjungos siena ir mes turime pasirūpinti jos saugumu“, – tvirtino prezidentas.

Iš viso šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikyti 1738 neteisėti migrantai.

Pasieniečiai teigia, kad didelė dalis sulaikytųjų per Lietuvą siekia patekti į Vakarų Europos valstybes. Politikai migrantų antplūdį vadina Baltarusijos režimo hibridine ataka.

Baltarusija sako migrantų nebestabdanti dėl ES sankcijų.