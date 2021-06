Pirma migrantai, o dabar ir raketos: Baltarusijos pasienyje – nerimą keliantys ženklai

Neslūgstanti nelegalių migrantų banga iš Baltarusijos jau kelias savaites kelia nerimą Lietuvai. Tačiau grasinimais besisvaidantis Aliaksandras Lukašenka ir jo režimas, regis, nežada mažinti įtampos. Priešingai – netoli sienos su Lietuva pastebėtas karinių dalinių judėjimas. Mažiausiai vienas dalinys su priešlėktuvinėmis raketomis išskleistas vos už keliasdešimt kilometrų pasienio.

Telegram kanale „Nexta“, kurio vienas įkūrėjų Ramanas Pratasevičius praėjusį mėnesį buvo pagrobtas iš Minske nutupdyto „Ryanair“ lėktuvo trečiadienį buvo paviešinti keli įrašai, kuriuose užfiksuota netoli sienos su Lietuva judanti karinė technika – priešlėktuvinės gynybos kompleksai.

Viename įraše matyti, kaip šios mobilios priešlėktuvinės gynybos dalinys pasuka pro regioninę ligoninę Medilo mieste, maždaug už 50 km nuo sienos su Lietuva ir juda šiaurės kryptimi. Vaizdo įraše aiškiai matyti ne tik pati ligoninė, bet ir kelio nuoroda į senojo LDK miesto pasididžiavimą – Dievo Motinos Škaplierinės bažnyčią.

Priešlėktuvinės gynybos kompleksai S-300 netoli sienos su Lietuva zemelapis Foto: Nexta/Google maps

Viską nufilmavęs asmuo klaidingai identifikuoja karinę techniką, teigdamas, kad tai priešlaivinis kompleksas „Bastion“. Iš tikrųjų vaizdo įraše užfiksuota priešlėktuvinės gynybos kompleksai S-300 – mobilus radaras ir mažiausiai du paleidimo įrenginiai, kurių vienas turi po keturias priešlėktuvines raketas. Jų maksimalus šūvio nuotolis priklauso nuo modifikacijos – P, PS arba M ir gali siekti iki 200 km.

Tai reiškia, kad šiomis priešlėktuvinės gynybos sistemomis Atėnai-Vilnius lėktuvą priverstinai nutupdęs ir už tai sankcijų susilaukęs A. Lukašenkos režimas dabar pasienyje gali dengti dalį Lietuvos oro erdvės ir kėsintis į joje esančius orlaivius.

Kitame vaizdo įraše jau matoma išskleista S-300 baterija. „Nexta“ kanale teigiama, kad šis dalinys užfiksuotas netoli Medilo esančioje laukymėje, tarp Bajorų ir Kulikų kaimelių.

Tai ne pirmas kartas, kai A. Lukašenkos režimas pasienyje su Lietuva imasi karinės galios demonstravimo. Pernai po suklastotų prezidento rinkimų valdžią jėga išlaikęs A. Lukašenka prie sienos su Lietuva pasiuntė karinius dalinius ir surengė demonstratyvias pratybas.

ISR activity over Lithuania

Noted at 09:55z

US Army Challenger 605

(Deep Sense capability)

N488CR

BRIO68 RC-12X Guardrail

(Sigint) 93-0701

YANK01 91-0516

YANK02 Ref: https://t.co/s0zsOVOvOh pic.twitter.com/6DlYUofUuo

— BlueSky (@AirSpecInt) June 30, 2021



Kaip ir praėjusį sykį, taip ir dabar Baltarusijos karinių dalinių judėjimą atidžiai seka NATO žvalgybiniai pajėgumai: tuo metu, kai vyko S-300 išskleidimas netoli Lietuvos sienos, virš pačios Lietuvos ratus suko JAV armijos elektroninės žvalgybos orlaiviai RC-12X „Guardrail“ bei eksperimentinis „Artemis“ orlaivis – visi trys gali rinkti informaciją apie baltarusių radarų galimybes bei kitus duomenis apie priešlėktuvinės gynybos sistemas.

Įtampa su Baltarusija kaista pastarąsias savaites ir dėl to, kad iš Baltarusijos per sieną plūsta šimtai nelegalių pabėgėlių, kurių srautai vien gegužę-birželį buvo didesni, nei per praėjusius metus.