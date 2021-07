Eil. Nr. Šalis (teritorija) Taikomi reikalavimai keliautojams

Šalys, priskiriamos raudonai ir pilkai zonai

1.1. Europos ekonominės erdvės šalys Prieš atvykstant į Lietuvą, ne anksčiau, nei 48 val. iki kelionės pradžios, privaloma užpildyti anketą ir gautą patvirtinimą (QR kodą) pateikti vežėjui prieš patenkant į transporto priemonę arba, jeigu vykstama savo transportu, NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte.Pasienio darbuotojai, taip pat kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantys Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Ekonominės Erdvės valstybės sieną asmenys: vykstantys darbo reikalais, mokiniai ir juos į ugdymo įstaigą vežantys asmenys, studentai ir stažuotojai turi užsiregistruoti ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, išskyrus, kai keliaujama keleiviniu transportu.Privalomas tyrimas dėl COVID-19 (pripažįstamas PGR arba antigeno testas, serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas). Tyrimas nereikalingas paskiepytiems pagal visą vakcinacijos schemą ir persirgusiems asmenims, yra ir kitų išimčių, kurios skelbiamos čia https://nvsc.lrv.lt/isimtys.PGR tyrimas dėl COVID-19 turi būti atliktas ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą ir gautas neigiamas atsakymas, antigeno testas turi būti atliktas ne seniau nei prieš 48 val. iki atvykimo į Lietuvą ir gautas neigiamas atsakymas. Neigiamą tyrimo rezultatą įrodantį dokumentą prieš kelionę privaloma pateikti vežėjui. Testą dėl COVID-19 bus privaloma turėti asmenims nuo 16 metų imtinai. Užsieniečiai, vežėjų transportu atvykstantys į Lietuvą dėl humanitarinių priežasčių, neturi vežėjui pateikti neigiamo tyrimo atsakymo, tačiau privalo per 24 valandas nuo atvykimo užsiregistruoti tyrimui Lietuvoje.Išimtis taikoma keliaujantiems savo transporto priemone asmenims, kurie turi turėti ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą atlikto tyrimo gautą neigiamą atsakymą arba per 24 val. nuo atvykimo turi registruotis ir atlikti tyrimą Lietuvoje.Pasienio darbuotojai, kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantys Lietuvos ir kitos Europos Ekonominės Erdvės valstybės sieną, asmenys, vykstantys darbo reikalais, mokiniai ir juos į ugdymo įstaigą vežantys asmenys, studentai ir stažuotojai, turi turėti ne seniau nei prieš 7 dienas prieš grįždami ar atvykdami į Lietuvą atliktą tyrimą dėl COVID-19 ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą, jei vyksta savo transportu.Privaloma 10 dienų izoliacija (izoliuotis nereikia paskiepytiems pagal visą vakcinacijos schemą ir persirgusiems asmenims, yra ir kitų išimčių, kurios skelbiamos čia: https://nvsc.lrv.lt/isimtys): galima pasivaikščioti lauke, bet nenutolti toliau kaip 1 km nuo izoliavimo vietos ir privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Draudžiama lankytis žmonių susibūrimo vietose;

gyvenant su kitais asmenimis reikia izoliuotis atskirame kambaryje, tačiau kartu gyvenantiems asmenims izoliuotis nereikia;

būtina laikytis kitų izoliacijos reikalavimų. Izoliacijos laiką galima sutrumpinti ne anksčiau kaip 7-ą izoliacijos dieną atlikus COVID-19 (PGR) tyrimą mobiliame punkte arba savo lėšomis ir gavus neigiamą rezultatą.Jeigu paskiepyti asmenys izoliuojasi dėl to, kad atvykimo į Lietuvą dieną nebuvo praėjęs 14 dienų terminas po vakcinacijos, jie gali susitrumpinti izoliacijos laikotarpį suėjus 14 dienų po vakcinos dozės suleidimo, kai asmuo buvo paskiepytas:antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu.Apie tai, kad suėjo 14 dienų po vakcinacijos, prašome pranešti NVSC užpildant elektroninę formą adresu nvsc.lrv.lt/sutrumpinti.Asmenims, kuriems buvo sutrumpinta izoliacija arba yra taikomos izoliacijos išimtys, 14 dienų nuo atvykimo į Lietuvą reikės riboti asmenų, su kuriais bendraujama, skaičių. Dirbantiems asmenims rekomenduojama tik nuvykti į darbą ir namus, jei nėra galimybės dirbti nuotoliniu būdu. Bendraujant su kitais asmenimis, išlieka reikalavimas dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones: veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones, taip pat laikytis saugaus atstumo ir kitų bendrųjų COVID-19 prevencijos priemonių.Izoliacijos vietą, gavus NVSC leidimą, galima palikti vykstant į kitą izoliavimo vietą, jei asmuo dėl pagrįstų priežasčių ją turi pakeisti (ne daugiau kaip 2 kartus izoliacijos laikotarpiu). Izoliacijos vietą, informavus NVSC, galima palikti: kai asmuo turi laikyti brandos egzaminą pakartotinėje sesijoje. Jie turi laikytis specialių sąlygų;

išvykti iš Lietuvos ir palikti izoliacijos vietą nepraėjus izoliavimo laikotarpiui, informavus NVSC, galima asmenims, gyvenantiems ar dirbantiems užsienyje ar kai būtina išvykti sveikatos priežiūros tikslais. Izoliacijos vietą galima palikti be NVSC informavimo: organizuojant artimo žmogaus laidotuves, palaikų pargabenimą ir (arba) dalyvauti artimo žmogaus šermenyse/laidotuvėse arba lankyti terminalinės būklės pacientų;

vykstant į gydymo įstaigą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės dėl COVID-19 tyrimo;

vykstant į gydymo įstaigą sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;

vežant savimi negalintį pasirūpinti asmenį į gydymo įstaigą sveikatos priežiūros paslaugoms gauti;

asmenis, kurie turi vykti į teisiniams reikalams tvarkyti būtiną vietą;

asmenims, kurie turi dalyvauti savo vestuvėse;

aukšto meistriškumo sportininkams, aukšto meistriškumo sporto specialistams, aukšto meistriškumo sporto instruktoriams, sporto medicinos personalui, vykstančiam į aukšto meistriškumo sporto pratybas, treniruočių stovyklas, varžybas ir su jų sporto veikla susijusias institucijas ar įstaigas;

asmenims, turintiems nuvykti į valstybės institucijas, įstaigas ir organizacijas jų kvietimu ar teisiniams reikalams tvarkyti būtiną vietą;

iš anksto užsiregistravus Karštąja COVID-19 linija telefono numeriu 1808 arba užregistravus NVSC nuvykti į mobilųjį punktą ėminių iš nosiaryklės ir ryklės dėl COVID-19 ištyrimo ar nuvežant ten savimi pasirūpinti negalintį asmenį;

keliautojams, kai turi vykti vakcinuotis paskirtu laiku antrąja COVID-19 vakcinos doze;

ekipažų ir įgulų nariams, kurie dirba tarptautinius komercinius vežimus vykdančiose įmonėse ar vykdo tarptautinius komercinius vežimus visų rūšių transporto priemonėmis, kai turi vykti vakcinuotis paskirtu laiku – bet kuria vakcinos doze. Sąraše nurodytų kategorijų darbuotojai, kurių kelionės tikslas susijęs su darbo funkcijų vykdymu (trečiųjų šalių piliečiams, atvykstantiems į Lietuvos Respubliką darbo funkcijų vykdymui atskiru atitinkamos valdymo srities ministro leidimu), kai atvykus į Lietuvą atliekamas PGR tyrimas ir gaunamas neigiamas PGR tyrimo rezultatas, gali palikti izoliavimo vietą ir darbo metu nuvykti į darbo ar verslo reikalams tvarkyti būtiną vietą.

1. Čekijos Respublika

Ispanijos Karalystė (įskaitant Tenerifę, Gran Kanariją ir Maljorką)

3. Kipro Respublika

Lichtenšteino Kunigaikštystė

5. Portugalijos Respublika (išskyrus Madeirą)

Prancūzijos Respublika (tik Martinika, Prancūzijos Gvianos regionas ir Reunjonas)

Šveicarijos Konfederacija

1.2. Kitos šalys

1. Afganistano Islamo Respublika

2. Albanijos Respublika

3. Alžyro Liaudies Demokratinė Respublika

4. Amerikos Samoa*

5. Andoros Kunigaikštystė

6. Angolos Respublika

7. Antigva ir Barbuda

8. Argentinos Respublika

9. Armėnijos Respublika

10. Aruba*

11. Australija

12. Azerbaidžano Respublika

13. Bahamų Sandrauga

14. Bahreino Karalystė

15. Baltarusijos Respublika

16. Bangladešo Liaudies Respublika

17. Barbadosas

18. Belizas

19. Benino Respublika

20. Bermuda*

21. Bisau Gvinėjos Respublika

22. Bolivijos Daugiatautė Valstybė

23. Botsvanos Respublika

24. Bosnija ir Hercegovina

25. Brazilijos Federacinė Respublika

26. Brunėjaus Darusalamas

27. Burkina Fasas

28. Burundžio Respublika

29. Butano Karalystė

30. Centrinė Afrikos Respublika

31. Čado Respublika

32. Čilės Respublika

33. Dominikos Sandrauga

34. Dominikos Respublika

35. Dramblio Kaulo Kranto Respublika

36. Džibučio Respublika

37. Egipto Arabų Respublika

38. Ekvadoro Respublika

39. Eritrėjos Valstybė

40. Esvatinio Karalystė

41. Etiopijos Federacinė Demokratinė Respublika

42. Fidžio Respublika

43. Filipinų Respublika

44. Gabono Respublika

45. Gajanos Respublika

46. Gambijos Respublika

47. Ganos Respublika

48. Gibraltaras*

49. Grenada

50. Guamas*

51. Gvatemalos Respublika

52. Gvinėjos Respublika

53. Haičio Respublika

54. Hondūro Respublika

55. Indijos Respublika

56. Indonezijos Respublika

57. Irako Respublika

58. Irano Islamo Respublika

59. Izraelio Valstybė

60. Jamaika

61. Japonija

62. Jemeno Respublika

63. Jordanijos Hašimitų Karalystė

64. Juodkalnija

65. Jungtinės Amerikos Valstijos

66. Jungtiniai Arabų Emyratai

67. Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė

68. Kaimanų salos

69. Kalėdų sala

70. Kambodžos Karalystė

71. Kamerūno Respublika

72. Kanada

73. Kataro Valstybė

74. Kazachstano Respublika

75. Kenijos Respublika

76. Kinijos Liaudies Respublika (įskaitant Honkongą, Taivaną ir Makao)

77. Kirgizijos Respublika

78. Kiurasao*

79. Kolumbijos Respublika

80. Komorų Sąjunga

81. Kongo Demokratinė Respublika

82. Kongo Respublika

83. Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika

84. Korėjos Respublika

85. Kosovo Respublika

86. Kosta Rikos Respublika

87. Kubos Respublika

88. Kuko salos*

89. Kuveito Valstybė

90. Laoso Liaudies Demokratinė Respublika

91. Lesoto Karalystė

92. Libano Respublika

93. Liberijos Respublika

94. Libijos Valstybė

95. Madagaskaro Demokratinė Respublika

96. Malaizija

97. Malavio Respublika

98. Maldyvų Respublika

99. Malio Respublika

100. Maroko Karalystė

101. Maršalo Salų Respublika

102. Mauricijaus Respublika

103. Mauritanijos Islamo Respublika

104. Meksikos Jungtinės Valstijos

105. Mianmaro Sąjungos Respublika

106. Mikronezijos Federacinės Valstijos

107. Moldovos Respublika

108. Monako Kunigaikštystė

109. Mongolija

110. Montseratas*

111. Mozambiko Respublika

112. Namibijos Respublika

113. Naujoji Zelandija

114. Nauru Respublika

115. Nepalo Federacinė Demokratinė Respublika

116. Nigerijos Federacinė Respublika

117. Nigerio Respublika

118. Nikaragvos Respublika

119. Omano Sultonatas

120. Pakistano Islamo Respublika

121. Palestina*

122. Panamos Respublika

123. Papua Naujosios Gvinėjos Nepriklausomoji Valstybė

124. Paragvajaus Respublika

125. Peru Respublika

126. Pietų Afrikos Respublika

127. Pietų Sudano Respublika

128. Prancūzijos Polinezija*

129. Puerto Riko Sandrauga*

130. Pusiaujo Gvinėjos Respublika

131. Ruandos Respublika

132. Rusijos Federacija

133. Sakartvelas

134. Saliamono salos

135. Salvadoro Respublika

136. Samoa Nepriklausomoji Valstybė

137. San Marino Respublika

138. San Tomė ir Prinsipės Demokratinė Respublika

139. Saudo Arabijos Karalystė

140. Seišelių Respublika

141. Senegalo Respublika

142. Sent Kitsas ir Nevis

143. Sent Lusija

144. Sent Vinsentas ir Grenadinai

145. Serbijos Respublika

146. Siera Leonės Respublika

147. Singapūro Respublika

148. Sirijos Arabų Respublika

149. Somalio Federacinė Respublika

150. Sudano Respublika

151. Surinamo Respublika

152. Šiaurės Makedonijos Respublika

153. Šri Lankos Demokratinė Socialistinė Respublika

154. Šventasis Sostas (Vatikano Miesto Valstybė)

155. Tadžikistano Respublika

156. Tailando Karalystė

157. Tanzanijos Jungtinė Respublika

158. Terksas ir Kaikosas*

159. Togo Respublika

160. Tongos Karalystė

161. Trinidado ir Tobago Respublika

162. Tuniso Respublika

163. Turkijos Respublika

164. Turkmėnistanas

165. Tuvalu

166. Ugandos Respublika

167. Ukraina

168. Urugvajaus Rytų Respublika

169. Uzbekistano Respublika

170. Vanuatu Respublika

171. Venesuelos Bolivaro Respublika

172. Vietnamo Socialistinė Respublika

173. Zambijos Respublika

174. Zimbabvės Respublika

175. Žaliojo Kyšulio Respublika

Šalys, priskiriamos geltonai zonai

1. Airija Prieš atvykstant į Lietuvą, ne anksčiau, nei 48 val. iki kelionės pradžios, privaloma užpildyti anketą ir gautą patvirtinimą (QR kodą) pateikti vežėjui prieš patenkant į transporto priemonę arba, jeigu vykstama savo transportu, NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte.Pasienio darbuotojai, taip pat kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantys Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Ekonominės Erdvės valstybės sieną asmenys: vykstantys darbo reikalais, mokiniai ir juos į ugdymo įstaigą vežantys asmenys, studentai ir stažuotojai turi užsiregistruoti ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, išskyrus, kai keliaujama keleiviniu transportu.Privalomas tyrimas dėl COVID-19 (pripažįstamas PGR arba antigeno testas, serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas). Tyrimas nereikalingas paskiepytiems pagal visą vakcinacijos schemą ir persirgusiems asmenims, yra ir kitų išimčių, kurios skelbiamos čia https://nvsc.lrv.lt/isimtys.PGR tyrimas dėl COVID-19 turi būti atliktas ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą ir gautas neigiamas atsakymas, antigeno testas turi būti atliktas ne seniau nei prieš 48 val. iki atvykimo į Lietuvą ir gautas neigiamas atsakymas. Neigiamą tyrimo rezultatą įrodantį dokumentą prieš kelionę privaloma pateikti vežėjui. Testą dėl COVID-19 bus privaloma turėti asmenims nuo 16 metų imtinai. Užsieniečiai, vežėjų transportu atvykstantys į Lietuvą dėl humanitarinių priežasčių, neturi vežėjui pateikti neigiamo tyrimo atsakymo, tačiau privalo per 24 valandas nuo atvykimo užsiregistruoti tyrimui Lietuvoje.Išimtis taikoma keliaujantiems savo transporto priemone asmenims, kurie turi turėti ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą atlikto tyrimo gautą neigiamą atsakymą arba per 24 val. nuo atvykimo turi registruotis ir atlikti tyrimą Lietuvoje.Pasienio darbuotojai, kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantys Lietuvos ir kitos Europos Ekonominės Erdvės valstybės sieną, asmenys, vykstantys darbo reikalais, mokiniai ir juos į ugdymo įstaigą vežantys asmenys, studentai ir stažuotojai, turi turėti ne seniau nei prieš 7 dienas prieš grįžtant ar atvykstant į Lietuvą atliktą tyrimą dėl COVID-19 ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą, jei vyksta savo transportu.Privalomas antras tyrimas dėl COVID-19, kuris turi būti atliktas 3-5 dieną po atvykimo. Registruotis reikia Karštosios linijos interneto svetainėje www.1808.lt arba trumpuoju numeriu 1808. Reikalavimas atlikti tyrimą netaikomas COVID-19 liga persirgusiems arba nuo šios ligos pilnai paskiepytiems žmonėms, oficialių delegacijų nariams ir vaikams iki 12 metų.Izoliacija netaikoma.

2. Belgijos Karalystė

3. Danijos Karalystė

4. Graikijos Respublika (išskyrus Korfu, Kefaloniją, Tasą, Zakintą, įskaitant Kretą, Rodą, Santorinį)

5. Liuksemburgo Didžioji Hercogystė

6. Nyderlandų Karalystė

7. Norvegijos Karalystė

8. Prancūzijos Respublika (tik Gvadelupa)

9. Suomijos Respublika

10. Švedijos Karalystė

Šalys, priskiriamos žaliai zonai

1. Austrijos Respublika Prieš atvykstant į Lietuvą, ne anksčiau, nei 48 val. iki kelionės pradžios, privaloma užpildyti anketą ir gautą patvirtinimą (QR kodą) pateikti vežėjui prieš patenkant į transporto priemonę arba, jeigu vykstama savo transportu, NVSC specialistams ar kitiems pareigūnams pasienio kontrolės punkte ar keleivių kontrolės punkte.Pasienio darbuotojai, taip pat kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantys Lietuvos Respublikos ir kitos Europos Ekonominės Erdvės valstybės sieną asmenys: vykstantys darbo reikalais, mokiniai ir juos į ugdymo įstaigą vežantys asmenys, studentai ir stažuotojai turi užsiregistruoti ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį, išskyrus, kai keliaujama keleiviniu transportu.Privalomas tyrimas dėl COVID-19 (pripažįstamas PGR arba antigeno testas, serologinių antikūnų tyrimų atsakymas nepripažįstamas). Tyrimas nereikalingas paskiepytiems pagal visą vakcinacijos schemą ir persirgusiems asmenims, yra ir kitų išimčių, kurios skelbiamos čia https://nvsc.lrv.lt/isimtys.PGR tyrimas dėl COVID-19 turi būti atliktas ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą ir gautas neigiamas atsakymas, antigeno testas turi būti atliktas ne seniau nei prieš 48 val. iki atvykimo į Lietuvą ir gautas neigiamas atsakymas. Neigiamą tyrimo rezultatą įrodantį dokumentą prieš kelionę privaloma pateikti vežėjui. Testą dėl COVID-19 bus privaloma turėti asmenims nuo 16 metų imtinai. Užsieniečiai, vežėjų transportu atvykstantys į Lietuvą dėl humanitarinių priežasčių, neturi vežėjui pateikti neigiamo tyrimo atsakymo, tačiau privalo per 24 valandas nuo atvykimo užsiregistruoti tyrimui Lietuvoje.Išimtis taikoma keliaujantiems savo transporto priemone asmenims, kurie turi turėti ne seniau nei prieš 72 val. iki atvykimo į Lietuvą atlikto tyrimo gautą neigiamą atsakymą arba per 24 val. nuo atvykimo turi registruotis ir atlikti tyrimą Lietuvoje.Pasienio darbuotojai, kasdien ar kiekvieną darbo dieną kertantys Lietuvos ir kitos Europos Ekonominės Erdvės valstybės sieną, asmenys, vykstantys darbo reikalais, mokiniai ir juos į ugdymo įstaigą vežantys asmenys, studentai ir stažuotojai, turi turėti ne seniau nei prieš 7 dienas prieš grįždami ar atvykdami į Lietuvą atliktą tyrimą dėl COVID-19 ir gautą neigiamą tyrimo atsakymą, jei vyksta savo transportu.Izoliacija netaikoma.

2. Bulgarijos Respublika

3. Estijos Respublika

4. Graikijos Respublika (tik Korfu, Kefalonija, Tasas, Zakintas)

5. Italijos Respublika

6. Islandijos Respublika

7. Kroatijos Respublika

8. Latvijos Respublika

9. Lenkijos Respublika

10. Maltos Respublika

11. Portugalijos Respublika (tik Madeira)

12. Prancūzijos Respublika (įskaitant Majotą, išskyrus Gvadelupą, Prancūzijos Gvianos regioną ir Reunjoną)

13. Rumunija

14. Slovakijos Respublika

15. Slovėnijos Respublika

16. Vengrijos Respublika