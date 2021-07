Radikali Kuodžio idėja dėl Baltarusijos migrantų: siūlo juos sodinti ir prilyginti žaliesiems žmogeliukams

„Delfi TV“ laidoje „Faktai ir nuomonės“ profesorius Raimondas Kuodis tikino, kad šiuo metu pasaulis susiduria tikrai ne su viena didžiule grėsme. Taip pat laidoje profesorius išdėstė gana radikalią idėją dėl Baltarusijos migrantų – sodinti juos ir prilyginti žaliesiems žmogeliukams.

„Jau kuris laikas pasaulis žongliruojasi su keliais kamuoliukais ir man baisu, kad kažkurį iš jų pames. Vienu metu yra daug tokių negerų procesų, tiek ekonominių, biofizinių, klimato kaita, kovidas, nelygybės didėjimas, populizmo suvešėjimas, šiaip žmonių kvailėjimas pastebimas plika akimi – visi šie dalykai nelabai ką žada gero.

Klausimas, kiek jie čia susimes į vieną laiką ar išsimėtys laike, ar sugalvosime greitų sprendimų, bet pasižiūrėjus į valdžios elitą, jie neranda elementarių sprendimų elementarioms ir paprastoms problemos. Kad jie sugalvotų kažką globaliniams dalykams – labai mažai tikėtina. Bet vėlgi didelės krizės lemia lūžį ir politinėje sąmonėje.

Tada jau nebegalima vilkti kojų ir reikia kažką daryti. Matome ir G7 kažkokius bandymus ir kalbas apie globalinį pelno mokestį, kad visą tą mokestinę pornografiją, kuri čia tiek metų klestėjo, o tos pačios G7 šalys iš esmės ir buvo ofšoras. Jos pačios skatino, jos yra nupirktos to finansinio elito, kuriam vis dar maža“, – laidoje kalbėjo R. Kuodis.

Anot jo, įtampa kabo ore.

„Jaučiasi, kad šie dalykai kabo ore. Manau, kad bus rimtų protrūkių, maža to, užeitų dar kokia energetinė krizė, maisto krizė – bus visokių neramumų ir sukilimų, čia palieku ramybėje geopolitinius įvykius, kurie gali plėtotis su Kinija ar kitomis šalimis“, – taip pat pridūrė jis.

Radikali pozicija dėl migrantų

R. Kuodžio teigimu, problemų galime turėti ir su Baltarusijos migrantais. Ekonomistas siūlo radikalų sprendimą – juos sodinti.

„Aš siūliau dėl Baltarusijos migrantų paprastą sprendimą, kuris man atrodo būtų efektyvus. Tie migrantai dabar yra valstybinio diversinio plano dalis, jie nėra jokie ekonominiai migrantai, bet mes į juos žiūrime kaip į kokius vargšelius pabėgėlius, kuriuos reikia priglausti ir pamaitinti. Ne, tai yra Baltarusijos valstybinės kompanijos transportuojami žmonės į Lietuvą.

Čia yra diversija, čia yra tas pats, kas žalieji žmogeliukai. Įsivaizduokite, kad atvažiuotų žalieji žmogeliukai ir ar mes su jais cackintumėmės kaip su kažkokiais disidentais, bet mūsų politinis elitas net nepriima normalių sprendimų, tai per naktį priimk įstatymą, kad tie žmonės nebešeriami kažkur Pabradėje, bet jie yra sodinami, nes jie supranta, kad jie yra dalis žaidimo diversijos prieš Lietuvą. Baigtųsi paskatos.

Tarptautinės normos sako, kad žmogų reikia priimti artimiausioje šalyje, kur yra saugu, Europa kvaila ir sugalvoja, kad galima skristi į Vokietiją per dešimt šalių ir tai vadinama pabėgėliais. Tai yra ekonominiai migrantai, skirkime sąvokas, kai pradėsime skirti, tada susitvarkys reikalai. Bet mūsų politikams reikia priimti sprendimus, jiems ką – reikia sulaukti žalių jų žmogeliukų iš tikro“, – tikina R. Kuodis.

Primename, kad ketvirtadinį Druskininkų savivaldybėje bei Varėnos, Šalčininkų ir Švenčionių rajonuose pasieniečiai sulaikė dar penkias migrantų grupes bei pavienį asmenį.

36 užsieniečiai neteisėtai iš Baltarusijos pateko į Lietuvą, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).

Trečiadienį priešpiet VSAT Varėnos pasienio rinktinės Druskininkų pasienio užkardos pareigūnai Druskininkų savivaldybės Švendubrės kaimo prieigose vaizdo stebėjimo sistema užfiksavo 4 asmenis.

Jie perlipo Baltarusijos pusėje esančią apsauginę tvorą ir įbėgo į Lietuvos teritoriją.

Druskininkų pasieniečiai apsupo šią miškingą vietovę, buvo panaudoti ir tarnybiniai šunys. Netrukus netoli kelio Druskininkai - Raigardo pasienio kontrolės punktas pažeidėjai buvo sulaikyti. Dokumentų jie neturėjo ir pasiprašė prieglobsčio Lietuvoje. Trys užsieniečiai prisistatė Kamerūno piliečiais, vienas – Malio.

Tą pačią dieną po vidudienio Druskininkų pasieniečiai sulaikė dar vieną iš Baltarusijos sieną pažeidusį šios šalies pilietį. Jis į Lietuvą pateko ties Druskininkų savivaldybės Latežerio kaimu ir taip pat pasiprašė prieglobsčio.

Beveik tuo pačiu metu ties Šalčininkų rajono Paginų kaimu VSAT Varėnos pasienio rinktinės Gintaro Žagunio pasienio užkardos pareigūnai, talkinami kolegų iš Kriminalinės žvalgybos skyriaus, sulaikė 10 migrantų.

Jie neturėjo dokumentų, prisistatė Irako piliečiais ir pasiprašė prieglobsčio Lietuvoje.

Trečiadienį vakare iš Baltarusijos neteisėtai patekusių migrantų sulaikė ir Vilniaus pasienio rinktinės Adutiškio pasienio užkardos pareigūnai. Jie Švenčionių rajono Ramoniūnų kaimo prieigose užklupo šešis dokumentų neturėjusius užsieniečius. Šie prisistatė Irako piliečiais ir taip pat pasiprašė prieglobsčio.

Prieš pat vidurnaktį iš trečiadienio į ketvirtadienį ties Šalčininkų rajono Krūniškių kaimu buvo sulaikyti keturi asmenys be dokumentų. Jie prisistatė Irako piliečiais bei pasiprašė prieglobsčio.

Ketvirtadienį ryte 11 migrantų ties Varėnos rajono Kaziukonių kaimu sulaikė VSAT

Varėnos pasienio rinktinės Aleksandro Barausko užkardos pareigūnai. Pirminiais duomenimis, dokumentų jie neturi.

Visiems užsieniečiams bus atliekami testai dėl COVID-19, o iki rezultatų gavimo jie yra izoliuoti. Įvykių aplinkybės tikslinamos, vyksta tyrimai.

Apie prieglobsčio prašytojus informuotas Migracijos departamentas, nagrinėjantis tokius prašymus, bei Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija.

Migrantai

Iš viso šiemet į Lietuvą iš Baltarusijos bandė patekti 672 neteisėti migrantai. Šis skaičius yra daugiau kaip aštuonis kartus didesnis, nei buvo per visus 2020-uosius.

Pernai sulaikytas 81 toks užsienietis. 2019 metais pasieniečiams įkliuvo 46 neteisėti migrantai, 2018 metais – 104, 2017 metais – 72.

Tarp šiemet pasienyje su Baltarusija sulaikytųjų daugiausiai yra Irako piliečių ar jais prisistačiusių užsieniečių – 428. Taip pat sulaikyti 51 Irano, 45 Sirijos, 44 Baltarusijos, 28 Rusijos, 12 Turkijos, 10 Šri Lankos bei 54 kitų valstybių piliečiai ar jais prisistatę asmenys. Ši pilietybių statistika tyrimų metu gali kisti.

Pastaruoju metu labai išaugus tokių atvejų skaičiui VSAT sustiprino sienos su Baltarusija apsaugą.

Be įvairių organizacinių priemonių, į šį ruožą buvo komandiruoti pareigūnai iš kitų VSAT padalinių bei skirti papildomi techniniai resursai. Be to, pasieniečiams pagalbon atėjo pajėgos iš Viešojo saugumo tarnybos, Šaulių sąjungos ir kitų institucijų.

Netrukus pasienyje su Baltarusija dirbti pradės Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros „Frontex“ pareigūnai.