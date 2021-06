Tapinas: Prezidentūra peržengė pagarbos liniją

Prezidentas Gitanas Nausėda praėjusią savaitę sulaukė akibrokšto – „Globalios Lietuvos“ apdovanojimų laureatai atsisako priimti šį apdovanojimą iš G. Nausėdos. „Globalios Lietuvos“ apdovanojimais pagerbiami Lietuvai nusipelnę profesionalai, apdovanojimai vyksta nuo 2012 metų, juos organizuoja nevyriausybinė organizacija „Global Lithuanian Leaders“.

„Delfi TV“ laidoje „Savaitės įvykiai“ Laisvės TV įkūrėjas, žurnalistas Andrius Tapinas sakė, kad tokį sprendimą nulėmė paskutiniai Prezidentūros žingsniai.

„Norėčiau patikslinti, kad tai nėra mano sprendimas. Tai yra mūsų organizacijos, Laisvės TV sprendimas, komandinis sprendimas, nes ir apdovanojimas yra skirtas būtent Laisvės TV, kaip organizatoriams. Mes tą apdovanojimą žinojome, kad gavome dar praėjusių metų gruodį. Po pandemijos buvo žadėta, kad bus gyvi apdovanojimai, įteikimas Prezidentūroje.

Tuo metu mes tikrai džiaugėmės galimybe pabendrauti su prezidentu ir pasikalbėti apie įvairius dalykus, tačiau po pastarųjų Prezidentūros žingsnių, po jų apsisprendimo, su kuo jie nori bendrauti, ką jie nori sveikinti ir palaikyti, mūsų komandai, kai gavome laišką atvykti į Prezidentūrą ir atsiimti apdovanojimą, nebuvo labai daug diskusijų, kad tai nėra ta vieta, kurioje mes šiuo metu norėtume būti ir tai nėra tas žmogus, iš kurio rankų mes norėtume atsiimti apdovanojimą.

Mes tiesiog iškomunikavome savo sprendimą organizatoriams „Global Lithuanian Leaders“. Mūsų apsisprendimą matė ir kiti laureatai, mes su jais nebendravome, tai buvo jų apsisprendimas“, – laidoje sako A. Tapinas.

Žingsnis įvertintas nevienareikšmiškai

Tiesa, toks žingsnis buvo sutiktas nevienareikšmiškai. Anot A. Tapino, kiekvienas pilietis laisvoje šalyje yra absoliučiai laisvas išreikšti savo poziciją, iš kieno nori priimti apdovanojimą, o iš kieno – ne.

„Nieko nenorėčiau atsakyti kritikams. Jų teisė galvoti taip, kaip jie nori, jie turi teisę į savo nuomonę, jie turi teisę mane plūsti, jie turi teisę užsidėti rėmelius „Aš palaikau prezidentą“, jie turi teisę sakyti, kad prezidentas galėtų mane pasodinti į kalėjimą. Mes gyvename laisvoje visuomenėje ir turbūt nėra reikalo kreipti dėmesio arba reaguoti į kiekvieną nuomonę, kuri yra kritiška.

Žinoma, tai sulaukė kritikos, manau, kad yra nemaža dalis žmonių, kuriems prezidentas ar bet koks aukšto rango politikas yra viršininkų viršininkas. Jis yra kone šventa karvė, kurios negalima kritikuoti, ką jau pridurti apie atsisakymą atsiimti apdovanojimą. Aš dar kartą norėčiau pakartoti, kad mes neprivalome gerbti nei prezidento, nei Seimo pirmininko, nei premjero, nei kitų politikų vien dėl to, kad jie užima aukštą postą.

Jie yra visuomenės laikinai išrinkti tarnautojai, valstybės tarnautojai. Ir jeigu valstybės narys, pilietis, mano, kad to tarnautojo savybės ar pozicija neatitinka jo paties vertybių, jis turi teisę išsakyti savo nuomonę – vienaip, kitaip ar trečiaip, nepriimti apdovanojimo. Tai yra įprasta praktika Vakarų valstybėse“, – laidoje sako A. Tapinas.

„Po to, kai Prezidentūra padarė atitinkamą vertybinį apsisprendimą, pasirinkusi bendrauti su nusikaltėliu, aš konkrečiai kalbu apie prezidento patarėjo Povilo Mačiulio bendravimą su Antanu Kandrotu, arba celofanu, kaip jis dabar vadinamas, kai jie sveikina, palaiko žmones, kurie dieną prieš ragino karti Seimo narius, skandinti juos, mane siūlė į upę įmesti, ir tada prezidento patarėjas juos sveikina už aktyvumą – tada mes sakome, kad ačiū, bet ne.“

Tapinas: Prezidentūra peržengia pagarbos liniją

Laidoje dar kartą pasiteiravus, ką reiškia toks žingsnis, kai iš prezidento rankų nebuvo norėta atsiimti apdovanojimo, A. Tapinas sako, jog paskutiniųjų savaičių Prezidentūros žingsniai parodė, kad Prezidentūra peržengia pagarbos liniją ir tampa toksiška vieta.

„Tai reiškia, kad mes negerbiame jo sprendimų ir pasirinkimų, kurie yra priimti paskutiniaisiais mėnesiais, pastarosiomis savaitėmis. Tiek aš asmeniškai, tiek Laisvės TV, pakankamai kritikavome prezidento veiklą ir pandemijos metu, tačiau tai buvo konstruktyvi kritika, siekiant atkreipti valstybės vadovo dėmesį, kad galbūt galima kitaip, galbūt galima neparsivežti per karantiną savo dukros ir kiti dalykai. Kritika yra normalus dalykas. Tačiau, kaip ir minėjau, Prezidentūra, pasirinkusi bendrauti su nusikaltėliu, ir sveikindama minią, norinčią karti Seimo narius, mūsų nuomone, peržengia pagarbos liniją ir ji šitos pagarbos nebenusipelno, ir yra toksiška vieta“, – laidoje sako A. Tapinas.

Paklausus, kaip toks sprendimas yra susijęs su būsimais prezidento rinkimais, A. Tapinas sako, kad tai – niekaip nesusiję.

„Niekaip nesusijęs. Aš suprantu, kad bet koks mūsų sprendimas, ir tai mane lydi jau nuo kokių 2014 metų, bet koks viešas mano pasisakymas, kuris paliečia kurį nors valstybės vadovą, arba tai, kas vyksta, bandoma sieti, kad tai yra rinkimų kampaniją į kuruos nors rinkimus. Rinkimai yra 2024 metais ir aš tikrai neįsivaizduoju, kaip šitas mūsų sprendimas, tuo labiau sakau, kad mes esame sąlyginai nedidelė organizacija, kuri išsakė savo poziciją, su tuo susijęs“, – tikina pašnekovas.

Tikina, kad santykių perkrovimas vis dar įmanomas

Anot A. Tapino, jis labiausiai buvo nustebintas maršo metu nuskambėjusiu prezidento sveikinimu.

Tiesa, anot jo, vis dar įmanoma prezidentui bandyti perkrauti santykius su valdančiaisiais ar žiniasklaida bei intelektualiąja bendruomene.

„Mane labiausiai nustebino sveikinimas, kuris buvo ištransliuotas per šeimų maršą. Ir po to lyg ir bandyta sakyti, kad tai buvo bendras sveikinimas, kuris išplatintas ir jo feisbuke, nors tai vyko po to, tačiau dabar jis nuosekliai tvirtėja, įsispiria, užsiima tokią poziciją ir tai jau manęs nebestebina.

Ta pirminė nuostaba turbūt buvo prieš mėnesį su keliomis dienomis, tokia didesnė nuostaba. Kai nuo scenos Artūras Orlauskas pasakė, kad dabar bus prezidento sveikinimas, aš buvau įsitikinęs, kad tai bus Rolandas Paksas. Užsiėmus tokią poziciją, manau, kad artimiausiu metu mes galime pamiršti apie prezidentą, kaip apie vienijančią, telkiančią jėgą, nebent įvyks kažkoks perkrovimas prezidento santykio su valdančiaisiais“, – laidoje sako A. Tapinas.

Paklausus, kas dar gali laukti per kitus prezidento kadencijos metus, ir ką dar galime išvysti, A. Tapinas sako, kad išvysti galime dar daug ką.

„Aš manau, kad visko gali būti. Pustreti metai dar yra ilgas laiko tarpas. Pamatysime, kaip bus rudenį, kai po truputį mes visi atsigausime, atsigaus politikai, nuims karantiną, truputį perkrausime savo galvas. Gabūt to susipriešinimo ir aštrumo kažkiek sumažės, galbūs bus atrasta galimybė sėsti ir diskutuoti. <...> Tačiau jeigu jis (prezidentas) vis labiau užima radikalėjančią poziciją, tada tikrai nėra gerai niekam, bet tai yra prezidento apsisprendimas. Jis yra žmogus, kuris yra mūsų prezidentas“, – sako A. Tapinas.