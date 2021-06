Po kvietimo į vestuves Joninių išvakarėse – nusivylimas: gauti COVID-19 testo nepavyko

Atlaisvinus karantiną ir įvedus galimybių pasą, Lietuvoje ir vėl suaktyvėjo įvairių švenčių rengimas. Viena populiariausių – vestuvės. Tačiau Joninių išvakarėse tuoktuvių šventėje norėjusi sudalyvauti vilnietė Renata labai nusivylė – jai teko kone maldauti, kad būtų padarytas greitasis COVID-19 antigenų testas. Savo ruožtu, Vilniaus visuomenės sveikatos biuro vadovė Guoda Ropaitė-Beigė sakė, kad situacija yra aiškinamasi, bet toks aptarnavimas nėra toleruojamas.

„Delfi“ vilnietė Renata rašė, kad nori papasakoti nemalonų atsitikimą, kuris jai nutiko šį vakarą antradienio vakarą.

„Vasara – vestuvių metas ir aš buvau pakviesta į vestuves, kurios turėjo vykti Joninių išvakarėse. Apsidžiaugiau, galvoju, kaip gerai, bus vėl proga kažkur išeiti, pasipuošti pabūti su draugais.

Tačiau kvietime buvo parašyta, kad reikės testuotis, nes dalyvaus daugiau nei 30 žmonių. Reikėjo pasidaryti antigenų testą. Gavusi nuorodą, tuojau pat registravausi, nes nemokamos vietos tirpsta, visi testuojasi“, – tikino ji.

Pasak jos, viskas buvo suplanuota ir po darbo buvo pasirinktas vėliausias laikas – 20.53 prie „Siemens“ arenos.

„Atvykau 20.57, bet jau važiuodama pastebėjau, kad viskas yra uždaryta. Išlėkiau iš mašinos be telefono, tik su asmens tapatybės kortele ir bandžiau prieiti kuo arčiau to kioskelio, kuriame yra atviros durys. Sakau: „laba diena, nedirbate?“. Keliskart garsiai užklausiau.

Išėjo jauna darbuotoja ir nepatenkinta pasakė, kad taip, mes jau baigėme darbą. Aš pasakiau, kad buvau registruota ir gal keletą minučių vėluoju, tačiau buvau užrašyta. Ji pasakė, kad visi atvyko, kurie buvo užsirašę. Aš jai pradėjau diktuoti asmens kodą, o ji nemaloniai pasakė, kad galiu nesistengti.“

Moters teigimu, ji bandė paaiškinti, kad dėl karščio jai bėgo kraujas ir turėjo jį sustabdyti, todėl tik dėl to ir užtruko.

„Tada pasakė, kad priims, bestelėjo pirštu į tvorą ir pasakė apeiti ir ateiti. Aš greitai bandžiau susigaudyti, kur čia tie varteliai, per kuriuos turiu įeiti ir lėkiau, bet viskas buvo uždaryta. Priėjau aš vėl prie kioskelio, kur prieš tai stovėjau, ir vėl klausiau per kur man įeiti, o ji parodė į skylę tarp vartelių ir pasakė, kad per čia. Aš bandžiau lįsti ir užstrigau, ji nusijuokė, tada pasakiau, kad gal tyčiojasi, o ji man atsakė, kad jeigu nepralendu, tai nieko ir neprašyti.“

Vilnietės Renatos teigimu, gavo kaip šansą pralįsti, bet toks darbuotojos elgesys buvo ne tik nemandagus, bet ir žeminantis.

„Valdant pandemiją ir testuojantis savo noru neturėtų tokie žmonės būti samdomi, kurie neturi žalio supratimo, kaip elgtis tokioje situacijoje. Ji, būsima ar esama medikė, bet jau dabar be kantrybės ar žmoniškumo. Ačiū jai, likau be šventės“, – apgailestavo moteris.

Situaciją aiškinasi

„Delfi“ susisiekė su Vilniaus visuomenės sveikatos biuro direktore G. Ruopaite-Beige, kuri tikino, jog gavus laišką iš redakcijos apie šį nutikimą, iškart buvo sureaguota. Pasak jos, aiškinamasi, kas tuo metu budėjo ir kodėl galėjo taip atsitikti.

„Punktas dirba iki 21.15 ir tikrai nėra praktikos baigti darbą anksčiau. Persiunčiau laišką darbuotojams, pakartojau tvarką dėl budėjimų, aiškinamės situaciją ir paaiškėjus detalėms, imsimės tam tikrų sankcijų.

Iš tikrųjų, telieka apgailestauti, jeigu taip buvo pasielgta. Nesvarbu, kokios nuotaikos ateina žmonės testuotis, bet mūsų darbuotojai visada turi elgtis pagarbiai ir maloniai. Pasistengsime išsiaiškinti šią situaciją.“

Direktorės teigimu, kažkokio didesnio srauto besitestuojančių nėra pastebėta, srautai yra valdomi, bet gali pasitaikyti ir nemalonių situacijų su atvykstančiais žmonėmis. Paklausus, ar nėra sudėtinga rasti tikslią vietą, kur gyventojams reikia testuotis, ji sakė, kad jau daug žmonių buvo ištestuota ir kol kas dėl to problemų nepasitaikė.

Su galimybių pasu asmeninėse šventėse svečių skaičius neribojamas

„Delfi“ primena, kad Galimybių pasas galioja tiems asmenims, kurie:

yra pasiskiepiję viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų:

praėjus 1 savaitei po „Comirnaty“ ar „COVID-19 Vaccine Moderna“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą;

praėjus 2 savaitėms po „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo;

praėjus 4 savaitėms po „Vaxzevria“ pirmosios vakcinos dozės suleidimo, bet ne ilgiau kaip praėjus 13 savaičių iki antrosios vakcinos dozės. Taip pat iš karto po antrosios dozės;

po „Vaxzevria“ vakcinos antrosios dozės suleidimo pagal skiepijimo schemą.

persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, o nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 210 dienų (bet ne anksčiau nei asmeniui baigėsi paskirtos izoliacijos terminas). Jeigu žmogus persirgo COVID-19, bet nesikreipė į šeimos gydytoją, ir jo ligos istorijoje sirgimo faktas nėra fiksuotas, jis negalės gauti Galimybių paso.;

atlikus COVID-19 tyrimą ir gavus neigiamą atsakymą: 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus SARS-CoV-2 PGR tyrimą arba 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) atlikus antigeno testą.

yra vaikai iki 16 metų. Asmenims iki 16 metų Galimybių paso nereikia, švelnesnėmis karantino sąlygomis jie gali naudotis pateikę amžių įrodantį asmens tapatybės dokumentą.



Svarbu: Savivaldybių mobiliuose punktuose testavimas yra vykdomas greitaisiais antigenų testais.

Kai kartu asmeninėje šventėje būna tik asmenys, turintys Galimybių pasą, jų skaičius neribojamas.

Be Galimybių paso privačiose ir viešose uždarose vietose asmenų kontaktai ribojami iki 10 asmenų arba dviejų šeimų ir (ar) dviejų namų ūkių narių, o atvirose vietose – asmenų skaičius neribojamas.

Testavimo atveju SARS-CoV-2 PGR tyrimas galios 72 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento), o antigeno testas – 48 valandas (skaičiuojant nuo ėminio paėmimo momento) nuo neigiamo testo rezultato.