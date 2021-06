Nuo pirmadienio įsigalioja pakeitimai: štai kas keičiasi

Nuo šio pirmadienio įsigalioja pakeitimai. Trylika Europos šalių ir septynios salos yra išbraukiamos iš paveiktų šalių sąrašo. Atvykstantiems iš jų nereikės tirtis dėl koronaviruso (COVID-19), o atvykus – izoliuotis.

Į atnaujintą paveiktų šalių sąrašą, kuris įsigalioja birželio 28 d., nepateko Vokietija, Liuksemburgas, Kroatija, Estija, Austrija, Bulgarija, Islandija, Lenkija, Malta, Rumunija, Slovakija, Suomija, Vengrija, taip pat Taso, Kretos, Korfu, Kefalonijos, Rodo, Santorini, Zakinto, Maljorkos salos. Šios šalys ir salos pateko į žalią zoną sergamumo žemėlapyje, kurį kiekvieną savaitę atnaujina Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC).

Atnaujinus paveiktų šalių sąrašą, Nyderlandai ir Švedija iš raudonos ir pilkos zonos pateko į geltoną šalių zoną. Ispanija (įskaitant Tenerifę, Gran Kanariją, išskyrus Maljorką) iš geltonos zonos pateko į raudonąją ir pilkąją zoną.

COVID-19 tyrimas ir 10 dienų izoliacija privaloma atvykstantiems iš sustiprintos kontrolės šalių, taip pat iš raudonosios ir pilkosios zonos valstybių ir teritorijų, o atvykstantiems iš geltonosios zonos privalomas tik tyrimas (žr. lentelę apačioje).

Primename, kad atitinkamos spalvos zonai šalis priskiriama pagal labiausiai paveiktą šalies regioną, t.y. jei didžioji dalis valstybės ECDC žemėlapyje pažymėta geltonai, tačiau bent vienas šalies regionas pažymėtas raudonai, visa šalis Lietuvoje skelbiamame paveiktų šalių sąraše bus įtraukiama į raudonos zonos šalių grupę. Tuo tarpu trečiosios šalys (ne Europos ekonominės erdvės valstybės), kurios neįtrauktos į ECDC žemėlapius, yra priskiriamos pilkai zonai.

Primename, kad penktadienį premjerė Ingrida Šimonytė sakė, kad, nors nuo liepos mėnesio karantino režimo šalyje tikriausiai ir nebebus, tačiau tam tikri apribojimai, pasak jos, liks.

„Gal žodžio ir nebebus, bet kad nebus apribojimų, tai to tikėtis, matyt, nereikėtų“, – penktadienį, lankydamasi Rainių žudynių paukų pagerbimo minėjime žurnalistams sakė I. Šimonytė. Jos teigimu įvairių šalių vadovai atkreipia dėmesį į vakcinacijos svarbą.

„Turime vieną ir vienintelį prašymą – skiepykitės, skiepykitės ir skiepykitės, todėl, kad labai nesunkiai naujai atsirandančios mutacijos, kurios plinta, kurias nustatome Lietuvoje ir kurios turbūt greitai gali tapti dominuojančiomis, nubrauks tiesiog tą darbą, kurį mes padarėme visi kartu labai griežtai laikydamiesi taisyklių pusę metų ir aktyviai skiepydamiesi vakcinacijos pradžioje“, – pabrėžė I. Šimonytė. Sparti vakcinacija, anot jos, yra svarbi visiems.

„Vyriausybei tai, žinoma, taip pat yra svarbu, bet ne man to reikia ir ne Seimui, ne valdžiai to reikia. To reikia, kad mes visi galėtume tvariai grįžti į mums įprastą gyvenimą“, – pridūrė premjerė.

Priename, kad Lietuvoje nuo COVID-19 bent viena doze paskiepyti 5,8 proc. vaikų nuo 12-os metų, skiepijimo apimtys per savaitę sumenko, rodo penktadienio Statistikos departamento duomenys.

Per savaitę nuo praėjusio penktadienio iki šio ketvirtadienio Lietuvoje pirma doze paskiepyta 21 tūkst. žmonių arba vidutiniškai 3 tūkst. per parą. Tai perpus mažiau nei savaite prieš tai, kai šie skaičiai siekė atitinkamai 46 tūkst. ir 6,6 tūkst. Pirmąjį arba antrąjį skiepą per savaitę iš viso gavo 110,9 tūkst. žmonių – kiek mažiau nei prieš savaitę, kai jų buvo 134 tūkstančiai. Didžiausia dalis pasiskiepijusių žmonių yra 70-74-erių amžiaus grupėje: bent vieną skiepą gavo 70 proc. šio amžiaus lietuvių.

Tarp savivaldybių lydere išlieka Neringa, kur pasiskiepijo 82,2 proc. gyventojų. Bent pusė gyventojų jau pasiskiepijo 12-oje savivaldybių.

Prieš savaitę tokių buvo devynios. Šalčininkų rajonas išlieka vienintele savivaldybe, kurioje dar nepasiskiepijo bent trečdalis žmonių: čia pasiskiepijusių gyventojų dalis siekia 23,7 proc. Tarp didžiųjų miestų skiepijimosi lyderiu išlieka Alytus, kur pasiskiepijo 48,4 proc. gyventojų, Kaune jų pasiskiepijo 48 proc., Vilniuje – 46,7 proc., o Panevėžyje – 46,6 proc. Šiauliuose pasiskiepijusių yra 41,2 proc., o vangiausiai vakcinacija vyksta Klaipėdoje, kur pasiskiepijo 34,9 proc. žmonių. Iš viso šalyje bent viena doze pasiskiepijo 43,7 proc. gyventojų. Prieš savaitę ši dalis siekė 43 procentus.