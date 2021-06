Vilniui tapus pirmuoju didmiesčiu žaliojoje zonoje – pokyčiai: žmones skiepys Lukiškių aikštėje

Vilniuje fiksuojant vidutiniškai 24,6 koronaviruso atvejus 100 tūkst. gyventojų per savaitę, sostinė tapo pirmuoju Lietuvos didmiesčiu, patekusiu į vadinamąją žalią zoną. Matant gerėjančias tendencijas, o visoje Lietuvoje nuo liepos 1-osios panaikinus karantiną, Lukiškių aikštėje esančiame patikros punkte nuo liepos 5 d. gyventojai bus nebe testuojami, o skiepijami.

Skiepijimo tvarka Lukiškių aikštėje dar yra derinama ir bus patvirtinta artimiausiu metu. Testai galimybių pasui šioje vietoje nebebus atliekami nuo liepos 3 d., gyventojai testuotis bus kviečiami į V. Gerulaičio g. 1 (prie „Avia Solutions Group“ arenos) esantį testavimo punktą.

Per visą vakcinacijos laikotarpį Vilnius jau yra panaudojęs per 540 tūkst. vakcinų nuo COVID-19, o pirmąją dozę yra gavę bent 305 tūkst. gyventojų. Šiuo metu yra paskiepyta iš viso 48 proc. Vilniaus gyventojų, tačiau apsukos nemažinamos – šią savaitę sulaukus 28 tūkst. vakcinų, gyventojai toliau kviečiami skiepytis, o pirmąjį skiepą „Litexpo“ (Laisvės pr. 5) galima gauti ir be išankstinės registracijos.

Šią savaitę tęsiama vakcinacija pirmaisiais skiepais be registracijos „Litexpo“ (Laisvės pr. 5). Vakcinų pasiūla: nuo birželio 28 d. iki liepos 3 d. vilniečiai kviečiami skiepytis „Pfizer-BioNTech“ vakcina, o birželio 29, 30 bei liepos 2, 3 dienomis – „Moderna“.

Norintieji pasiskiepyti be registracijos laukiami nuo 10 iki 18 val. Vakcinuojame tol, kol yra vakcinų. Reikia turėti tapatybę įrodantį asmens dokumentą. Karštą dieną nepamirškite pasiimti ir geriamojo vandens.

Jau rytoj, liepos 1 d., nuo 17 iki 20 val. autobusiukas Naujininkų gyventojų ir visų norinčiųjų skiepytis lauks LIDL prekybos centro aikštelėje (Kapsų g. 1). Autobusiukas atveš 250 „Jannsen“ vakcinų (gamintojas „Johnson & Johnson“), šios vakcinos užtenka vos vienos dozes. Gyventojai bus skiepijami be išankstinės registracijos, užteks tik su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Primename, kad pagal Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą tvarką, žalioji zona reiškia, kad į ją patenkančiose savivaldybėse koronaviruso pavojaus lygis yra žemas, o šį kriterijų atitinkančioms savivaldybėms – nebūtina taikyti papildomų ribojimų. Į žaliąją zoną patenka savivaldybės, kuriose sergamumas mažesnis negu 25 atvejai 100 tūkst. gyventojų bei teigiamų tyrimų procentas per savaitę yra mažesnis negu 4 proc.