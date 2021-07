Dar birželio pabaigoje Severomorske, pagrindinėje Rusijos Šiaurės laivyno bazėje buvo juntamas sujudimas: iš čia jau buvo išvykę Kremliaus kontroliuojamų kanalų propagandistai, visais įmanomais rakursais nufilmavę ir išliaupsinę pajėgiausiu laikomo Šiaurės laivyno pasididžiavimą – atominį povandeninį laivą „Knyaz Vladimir“.

Nesyk atidėliotas naujos kartos Borei-A klasės raketnešio projektas galiausiai pradėtas statyti 2012-siais – ceremonijoje dalyvavo pats Vladimiras Putinas.

Dar po kelių atidėliojimų pernai į laivyną priimtas „Knyaz Vladimir“ yra Rusijos strateginio arsenalo dalis. Įprastai tokie laivai budi Barenco, Arkties jūrose, kur yra jų operaciniai veikimo rajonai. Tad ką jis veiks Baltijos jūroje?

Pastarąją savaitę čia įplaukė ne tik „Knyaz Vladimir“, bet ir Šiaurės laivyno povandeniniai laivai „Oriol“ bei „Vepr“, o taip pat raketinis kreiseris „Maršal Ustinov“, desantinis laivas „Piotr Morgunov“, kovai su povandeniniais laivais skirtas „Viceadmirolas Kulakovas“ bei juos lydintys vilkikai – jei vienas iš „pasididžiavimų“ pakeliui netikėtai sugestų, kaip jau yra ne sykį buvę.

Danish defense reports a Russian Borei-A class ballistic missile submarine entered Baltic Sea this morning for naval parade in St Petersburg. https://t.co/dQa5MtRpvQ